Gıdayı vakumla ömrünü 7 kat uzat

Teknoloji evlere girdi. Vestel’in İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, şirketin ürünleri vakumlayan ve mayalı ürünleri bozulmadan saklayan buzdolapları ürettiğini söyledi

Teknoloji artık her alanda karşımıza çıkıyor. Evde, arabada, ofiste her yerde 'akıllı' ürünler kullanılıyor. Şirketler işi o kadar ilerletti ki, artık buzdolapları turşuyu bozmadan saklıyor, çamaşır makineleri kendi deterjanını ısmarlıyor, fırınlar kapağını sesli komutla açıyor. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA'ya katılan Vestel'in İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan'la bir araya geldik. Hem fuarı hem de son trendleri konuştuk.



Bu yıl neler sergilediniz?

1990'da 80 metrekarelik bir stantta ürünlerimizi sergiliyorduk. Şimdi 4 bin metrekarelik standımız var. Yenilikçi teknolojilerimizle sektöre yön veren firmalar arasına girdik. Ürünlerimize ilgi büyüktü.



Sektörde rekabetin neresindesiniz?

Avrupa'nın ikinci büyük TV üreticisiyiz.

Beyaz eşyada ise ilk üç üreticiden biriyiz. Yabancı markalarla işbirliklerimiz var. Deawoo Electronics'le işbirliğimizi geliştirdik. Daewoo'nun ürün grupları Manisa'daki Vestel City'de üretilecek.155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Eğilimleri gözlemliyoruz. Mesela, şu anda organik ürünlere dönüş var. Evde ekmek, turşu, yoğurt yapımı tekrar başladı. Mayalı ürünleri bozulmadan saklamak gerekiyor.

FermentStore buzdolabımızda bu ürünler için özel bir bölüm var. VacuumBag buzdolabımız ürünleri vakumluyor, gıda ömrü 7 kat artıyor. Heat Wrap fırınımız 5 tepsi yemeği kokuları karışmadan pişiriyor.

Deterjanını kendi sipariş eden, deterjansız çalışan, içindeki çamaşıra göre programlama yapan makinelerimiz fuarda büyük ilgi gördü.



Teknoloji mutfağa girdi

Başkan Erdoğan'ın yerli telefon vurgusu satışlarınızı nasıl etkiledi?

İlk telefonumuzu 2014'te IFA'da tanıtmıştık. 4 yılda büyük yol kat ettik. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarndan sonra talep yüzde 50 arttı.

Önümüzdeki dönemde cep telefonu, beyaz eşya ve televizyonlarda neler ön plana çıkacak?

Cepte her segmentte yeniliklerimiz devam edecek. Beyaz eşyada çevreye duyarlılığı yine ön planda tutacağız. TV'lerde de gelişen teknolojiyi takip ediyoruz.