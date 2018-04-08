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TİMUR SIRT
08 Nisan 2018, Pazar TİMUR SIRT

Jetson’s takımı robot yarışmasına katılıyor

Eğitim yenileşim

Kodlama kültürü eğitim hayatına robotları hareket ettirecek komutlarla girmeye başladı. Öğrenciler eğitim hayatı içerisinde katıldığı atölyeler ve yarışmalarla kodlama öğreniyor. İstanbul Etiler Anadolu Lisesi'nin öğrencileri 'da düzenlenen FirstRobotics Socaity etkinliğine katılıp 'yi başarıyla temsil ediyor. Öğrencilerin Jetson's 6435 adını verdikleri takımın rüyalarının gerçekleşmesi için destek oldu. Kanada'ya gitmeden önce okullarında ziyaret ettiğim Jetson's 6435 takımının sunumlarını da izledim. Sunum yapan, destek toplayan ve robotu hazırlayan ekip olarak organize olmayı başarmışlar. Yarışmada programladıkları robotları bir tür kepçe hareketi yaparak görevlerini tamamlamaya çalıştılar. Büyük bir gururla Türkiye'yi temsil eden takımın 12 öğrencisi ve 2 mentor öğretmeni bulunuyor.

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