SİNAN ÖZEDİNCİK

Ege bölgemizin çok güzel şirin ve memuriyet hayatının sonlarında ve emeklilikte yaşanacak hayat şartlarının gayet ucuz olduğu bir İl'imiz olduğunu gördük. Trafik sorununun olmadığı, şehrin bir ucundan bir ucuna ulaşımın yaya olarak 30 dakika sürmesi, özellikle sportif, konser ve tiyatro faaliyetlerinin çok fazla yaşandığı, sanatla yaşan nadide şehirlerimiz.

Uşak, Ege bölgesinin iç bölümünde yer alan bir ilimiz. Son 20 yıl içerisinde gereğinden çabuk kentleşmiş, büyümüş, gelişmiş, 4 yıl kısa bir süre içinde ise çok başarılı yatırımlarla kentleşmiş. Türkiye'nin ilk şeker fabrikasının açıldığı, tarhanası ve el dokuması halılarıyla ünlenmiş ve zenginleşmiş bir şehir.

18-19. yüzyılda dokunmuş Antik halılarının orijinal iplik, doğal boya ve metotlarla üretilmiş "Reproduction" halıları yurtdışı halı sektöründe oldukça popüler olan ilimiz.

Uşak Türkiye'nin en çok entelektüel ve düşünür çıkaran ili olarak bilinirken, aynı zamanda burada nüfusa oranla, diğer şehirlere göre fazla diyebileceğimiz bir zengin popülasyonu var.

2014 yılında Türkiye İstatistik Kurumu, ilk defa yayımladığı "illerde yaşam endeksi" ile bireylerin ve hane halklarının yaşam boyutları ayrımında il düzeyinde ölçmeye, karşılaştırmaya ve zaman içinde izlemeye yönelik bir endeks çalışması gerçekleştirmişti.

Yapılan çalışmada Uşak genel sıralamada 6 . sırada yer alırken Sosyal yaşam endeksinde Türkiye'deki 2. İl olarak gösterildi. O zamanlar buna şaşırmıştım, ancak şimdi görünce hiç şaşırmadım ve alkışladım.



Belediyeye alkış

Yürüttüğü çalışmalarla Uşak'ı bir kültür ve sanat başkenti haline getiren Uşak Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde harikalar yaratıyor. Sanat Akademisi bünyesinde açtığı kurslarıyla yarının umudu gençlerin sosyal ve kültürel hayatına değer katmaya devam ediyor. Şan derslerinden enstrüman kurslarına, drama eğitimden sahne sanatlarına kadar birçok alanda ücretsiz olarak eğitimin verildiği kurslarla belediye hem gençleri sosyal hayatta daha etkin hale getiriyor hem de yarının sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor.

Uşaklılar tarafından yoğun ilgi gören kurslarla ilgili Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile yaptığım sohbette, "Burada yapılan eğitimlerle gençlerin kendilerine olan özgüvenleri artıyor. Onları sahnede kendi yazdıkları doğaçlama oyunu izlemek ve kısa sürede yol aldıklarını görmek bizi oldukça mutlu ediyor. Bu tarz organizasyonlar gençleri geleceğe hazırlıyor, onları ailelerine ve sosyal çevrelerine karşı daha aktif yapıyor. Sanata yatırım yapmanın ne kadar doğru olduğunu gençlerimizin içindeki cevheri gördüğümüzde daha iyi anladık." dedi.

Uşakta görülmesi gereken yerler; Ulubey kanyonu, Cilandıras Köprüsü, Arkeoloji Müzesi, Blandus Antik Kenti, Karahasan Köprüsü, Korupark, Burmalı Cami, Cimcim Çeşmesi...