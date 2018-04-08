Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Timur Sırt > Bildiklerimizi unutturan teknolojiler
TİMUR SIRT
08 Nisan 2018, Pazar TİMUR SIRT

Bildiklerimizi unutturan teknolojiler

2018 dikkat çekecek

Yumurta veya sperm olmadan den yeni bir canlı yaratmak, bulutta yapay zekâ kullanmak ve metal 3B yazıcılar, köklü değişime neden olacak. Hayatımızı değiştirecek ve geleceğimize şekil verecek teknolojileri MIT listelemiş. Biz bunların 3 tanesine dikkat çektik. İnovasyon kelimesinin tam anlamıyla karşılığı olacak, 2018 yılında hayatımızı değiştirecek 10 teknoloji arasında yapay embriyolar ve metali hammadde olarak kullanan 3B yazıcılar var. 'ta bulunan 'nde çalışan embriyologlar, yalnızca kök hücreleri kullanarak gerçekçi görünümlü fare embriyoları yetiştirdi. Yumurta veya sperm yok. Sadece başka bir embriyondan koparılmış hücreler var.

HERKES İÇİN YAPAY ZEKÂ
Teknoloji dünyasında her şeyin yapay zekâdan önce ve sonra diye ayrılacağını görmemiz mümkün. Yapay zekâ yeteneği kazandıran platformlar, girişimlere yeni fırsatlar sunuyor. Amazon Web Services bulut tabanlı yapay zekâ platformuyla rakiplerinin önünde. ve yapay zekâ konusundaki çalışmalarına bu yıl hız verdi. Her yeni platform, daha fazla yazılım geliştiricinin makine öğrenme ve yapay zekâ konusunda gelişme kaydedeceğini gösteriyor.

METAL 3B YAZICI
Plastik ve sıvı malzemelerin 3B yazıcılarda kullanılmasına alıştık. Ancak metalin kullanılması olaya başka bir boyut kazandırıyor. Şimdiye kadar yapılanlar yavaş ve oldukça pahalıydı. Ancak olayı hızlandıracak ve maliyeti düşürecek yeni bir yöntem bulundu. Boston merkezli girişim Markforged geçtiğimiz yıl 100 bin doların altına mal edilen ilk 3B metal yazıcıyı üretti. Yine bir başka Boston merkezli şirket Desktop Metal, 100 kat daha hızlı metal yazıcıyı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN