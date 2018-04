5 anahtar teknoloji geleceğe taşıyacak

Dijital dönüşümü gerçekleştiren kurumlar girişimcilerle birlikte 5G, büyük veri, yapay zeka, nesnelerin interneti ve blok zincirinden oluşan anahtar teknolojileri olmak zorunda

Hayatta kalmak isteyen kurumların elinde 5 dijital anahtar ve gündeminde teknoloji girişimlerine yatırım olmalı. "Kurum içi girişimcilik" genelde kendini kandırmadırmaktan ileri gitmiyor. Strategic Systems International (SSI) raporuna göre, kurumlar ayakta kalmak için 5G, büyük veri, yapay zeka, nesnelerin interneti ve blok zincirinden gibi kritik teknolojilere yatırım yapmalı. Yoksa süslü sözcükler ve vaatlerle hazırlanan dijital dönüşüm projeleri hayal kırıklığından ileri gidemiyor.



ACİL GİRİŞİM PROGRAMI

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen Startups.Watch 2018 ilk çeyrek toplantısının açılış konuşmasını yapan melek yatırımcı Aslanoba Capital kurucusu Hasan Aslanoba, yenilikçi girişimlere yatırım yapmayan kurumların hayatta kalamayacağını söylüyordu. Kurumların acil bir şekilde girişim hızlandırma programları konusunda İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi, Yıldız ve Bilkent Üniversitesi kuluçka programlarını ziyaret etmeli. Yine hangi alanlarda yatırım yapıldığını Startups.Watch raporlarını ve çeyrek toplantılarını takip ederek öğrenebilir. Türkiye'de uzun süredir girişim hızlandırma programları konusunda deneyimli eTohum, Startups Turkey organizasyonlarını ve kurumlara yönelik çalışmalarını yakından izlemekte de fayda var.



1 BÜYÜK VERİ NİMET GİBİ

Her kurumun dijital müşterilerin davranışlarını takip eden büyük veri analizi yapan yeteneği olmalı. Dijital ortam veri kurumların nimeti. Büyük veri okumayı bilmeyen, veri madenciliği konusunda yetkinliği olmayan kurumlar ayakta kalamayacak. IDC'nin 2020 tahminleri büyük veri üzerinden yapılan işlerin hacmi 203 milyar doları bulması bekleniyor.



2 YAPAY ZEKÂ YANITLASIN

Milyonlarca dijital müşteriye yanıt verecek robotlar üretmek, ihtiyaçları, hataları tahmin etmek için her yıl yapay zeka teknolojilerine yatırım artıyor. Üstelik her kurumun elinde Google veya Facebook kadar çok veri yok. Yapay zeka az veriyle daha iyi tahminler yapmanızı, dijital müşterileri tanımanızı kolaylaştırıyor.



3 YENİ SİNİR AĞLARI 5G HIZINDA

İnsanın düşünüp harekete geçme süresinden daha hızlı internet hızının gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Ticari testleri başladı. Telefonların saniyede 1 GB üstüne çıktığı günümüzde saniyede 10 GB internet hızı hayal değil. Sürücüsüz otomobillerİ, robotları ve her şeyi uzaktan kesintisiz yönetmek sorun olmaktan çıkıyor.



4 BLOK ZİNCİRLERİ BELLEĞİ

Elektronik ortamda güven ilişkisinin oluşması için geleceğin noterlerini inşa etmek şart. Geleceğin noteri insanlardan değil blok zincirlerinden oluşacak. Milyonlarca bilgisayarda saklı bağımsız kayıtlar oluşturacak blok zincirleri iş yapma biçimlerini değiştirirken daha güvenki illem yapmamızı sağlayacak.



5 konuŞAN 5.6 MİL YAR NESNE

İnternet tüm nesnelerin ortak dili hale gelmesini sağladığımız anda arızaları önceden tahmin etmek, oluşabilecek krizleri öngörmek mümkün olabilir. Bussiness Insider tahminlerine göre şirketler ve devlet kurumları 5.6 milyar internette bağlı cihazdan topladıkları verilerle işlem yapma şansı yakalayacak.