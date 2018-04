Girişimciye ilk 3 ayda 18.9 milyon $’lık yatırım

Startups.Watch tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de 2018’in ilk çeyreğinde girişimler, 17 yatırım turu yaparak,18.9 milyon dolar yatırım aldı

Startups.Watch 2018 birinci çeyrek raporu sonuçları açıklandı.

Türkiye'de girişimlere yapılan yatırımlarda yabancı fonlara kurumlar da eklenmeye başlarken, tohum yatırımlardan sonra daha ileri seviyedeki yatırımlar da hız kazandı. Insider ve Foriba'nın aldığı yatırımlar ilk çeyrek sonuçlarını yukarı çekti.

Servis tabanlı yazılım ve pazarlama, finans ve regülasyon teknolojileri en çok yatırım alan 3 sektör oldu.

2018 ilk çeyreğinde erken dönem yatırımların yüzde 15'ini kurumlar yaptı.

Bu yatırımlara göz atmak gerekirse; Türk Telekom'un girişim sermayesi şirketi TT Ventures Doctor Turkey'e yatırım yaparken, özellikle otomat yönetim ve ödeme sistemleri üzerine odaklanan E-Vend ise Macgal Otomat'tan yatırım aldı.

Garaj Sepeti de Finberg'den kurumsal yatırım fonu alan girişimler oldu. 2017'de yabancı yatırımcılardan yatırım alan girişimler iyzico, Zebramo, ototrink, OtelZ, Biletall, Reengen, KolayIK, Marketyo, Orthero, Evtiko ve Insider olmuştu.





DNA'LARI FARKLI

Türkiye'de girişim ekosisteminin en büyük ve en deneyimli melek yatırımcısı Aslanoba Capital'in kurucusu Hasan Aslanoba, teknoloji girişimlerinin büyük şirketlerin küçüğü olmadığını vurgulayarak elde ettiği deneyimi şöyle paylaştı: "Teknoloji ve internet girişimlerinin DNA'ları farklıdır. Hızlı büyümek için hemen organize olacak çevikliğe ve karaktere sahip olmak gerekir. Mobilite ve internetin etkisiyle herkes veri tüketen bir kullanıcıya dönüştü. Yapay zeka ile birlikte yazılım yetenekleri artmaya başladı. Kripto paralar ve blok zincirinin ise sadece birey ya da kurumların değil, ülkelerin yaşamını derinden etkileyeceğini gördüm."





HIZLI DÖNÜŞÜM ŞART

Kurumların dijital çağda hayatta kalmak için teknoloji girişimlerine yatırım yapması gerektiğini belirten Aslanoba, "Ben yatayda Google, Amazon gibi dijital devleri, dikeyde ise teknoloji girişimlerini ve kurumları görüyorum. Bu iki gruba akıl gücü firmaları diyorum. Diğerleri ise binaların sahibi olan, verimli çalışmak ve dijital dönüşmek zorunda olan kas gücü firmaları. İşte bu şirketler eğer iş yapış biçimini değiştiren girişimlere yatırım yapmazsa, kimse geleneksel firmaların dijital dönüşüm yolculuğunu bekleyemez.

Bu yüzden her geleneksel şirket girişim sermayesi fonları ve girişim programları ile dönüşüme hızlı uyum göstermezse hayatta kalamaz" diye konuştu.

AYDA 80 MİLYARLIK E-FATURAYA ARACI OLUYOR

Regülasyon ve finans teknolojileri konusunda çalışan Foriba Kurucusu Koray Bahar, "Türkiye'de oluşan faturaların yüzde 70'ini yönetiyoruz. Her ay yaklaşık 80 milyar TL civarında elektronik faturaya aracılık ediyoruz. Türkiye'nin belli başlı holdingleri dahil 7 binden fazla müşterimiz var. 350'den fazla uluslararası şirkete Türkiye'de elektronik fatura kesmeleri için destek oluyoruz. Revo'dan ilk yatırımı almadan önce şirket 30 kişiydi. O zaman sadece büyük kurumları hedefliyorduk. Sabah kod yazıp, öğlen teklif hazırlayıp, öğleden sonra takım elbiseyle müşteri görüşmelerine gidiyorduk. Ancak kanal yapısı farklı birşey. Girişim sermayesi fonu Revo'nun Türkiye kurucularının Turkcell tecrübesi bizim için çok önemliydi. Onlardan küçük müşterilere gidecek kanalı oluştururken, deneyimlerinden çok faydalandık" diye konuştu.



DEĞİŞEN TEKNOLOJİ DEĞİL İNSAN KAYNAĞI

17.1 milyon TL'lik değerlemeyle Etiya'dan yatırım alan Expertera, firmalardaki yetenek ve uzman açığı ile çalışanların esnek çalışma ihtiyacını karşılayan bir platform. Türkiye'de alanında tek olduklarını belirten Expertera Kurucusu Alp Sezginsoy, "Her şirkette her konuda yeterince uzman bulunmayabilir. Üstelik bazı uzmanlıkları bulundurmanın maliyeti oldukça yüksek. Uzman çalışanlar da esnek çalışma yöntemlerine geçiş yapmak istiyor. Biz her iki tarafı buluşturan bir platform yaratmaya çalışıyoruz" dedi. Etiya CEO'su Aslan Doğan da sadece teknolojinin değil, insan kaynağının önemli değişim yaşadığına vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti: "Biz daha önce de Etiya'da 3 farklı girişim çıkardık. Onları tamamen şirket dışına çıkararak 3 girişimi desteklemeye devam ediyoruz. Müşterilerin kıymetini en iyi girişimler biliyor."



