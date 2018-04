Dijital hayat güncelleme istiyor

Telefon üreticileri en büyük kullanıcı testini ancak ürün vitrine çıktıktan sonra yapabiliyor. Telefonlar, kullanımla ortaya çıkan hataları güncellemelerle kapatıyor. Sadece telefonlar değil, saat ve akıllı ev elektroniği gibi tüm ürünler artık güncelleniyor

Akıllı telefonları kutusundan çıkardığınızda kusursuz haline asla ulaşmıyorsunuz. Telefonu satın aldığınız ilk ay bile hemen bir güncelleme sürümü sizi bekliyor. Bunun sebebi kullanıcı sayısının milyonları bulmasıyla yazılım hataları, pil tüketimi, ısınma, güvenlik açıkları ve performans kaybı gibi sorunların ortaya çıkıyor olması. Üstelik hayatımıza giren sadece akıllı telefonlar olmadığı için akıllı giyilebilir cihazlar, ev elektroniği cihazları, otomobiller ve neredeyse internete bağlı tüm cihazlar bu güncellemelerden etkileniyor. Yani güncellemeler dijital hayatın bir parçası.



ARTIK SIR KALMADI

Apple, iPhone, Apple Watch, Apple TV ürünlerinin yeni modellerini piyasaya sürmeden haziranda düzenlenen geliştiriciler konferansında (WWDC) güncel iOS işletim sisteminin beta sürümünü açıklıyor. Uygulama geliştiriciler güncel sürüme göre hazırlıklarını yapıyor. Aksesuvarlar ve uygulamalardaki güncellemeler hazırlanıyor. Her yıl daha fazla uygulama ve daha fazla aksesuvar yüzünden güncellemeler sırasında yeni cihazların sahip olacağı yetenekler bu toplantılarda ortaya çıkıyor. Ürünlerden önce işletim sistemleri güncelleniyor. Bu yüzden her yıl ürünlerin üstündeki sır perdesi, gelişticiler buluşmasında aralanıyor.



GÜNCELLEMEZSEK NE OLUR?

Akıllı cihazlar hayatımızı kolaylaştırırken, güncellemeler hataların önüne geçiyor. Kullandığımız cihazların hataları ve performans kayıpları güncellemelerle ortadan kalkıyor. En önemlisi de güvenlik açıkları da güncellemelerle gideriliyor. Yani güvenlik ve performans için güncelleme şart.



AÇIK PLATFORM

Google her yıl mayısta düzenlediği geliştiriciler zirvesinde güncel Android işletim sisteminin yeniliklerini açıklıyor. Telefon, akıllı saat ve bileklik gibi giyilebilir cihazlarda ve ev elektroniği cihazlarında kullanılan işletim sistemlerinde güncellemeler açıklanıyor. Android ekosistemi açık platform olduğundan daha çok ürün ve dijital cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Yani Google'ın güncellemelerinden daha fazla ürün etkileniyor. Bu durum internete bağlı cihazlara en çok yatırım yapan Amazon için de geçerli. Amazon, ev elektroniği, internete bağlı cihazlar konusunda alanını büyütüyor.