Jetson’s takımı robot yarışmasına katılıyor

Eğitim yenileşim

Kodlama kültürü eğitim hayatına robotları hareket ettirecek komutlarla girmeye başladı. Öğrenciler eğitim hayatı içerisinde katıldığı atölyeler ve yarışmalarla kodlama öğreniyor. İstanbul Etiler Anadolu Lisesi'nin öğrencileri Kanada'da düzenlenen FirstRobotics Socaity etkinliğine katılıp Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Öğrencilerin Jetson's 6435 adını verdikleri takımın rüyalarının gerçekleşmesi için Türk Telekom destek oldu. Kanada'ya gitmeden önce okullarında ziyaret ettiğim Jetson's 6435 takımının sunumlarını da izledim. Sunum yapan, destek toplayan ve robotu hazırlayan ekip olarak organize olmayı başarmışlar. Yarışmada programladıkları robotları bir tür kepçe hareketi yaparak görevlerini tamamlamaya çalıştılar. Büyük bir gururla Türkiye'yi temsil eden takımın 12 öğrencisi ve 2 mentor öğretmeni bulunuyor.