AKILLI BİSİKLET ŞEHİR HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Türkiye'de bisiklet kültürü çok yaygın değil. Şehirler ve sokaklar otomobillerle dolu. Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı Pilot girişimleri arasında yer alan Bizero, bisiklet kültürünün yayılmasını sağlayacak paylaşım ekonomisini hayata geçiriyor. Bizero Kurucusu Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Akıncılar, önce kendi sorununu çözmek için yola çıkıyor. Akıllı ve elektrikli bisikletin şehirler için sağlıklı yaşam kültürü çözümü haline geldiğini söyleyen Akıncılar, "2 yıl önce başladım. Kendi bisikletimizi tasarladık. Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk paylaşımlı elektrikli bisiklet konusunda çalıştık. Yüzde 30 meğilde sürülmesi ve 100 kilometre menzilinin olması en büyük avantajımız. Dünya ölçeğinde kendimizi kıyaslamak istiyoruz. 6 üniversitede 100 kişilik ekibimiz var" dedi.

TOHUM YATIRIMLARI İLERİ SEVİYE GİRİŞİME DÖNÜŞTÜ

Tohum yatırımların miktarı 6.8 milyon dolardan 3.7 milyon dolara düştü. Ancak ileri seviye yatırımlara olan ilgi ilk çeyrek karşılaştırmasındaki düşüşün sınırlı kalmasını sağladı. Aslında tohum yatırımların ileri seviye girişime dönüşmesi, melek yatırımcılar için olumlu gelişme olarak değerlendirilebilir.



TÜRKİYE 'YE 120 MİLYON DOLARLIK VERİ MERKEZİ YATIRIMI GELDİ

Etkinlikte gerçekleştirilen son panelde soruları yanıtlayan, Türkiye'de 120 milyon dolarlık yatırımla 45 bin metrekarelik veri merkezi inşa eden NGN'in kurucusu İnanç Erol,"Dünya standartlarında Türkiye'de veri merkezi inşa etmek önemli bir karar. Bu konuda Rus yatırımcıları ikna etmek bile çok önemli bir süreçti. Birkaç yıl bu konu için çabaladık. Sonunda ortaklarımız da Türkiye'deki potansiyelin farkında. Dünya devi teknoloji şirketlerinin sahip olduğu yeteneklere sahip bir veri merkezi inşa etmeyi başardık. Bu konuda teknoloji girişimlerini destekleyecek iş modelleri kurmak istiyoruz" diye konuştu.

Veritabanı üzerinden iş yapmayı kolaylaştıran ve çözüm geliştiren Team SQL Kurucusu Eren Baydemir de giderek karmaşık hale gelen veri tabanları platformlarının bağımsız çalışmayı kolaylaştıdıklarını söyledi.

Baydemir, "Ürünlerden çok kurumlara seçenek sunmak daha büyük önem taşıyor. Biz her kurumun veri tabanına erişimini kolaylaştırarak, veri üzerinden iş yapmayı basitleştiriyoruz" dedi.



TİMSAH MODELİ HAREKETİYLE YENİ ÜLKELERE GİDİYORUZ

Dünyanın en büyük girişim sermayesi fonlarından Sequoia Capital'in Türkiye'de Insider'a yatırım yapması, oldukça pozitif bir gelişme. Bu sadece Türkiye için değil, bölgedeki tüm girişimler için de olumlu. Insider kurucu ortakları arasında yer alan Hande Çilingir, yenilikçi teknolojilere yatırım yapmak zorunda olduklarını belirterek, "Yenilikçi olmaya devam etmeliyiz. Biz bir startup olarak hızlı büyümeliyiz. Bu yatırımı hızlı büyümeye devam etmek için kullanacağız.

Şu ana kadar 16 ülkedeyiz.

Şimdi odağımızda Çin ve ABD var. Dolayısıyla işimiz kolay değil.

Biz kurucu ortağız ve her ülkeye Timsah modeli dediğimiz hareketle gidiyoruz. Büyümeden sorumlu arkadaşımız hedeflediğimiz ülkeye gidiyor, ucuz otellerde kalıp ekibi kuruyor ve ilk satışları yaparak, yeni bir ülkeye gidiyor. Bunu herkese tavsiye ederim. Sorumluluğu paylaşmak çok güzel. Şimdi Çin ve ABD'ye benzer modelle gideceğiz." şeklinde hedeflerini anlattı.





SAĞLIKLI BÜYÜME

Insider yatırımcıları arasında yer alan 212 girişim sermayesi ortaklarından Ali Karabey de sağlıklı büyümeyi vurgulayarak, "12 tane yatırım yaptığımız girişim var. Biz yatırım yaparken girişimin kurucu ekibine, daha önce kimlerin yatırım yaptığına ve küresel pazarda hızlı büyüme potansiyelinin olup olmadığına bakıyoruz.

Her zaman doğru karar veremiyorsunuz.

Örneğin ben ilk görüşmede bu potansiyeli göremedim.

Ancak Hasan Aslanoba önce davranıp yatırım yaptı. Hızlı büyümeye çalışırken batan çok girişim var. Bizim için girişimin kendi kültürünü koruyarak, sağlıklı büyüme elde etmesi çok önemli. Insider bu konuda en başarılı girişim" diye konuştu.