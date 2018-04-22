“Birlikte Öğrenme” için dönüşüm şart

Geleneksel öğretmen öğrenci ilişkisi internet kuşağıyla kopuyor. “Birlikte Öğrenme” için yeni eğitim sisteminde reformlar kaçınılmaz

Ülkemizin çocuklarının çözüm ve üretime yönelik atölyelerde temel bilim eğitimleri yanında yapay zekadan nesnelerin internetine, büyük veriden blok zincirine yeni yetenekler kazanacakları sosyal girişimler inşa etmesini istemeyen yoktur. Çünkü yeni nesilin kazanacağı yetkinlikler yeni girişimlerin ve iş alanlarının oluşturulmasında büyük önem taşıyor. Bu noktada eğitim yatırımları geleceğimizi inşa edecek. Teknoloji, girişim ve yenileşim konusunda yazan birinin yeni nesil eğitim konusunda önerileri olmalı. Başlangıç için aklımdaki 2 öneriyi yazıyorum. Okurların, uzmanların önerilerini #birlikteöğrenme etiketiyle toplamak istiyorum. Eğitim seferberliği başlatmak şart. Ben umudu Etiler Anadolu Lisesi Robot Takımı @jetsonsrobotics öğrencilerinin heyecanında, okulda konuşurken öğretmeni tarafından savunması istenen Can'ın kod yazarak verdiği yanıtta gördüm. Dünyayı görmeye, tanımaya aç öğrenciler.. Peki "Birlikte Öğrenme kavramını nasıl oluşturacağız. Öğrencilerin yeni nesil teknolojileri öğretmenlerden daha iyi kullandığı ortamda geleneksel öğrenci ve öğretmen ilişkisi geri dönülmez şekilde değişiyor. "Birlikte Öğrenme" için yeni araçlar geliştirmeli. Yeni nesil eğitimcileri hazırlayacak eğitim ve etkileşim uzmanlarını ve eğitim kriterlerini belirlemeliyiz.



PAYLAŞIM ATÖLYELERİ VE SOSYAL GİRİŞİM

Gönüllü katılım ve paylaşım atölyeleri: Öğrencilerin daha çok gönüllü katılımını sağlamak önemli. Sosyal medya, video paylaşım siteleri, akıllı telefonlar sonrasında öğrencilerin katılımını sağlamak önem kazandı. Sosyal medya kullanım atölyeleri ve video hazırlama yetenekleri geliştirmek şart. Öğrencilere gönüllü hazırlayacakları video projeleri verilmeli. Sorun çözen ve sosyal girişim: Özel okullar ve sınavlarla birbirinden ayrılan çocukları birleştirmek için sosyal girişim atölyeler inşa etmeliyiz. Farklı gelir eğitim gruplarından ailelerin çocuklarını bir araya getirerek ortak akılla, takımlar oluşturarak çözüm geliştirmesine destek olmalıyız.