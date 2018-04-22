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TİMUR SIRT
22 Nisan 2018, Pazar TİMUR SIRT

Elektrik dağıtımında yapay zekâ çözümü

Yenilikçi çözüm

Akıllı finansal çözüm yöntemleri her zaman olduğundan daha fazla teknoloji kullanıyor. Büyük veri, yapay zeka ve finans teknolojileri konusunda uzmanlaşan Matriks kurumların karar alma hızını artıran yenilikçi çözümler geliştiriyor. in finans teknolojileri konusundaki uzmanlığı piyasasındaki dağıtım şirketleri için de çözüm oldu.

ELEKTRİK PİYASASI AKLI
ve dünya finans piyasalarında oluşan verileri yapay zekâ teknolojileri ile derleyerek, iş ortaklarına analiz yapma yeteneği sağlayan şirket, yenilikçi çözüm geliştirilmesini sağlıyor. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde projelerini sürdüren Matriks'in Fintech alanında öne çıkan çalışmaları arasında metalonline.net, altinonline.net ve finans laboratuvarları gibi yenilikçi projeler de bulunuyor. Elektrik piyasası için geliştirilen yazılım kısa sürede bu alandaki ticaretin üssü oldu. Veri, tahmin, işlem ve risk yönetimi bileşenlerini tek ekranda birleştiren bu çözüm, aslında ilerideki ihtisas borsaları için altyapı oluşturuyor. Şirket çözümü doğal gaz, kömür, karbon hatta buğday ve pamuk gibi alanlarda da yaygınlaştırmayı hedefliyor. Mühendis, matematikçi, istatistikçi ve yazılımcılardan oluşan ekip arz, talep, yük ve fiyat tahmini yapıyor.

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