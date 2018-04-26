Son pişmanlık fayda eder mi?

En başta küçümsediği hata yüzünden Facebook’un başı belada. Neredeyse 1 aydır her hafta yeni bir düzenleme bilgisi yayılıyor

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı Facebook, Cambridge Analytica krizi nedeniyle büyük sarsıntı yaşıyor. Krizden bu yana hemen her hafta yeni bir düzenleme yayınlıyor. Yayınlanan düzenlemeler direksiyonu daha çok kullanıcıya teslim ettiğini iddia etse de direksiyonu kullanamayan kullanıcılar için pek çok konu eski tas eski hamam misali devam edecek. Facebook ne tür paylaşımlara izin verildiğini ve hangi tür içeriklerin şikâyet edilebileceğini ve siteden kaldırılabileceğini detaylı biçimde açıkladığı ilkeler olan Topluluk Standartları'nı uygularken kullandığı şirket içi kılavuzları yayınladı. İlk etapta çıplaklık/cinsel aktivite, nefret söylemi ve görsel şiddet nedeniyle kaldırılan gönderilere itirazda bulunma imkânı olacak. Facebook aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarının doğrudan geri bildirimlerini alacağı bir dizi halka açık etkinlik olan Facebook Forums: Community Standards



BİREYSEL İÇERİKLE İLGILİ İTIRAZ HAKKI

FACEBOOK ilk kez, bireysel içeriklerle ilgili alınan kararlara itiraz hakkı getiriyor.

Bir paylaşım kaldırıldıysa size, ek değerlendirme talep etme seçeneği sunulacak.

Bunu, Facebook Topluluk Operasyonları ekibinin değerlendirmesi takip edecek.

Eğer hata yapıldıysa içerikleriniz yayına alınacak.