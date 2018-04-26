750 milyon $’ı oynadıkça aştık

110 milyar dolar büyüklüğe ulaşan küresel oyun pazarı Türkiye’de 750 milyon doları aştı. 17’nci sırada yer alan Türkiye’nin nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ı bilgisayar, akıllı telefon ya da oyun konsolu yardımıyla oyun oynuyor

Oyun ve eğlence teknolojileri pazarı büyümeye devam ediyor. Türkiye'de de her gün büyüyen potansiyel, izleyici sayısının artmasını sağlıyor. Bu durum profesyonel takımların sayısını artırırken sponsorların da oyun sektörüne büyük ilgi göstermesine neden oldu. Toplam hacmi 110 milyar doları bulan küresel oyun pazarının Türkiye'deki büyüklüğü 750 milyon civarında seyrediyor. Yıllık oyun geliriyle tüm dünya ülkeleri arasında 16'ncı sırada yer alan Türkiye'de, ortalama 30 milyon kişi aktif olarak oyun oynuyor ve tek bir dijital oyunda eş zamanlı olarak 100 bin ile 300 bin kişi online oluyor.



OYUN İÇİN CİHAZ

Oyunlardan performans alabilmek adına oyun türünün ortalama sistem gereksinimlerini baz alan kullanıcılar, farklı bütçe aralıklarında bilgisayar oluşturabiliyorlar. Teknoloji odaklı e-ticaret sitesi incehesap.com'un kurucu ortağı Nurettin Erzen, "Özellikle strateji ve RPC türü oyunlar göz önüne alındığında, ekran kartı, işlemci, RAM, anakart ve monitör gibi bilgisayar bileşenlerine ayrılan bütçeyle oyun performansı doğru orantılı ilişki içerisinde bulunsa da oyun fiyatları ile tezatlar yaratabiliyor. Oyun tutkunları, 50 TL'lik fiyat etiketi bulunan oyun için 6 bin 500 TL'lik bir bilgisayar ya da 200 TL'lik oyun için 2 bin TL'ye başlangıç seviyesinde özellikler sunan bir oyuncu bilgisayarı toplayabiliyor. Oyun için harcanan aksesuvar maliyetlerinin de oldukça ilginç olduğunu söyleyebilirim. Elimizdeki veriler 70 TL'lik oyunlar için ortalama 520 TL'lik aksesuvar harcaması yapıldığını gösteriyor" dedi.



ERKEKLER STRATEJİST, KADINLAR PROBLEM ÇÖZÜCÜ ROLÜNDE

OYUN dünyasına ilişkin demografik istatistikler de aktaran Nurettin Erzen, "Strateji ve RCP türü oyunları tercih edenlerin yüzde 80'ini erkekler oluştururken, kadınlar en çok puzzle ve bulmaca oyunları oynuyor. Mobil oyunseverlerin yüzde 52'sini kadınlar temsil ediyor. Akıllı telefonların hayatımızdaki yerini her geçen gün sağlamlaştırması, şimdilerde 250 milyon TL büyüklüğe erişen Türkiye mobil oyun pazarını daha da geliştirmeye devam edecek" dedi.