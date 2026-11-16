Avrupa ve Türkiye’de voltajı yükseltiyor

2027’de Türkiye elektrikli otomobil pazarında yeni modellerle büyük rekabet yaşanacak. Skoda, Audi, Togg, Dacia yeni modellerini satışa sunacak. Volkswagen ise üç yeni modelini yollara çıkaracak

Türkiye elektrikli otomotiv pazarında 2027'de büyük rekabet yaşanacak. Yeni modellerle birlikte voltaj yükselecek. Skoda Epiq, Audi A2 e-Tron yılın ilk çeyreğinde, Togg T6X ve Dacia Spring yılın ikinci yarısında satışa sunulacak. En büyük atağı ise Doğuş Otomotiv'in distribütörlüğünü yaptığı Volkswagen yapacak.

Elektrikli dönüşümde yeni bir strateji uygulamaya başlayan marka, 2027'de üç elektrikli modelini peş peşe satışa sunacak. Volkswagen'in daha iddalı ve rekabetçi modelleri ID Polo, ID Tiguan yılın ilk çeyreğinde, ID Cross ise yılın ikinci çeyreğinde yollara çıkacak. Böylece markanın Türkiye'deki elektrikli model sayısı üçe yükselecek. Volkswagen'in daha önce ID.4 ve ID.7 modelleri satılıyordu.

İlk elektrikli modellerini 2024 sonunda satışa sunan Doğuş Otomotiv, elektrikli otomobil pazarında varlık gösteremedi. Avrupa'daki talep nedeniyle Türkiye'ye istedikleri sayıda elektrikli otomobil getirememesi nedeniyle planlanan hedeflere ulaşılamadı. 2027'de yeni modellerle hedef büyüten Doğuş Otomotiv, maksimum sayıda otomobil alabilmek için Volkswagen'in Almanya'daki merkezi ile teması sıkı tutuyor.

ELEKTRİKLİDE YENİ DÖNEM

Volkswagen, yeni isimlendirme stratejisiyle daha önce elektrikli modellerinde kullandığı ID.3, ID.4, ID.7 gibi sadece rakamlardan oluşan isimlendirme yerine, Polo ve Tiguan gibi bilindik model isimlerini 'ID.' ön ekiyle birleştirerek elektrikli modellerini tanımlamaya başladı.