Yenileşim merkezleri dijital dönüşüme destek olacak

Yeni yatırım

Türkiye'de açılan inovasyon yani yenileşim merkezlerinin birine de Cisco imza attı. İstanbul İnovasyon Merkezi hızlı büyüyen sektörlerde kurumların arzu ettiği yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi ve sorunlara çözüm bulmayı hedefliyor. Cisco'nun 10 yenileşim merkezinden biri olacak yatırım, müşterileri, iş ortaklarını, teknoloji girişimlerini ve akademik çevreleri ülkenin dijital dönüşümü için çözümler üretmek amacı ile bir araya getirecek. Dijital dönüşüm sözünün altının doldurulması için daha fazla girişimin yenilikçi çözümler geliştirecek ortama ihtiyacı var. Teknoloji girişimlerini destekleyecek yapılar kurulmadan yenilikçi çözümlerin gelişmesine olanak yok. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te açılan merkez hakkında Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım, "Cisco İstanbul İnovasyon Merkezi, sektörlerin yaşadıkları zorluklara ve sorunlara çözüm üreterek Türkiye'nin hızla gelişen inovasyon ortamı için ufuk açıcı bir mihenk taşı olacak" dedi. Cisco İstanbul İnovasyon Merkezi, Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden lojistik, taşımacılık ve üretim alanlarında nesnelerin interneti uygulamaları ve ülkenin dijitalleşmesi için yenilikçi çözümlere odaklanacak.



GİRİŞİMLERE DESTEK GELDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent içinde 450 metrekarelik alanda yer alan merkez Cisco'nun iş ortaklarına ve startup'lara yeni fikirleri ortaklaşa geliştirip test edebilmeleri için çözüm demo alanları, araştırma laboratuvarları, esnek çalışma ve işbirliği alanlarının yanı sıra donanım ve yazılım geliştirme fırsat ve teknolojilerini sunacak.