Müşterileri eşleştirip yeni ürün geliştiriyor

İlişkiler yenileşiyor

Her müşterinin memnun olmasına sebep olan hizmet, zaman ve yaşadığı deneyim farklı olabilir. Ancak müşterilerin memnuniyete ulaşması için yapay zekâ ile 3 katmanlı yoğrulması şart. Bazen memnuniyete giden yol oldukça zorlu olabiliyor. Dijitalleşen süreçlerde müşteriler kaybolabilirken, yollar çetrefilleşebiliyor. Bu durumla başa çıkmak için herkes farklı bir yöntem kullanıyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek'in çözümü "3 katmanlı yapay zeka" odaklı mükemmelliğe dayanıyor. Şimşek, 3 katmanlı yapay zeka yaklaşımını şöyle anlatıyor: "Ticari müşterilerimize yönelik mükemmel eşleşme, zamanlama, ve deneyim olarak adlandırabileceğimiz 3 katmanlı yapay zekâ mimarisini kurguladık. Mükemmel eşleşme ile müşterilerimizi daha iyi tanıyarak ihtiyaç duyacakları ürün ve hizmetleri belirleme ve yeni ürün geliştirme avantajlarına kavuşmuş olduk. Mükemmel zamanlama aşamasında müşterilerimize doğru zamanda doğru ürün ve hizmet önerisi sunarak etkileşime girebileceğimiz modellemeler üzerine çalıştık. Mükemmel deneyim aşamasında ise müşterimizin ihtiyaçlarını önceden öngörerek o ihtiyacın oluşması ile birlikte müşteriye değer önerimizi sunmak mümkün oldu." Bu kapsamda tasarlanıp hayata geçirilen Saha Satışa Destek Modeli hakkında bilgi veren Şimşek şöyle konuştu: "Müşterilerin ihtiyaçlarını proaktif olarak tahminleyip, müşterilerimize değer yaratacak önerileri buna göre önceliklendiriyor. Bu modelle şube çalışanlarımızın müşteriyle temasını daha etkin biçimde planlamayı hedefliyoruz. Bu sayede, şube çalışanlarımızın şube dışında, müşteriye kendi işyerinde hizmet verebilmesini, deyim yerindeyse şubeyi müşterinin olduğu her yere götürülmesini sağlamış olacağız."