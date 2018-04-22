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TİMUR SIRT
22 Nisan 2018, Pazar TİMUR SIRT

Yeni çağın eğitim araçlarını kullanın

Kurumsal eğitim

Şirketlerin nesil teknolojileri kullanacak çalışanlara ihtiyacı var. Mevcut çalışanların bu yetkinlikleri olmayabilir. Yeni işe aldığınız insanlarda ise eski çalışanların tecrübesi asla olmayacaktır. O zaman karşınıza çalışanların eğitimi gibi bir önemli dönüşüm projesi çıkıyor. Eğitim alanında yapılacak yenileşim hareketleri çalışanların yetkinliğini artırdığı gibi, verimliliği de olumlu yönde etkiliyor. İş Bankası girişim destekleme programı Workup şirketlerinden , şirket içi eğitimde yeni nesil çözümler kullanarak yola çıkıyor. Çalışanların paylaşım yapabilecekleri ve sorularına cevap bulabilecekleri kurum içi bir eğitim topluluğu oluşturmaya destek oluyor. Böylece eğitim elçileri, öğrenme liderleri, departman hesapları ve rol modeller yaratılmasını sağlıyor.

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Bu konuda çalışanların gönüllü olarak kullanacağı metaryaller üretmek şart. Pacer, YouTube, Vimeo ve TED gibi ın sisteme kolayca entegre edilerek izlenmesini sağlıyor. Kitaplar, sunumlar ve videolar dışında oyunlaştırma yeteneklerinin geliştirilmesiyle eğitim sürecine gönüllü katılım ve yeni metaryaller oluşturulmasını sağlıyor. Etkileşimli içerik çalışanların katılımının artırılmasını sağlıyor. Pacer tüm bu süreçte kurumlara çözüm sağlıyor.

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