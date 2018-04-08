Bildiklerimizi unutturan teknolojiler

2018 dikkat çekecek

Yumurta veya sperm olmadan kök hücreden yeni bir canlı yaratmak, bulutta yapay zekâ kullanmak ve metal 3B yazıcılar, köklü değişime neden olacak. Hayatımızı değiştirecek ve geleceğimize şekil verecek teknolojileri MIT listelemiş. Biz bunların 3 tanesine dikkat çektik. İnovasyon kelimesinin tam anlamıyla karşılığı olacak, 2018 yılında hayatımızı değiştirecek 10 teknoloji arasında yapay embriyolar ve metali hammadde olarak kullanan 3B yazıcılar var. Birleşik Krallık'ta bulunan Cambridge Üniversitesi'nde çalışan embriyologlar, yalnızca kök hücreleri kullanarak gerçekçi görünümlü fare embriyoları yetiştirdi. Yumurta veya sperm yok. Sadece başka bir embriyondan koparılmış hücreler var.



HERKES İÇİN YAPAY ZEKÂ

Teknoloji dünyasında her şeyin yapay zekâdan önce ve sonra diye ayrılacağını görmemiz mümkün. Yapay zekâ yeteneği kazandıran platformlar, girişimlere yeni fırsatlar sunuyor. Amazon Web Services bulut tabanlı yapay zekâ platformuyla rakiplerinin önünde. Google ve Microsoft yapay zekâ konusundaki çalışmalarına bu yıl hız verdi. Her yeni platform, daha fazla yazılım geliştiricinin makine öğrenme ve yapay zekâ konusunda gelişme kaydedeceğini gösteriyor.



METAL 3B YAZICI

Plastik ve sıvı malzemelerin 3B yazıcılarda kullanılmasına alıştık. Ancak metalin kullanılması olaya başka bir boyut kazandırıyor. Şimdiye kadar yapılanlar yavaş ve oldukça pahalıydı. Ancak olayı hızlandıracak ve maliyeti düşürecek yeni bir yöntem bulundu. Boston merkezli girişim Markforged geçtiğimiz yıl 100 bin doların altına mal edilen ilk 3B metal yazıcıyı üretti. Yine bir başka Boston merkezli şirket Desktop Metal, 100 kat daha hızlı metal yazıcıyı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.