Küresel girişimciliğin İstanbul buluşması

Tüm dünyada girişimcilik gündemini İstanbul’da belirleyen Küresel Girişimcilik Kongresi, yeni fikirlerin buluştuğu Startup İstanbul, GIST, GBAN, GEC gibi etkinliklerle birlikte Türkiye’den dijital girişimler çıkmasına katkı sağlayacak

Türkiye'de de kutlanan Global Girişimcilik Haftası (Global Entrepreneurship Week - GGH) dünyadan pek çok girişimi, melek yatırım ağlarını ve girişim organizasyonunun tepe yöneticilerini İstanbul'da bir araya getirdi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen kongrenin son günü dünyanın önde gelen iş ve girişimcilik ekosistem liderlerinin konuşmalarıyla sona erdi.

Dört günlük kongrenin ilk ve son günü kapalı etkinliklerden oluşurken, 17-18 Nisan'da halka açık paneller ve atölyeler gerçekleşti. Kongre, "Innovation Culture", "Exponential Thinking" ve "Zero Barriers" çerçevesinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK), üniversite, lise, kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra girişimci ve yatırımcıları da ağırladı.

Girişimcilerin teknolojiyi kullanarak yeni zorlukların üstesinden geldiği dünyada sınırsız bir hayal gücünün katkısına dikkat çeken "The Driver in the Driverless Car" Yazarı Alex Salkever, "Her konuyla ilgili sınırlarımız ortadan kalkıyor. Gelecek sadece silikon vadisinde değil, büyük teknoloji aslında başka yerde üretiliyor. Teknoloji bizim büyük zorluklarımızı çözmeye başladı. Girişimciler destek sistemlerine artık daha hızlı erişebiliyor" diye konuştu.



170 ÜLKEDEN 3 BİN KATILIMCI

Kongrede 170'i aşkın ülkeden 3 binden fazla katılımcının yer alırken, 300'ün üzerinde uluslararası uzman konuşmacı, 150'den fazla oturumda izleyicilerle buluştu. Her sene farklı bir ülkede gerçekleşen kongrenin onuncu yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi ülkemizin girişimcilik gücünün uluslararası sahnede sergilenmesi için büyük bir fırsat oldu.

Kongre'de konuşan Endeavor Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli Türkiye'nin girişimcilik hikayesine ilişkin deneyimlerini şöyle anlattı: "Endeavor, Türkiye girişimcilik ekosistemine giriş kapımız oldu. Türkiye'nin en büyük melek ağının kurucu ortağı olarak girişimcilere yatırım yapıyorum. Şirketlere gereken mentorluğu melek yatırımcılar veriyor. Melek Yatırımcı, her şeyi bilir derler ama melek yatırımcılar her şeyi bilmese de şirketi doğru kişilere yönlendirebilir. Onları bir tür ara bulucu gibi düşünebiliriz. Çok iyi şirketlerin melek yatırımcı bulamadığını gördüm ancak melek yatırımcı bulmak günümüzde artık çok kolay. İyi bir şirket sadece nasıl fon bulacağını değil, nereden fon bulacağını da bilmeli."





Dünyanın girişimcilik gündemini İstanbul'da belirleyen Global Girişimcilik Kongresi'nin (GEC18IST) resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla 16 Nisan'da yapıldı. 10'uncu senesini kutlayan GEC18IST'in kapanışını Global Entrepreneurship Network (GEN) Başkanı Jonathan Ortmans ve GECİstanbul Organizasyon Komitesi Platform Başkanı Ali Sabancı, Türk bayrağı eşliğinde gerçekleştirdi.



UZAY SINIRSIZ GİRİŞİMLERİN MERKEZİ

Girişimciliğin yeni oyun alanı uzay araştırmaları oldu. Girişimciliğin, uzayla ilgili fırsatları keşfetmek için bir olanak sunduğunu ifade eden GEN Space Direktörü Stephen Reckie, "Farklı girişimciler ile birlikte deneyim kazanmak için evrensel çalışabiliriz. Uzay girişimciliği her yaş ve her kültür için çok yaygın bir şekilde kullanılabilir. Global girişimcilik ekosisteminin birlikteliğinden uzayın da artık bir potansiyel olduğunu görmek mümkün" diye konuştu.

NASA Astronotu Greg Johnson, geleneksel yöntemlerden uzaklaşarak uzay çalışmalarına odaklanmak gerektiğini vurgulayarak, "Uluslararası uzay istasyonunu, yenilikçilik platformu olarak düşünebiliriz. Uzay, ekosistem girişimciliği ile ilgili önemli bir nokta. Uzayı artık geleneksel yöntemlerle düşünmemek gerekir" dedi.

Uzayın teşviğin artacağı yeni bir alan olacağını söyleyen VSpace News Kurucusu Valerie Vlasenko, "Fonlar, hükümetler ve melek yatırımcılar, uzay çalışmalarına yönelik girişimlere yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.



8 MİLYON TL'LİK BÜTÇEYLE YAPILDI

İstanbul'un bölgesel girişimcilik merkezi olarak dünyadaki yerini güçlendirecek GEC İstanbul Organizasyon Komitesi, Ali Sabancı'nın başkanlığında Endeavor, Habitat, TİM ve TOBB tarafından oluşuyor. Kongre'nin stratejik partnerliğini Koç Holding ve Sabancı Holding üstlenirken, resmi havayolu sponsoru da Pegasus Hava Yolları oldu. Toplam 65 kurum destekçiler arasında yer alıyor. Tüm bu kurumların desteği sayesinde, kongre 8 milyon TL'yi bulan bir bütçeyle gerçekleşti.