Çinliler platform olmaya koşuyor

ÇİNLİ teknoloji devleri, akıllı dijital cihazlar, mobil ödeme gibi konularda platform şirketi olmaya çalışıyor. Akıllı otomobil, akıllı ev ve ofis konusunda yeni geliştirilen cihazlarda teknoloji şirketleri son sözü söylüyor. Otomobil eve yaklaştığında evde hazırlıklar başlayacak: Işık açılacak, müzik çalacak ve ısınma devreye girecek. Bunun tersi yönde evden de aracın pencerelerinin açık olup olmadığı kontrol edilecek. Yapay zeka laboratuvarları birçok otomobil markası ile işbirliğine gidecek. Araçlar bu türden hizmet sağlayan yapay zeka hizmetleri ile donatılacak. Yeni yetenekleri sağlayan algoritmaların kökeninde otomobil üreticileri de var.