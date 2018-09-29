Dünyanın gözü İstanbul Boğazı’nda

Bugün başlayacak Turkcell Platinum Bosphorus Cup için farklı ülkelerden gelen yelken tutkunları, Boğaz’a akın ediyor. Mücadelenin ülke tanıtımına katkısı ise 30 milyon euro

Son yıllarda iş dünyasının gündemine oturan yelken yarışları, Türkiye'nin lider şirketlerinin CEO ve yönetim kurulu başkanlarının tutkusu olmaya devam ediyor.

Afrika'dan Amerika'ya, Güney Okyanusu'ndan Avustralya'ya, farklı kıtalarda düzenlenen yelken yarışları, kendi pazarını oluşturmuş durumda. Bunların arasında göze çarpan yarış ise Turkcell Platinum Bosphorus Cup.

Bugün başlayacak ve yarın tamamlanacak mücadeleye farklı ülkelerden yarışmacı akını yaşanıyor. Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan Bosphorus Cup mücadelesini Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ile konuştuk.

Yarışma neden bu kadar özel?

İstanbul Boğazı dünyanın en kilit noktalarından biri.

Geçen yıl 42 bin 978 gemi Boğaz'dan geçiş yaptı. Bu kadar stratejik bir yer olduğu için özel izinlerle kapatılabiliyor.

O özel izne sahip tek organizasyon ise Bosphorus Cup. Bu yıl 17'nci kez düzenleniyor ve dünyanın en uzak noktalarından bile yelkenseverler Boğaz'a akın ediyor.



30 MILYON EUROLUK KATKI

Ne kadarlık bir tanıtımdan söz ediyoruz?

Avustralya'dan Kanada'ya, İspanya'dan Rusya'ya birçok farklı ülkeden yelken tutkunları burada mücadele ediyor.

Katılımcı ülkelerde hem turnuva hem de Türkiye ile ilgili birçok haber yayımlanıyor. Tüm bunlarla Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın Türkiye'nin tanıtımına katkısı yaklaşık 30 milyon euro olacak.

Turnuvaya ilgi nasıl?

Organizasyonda bugüne kadar 370 farklı tekne mücadele ederken, 3 bini aşkın farklı yelkenci katıldı.

Mücadele eden 370 farklı yelkenlinin ortalama toplam değeri de 23 milyon euroyu buldu. Bu sene de yaklaşık 10 ülkeden 80 tekne ve yine yaklaşık 800 yelkenci bu özel hissi yaşayacak.



34 BİNDEN FAZLA SPORCUYA DESTEK OLDUK

Turkcell 4 yıldır isim sponsoru. Hedeflerinize ulaştınız mı? Turkcell kurulduğu ilk günden bu yana Türk sporunun en büyük destekçisi. Bu zamana kadar 25 spor branşında, 500 milyon TL'den fazla destekle 34 binden fazla sporcunun yanında olduk. Fakat henüz yolun başındayız. Çok daha büyük hedeflerimiz olduğunu söyleyebilirim.



BOĞAZ DÜNYA İÇİN EŞSİZ BİR NOKTA

İstanbul Boğazı, sadece bizim için değil, dünya için de çok eşsiz bir nokta. Dünyada başka hiçbir yelken yarışında, bu kadar kısa sürede kıtaları aşmak gibi bir şansınız bulunmuyor. Dünyanın gözünün bu hafta sonu İstanbul Boğazı'nda olduğunu söyleyebiliriz. Renkli bir organizasyonun sahibi olmanın gururunu yaşıyoruz.