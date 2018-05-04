Çalışanların mutluluğunu beyin dalgaları söyleyecek

Yapay zekâ teknolojisi insanların mutlu olup olmadığını da raporlayacak. Şirketlerin kullandığı teknolojiyle çalışanların beyin dalgaları analiz edilecek. Çinli işverenler duygusal gözetim teknolojisi adı verilen uygulamayı kullanmaya başladı bile

Çinli işverenler, 'duygusal gözetim teknolojisi adını verdikleri çözümü kullanarak, çalışanların verimliliğini ve dolayısıyla kârlarını artırmak için kullanmaya başladı.

Çinli şirketlerin kablosuz sensörleri, çalışanların baret, kask ya da şapkalarına yerleştirerek, yapay zeka algoritmaları üzerinden işyerindeki öfke, endişe ya da üzüntü olaylarını kayıt altına almaya başladı. Örnekleri giderek artan uygulama ile Çinli işçilerin beyin dalgalarının fabrikalarda, devlete ait işletmelerde ve ülkenin askeri bölgelerinde izlendiği de iddia ediliyor. Çinli işçilerin mutluluğu, intiharları, dünya medyası tarafından yakından takip ediliyor. Apple iPhone dahil pek çok elektronik eşyanın üretimini yapan yaklaşık 450 bin çalışanı olan Çinli Foxconn henüz bu tür bir teknolojiyi kullandığına dair bilgi yok. Ancak Çinliler farklı projeler üzerinde çalışıyorlar.

Bir devlet yetkilisi South China Morning Post gazetesine verdiği demeçte, Hangzhou eyaletinin güneydoğusundaki şebekeye elektrik veren Zhejiang şirketin kârının, teknolojiyi 2014 yılından bu yana kullanmasıyla 315 milyon dolar artırdığını bildirdi.

Şirketin programını yöneten yetkili Cheng Jingzhou, uygulama ile ilgili oarak "Etkisi konusunda hiç şüphe yok" dedi ve beyin verilerinin, 40 bin kişilik güçlü şirketin daha yüksek standartlarda çalışmasına yardımcı olduğunu söyledi.



AKLIMI OKUYOR OLABİLİR

Ningbo Üniversitesi'nde beyin bilimleri profesörü olan Jin Jia, "Cihazı kullanan işçiler aklından geçenleri okuyabileceğimizi düşündüler. Bu durum başlangıçta bazı rahatsızlık ve dirençlere neden oldu" dedi. Gazeteye göre, bir düzineden fazla işyeri ve Çin ordusu, Ningbo Üniversitesi'nin ürettiği beyin gözetim projesi Neuro Cap tarafından geliştirilen farklı bir program kullanıyor.



ÖZEL HAYAT TEHLİKESİ

Teknoloji şirketi Deayea tarafından inşa edilen bir başka tip sensörün, Pekin ile Şanghay arasındaki hızlı tren hattındaki makinistlerin kasklarında kullanıldığı belirtiliyor. Bir sürücü uykuya daldığında bile sensör alarmı tetikleyebiliyor. İnsanın aklına "ya kaskı ya da şapkayı çıkarırlarsa ne olacak?" diye bir soru takılıyor. Bu çözüm uçak pilotları için geçerli olabilir mi? Duygu izlemenin yaygın kullanımı, yüz tanıma ve internet sansürü konusunda kötü bir sicili olan Çin farklı uygulamalar için kullanılabilir. Sivil ve meslek örgütlerince denetlenmeyen devlet kurumlarının etik dışı talepleri sorunun farklı boyutlarının ortaya çıkmasına sebep olabilir.