Fotoğraf uzmanı Pixel 3 geniş ekranla geldi

Pixel 2 modelinde tek kamerayla profesyonel kamera kalitesinde fotoğraflar çekebilen Google Pixel 3 XL ve Pixel 3 telefonlar ortaya çıktı. iPhone X’e benzeyen ve çentikli ekranıyla dikkat çeken cihaz, Türkiye’de satılmayacak

Android işletim sistemi ve platformunu yöneten Google, Pixel serisi akıllı telefonları yaklaşık 16 ay sonra güncelledi. iPhone gibi çentikli ve 6.3 inç ekranlı Pixel 3 XL ve 5.5 inç ekranlı Pixel 3 telefonları sonunda ortaya çıktı. 4GB belleğe sahip yeni telefonlar Qualcomm Snapdragon 845 işlemci platformunu kullanıyor. Google Asistan yeteneklerini sonuna kadar kullanan Pixel 3 XL ve Pixel 3 kullanıcılarına saf bir Android Pie deneyimi yaşatıyor.



YENİ EKRAN DA TANITILDI

Sesli komutlara daha çok destek veren telefon Türkiye'de satılmamasına rağmen yoğun ilgi gördü. Google Asistan uygulamasının yıl sonuna kadar Türkçe kullanılacak olması Pixel 3'ün Türkiye'de satılacağı umudunu artırmıştı. Ancak bu ihtimal başka bir bahara kaldı diyebiliriz. Google, akıllı telefon dışında 12 inç Pixel Slate tablet ve akıllı asistan olarak kullanılan Home Hub ekranı da tanıttı.



TEK KAMERAYA DEVAM

Cihazların, normalde daha fazla bellek gerektiren görüntü tanıma ve fotoğraf hilelerini bir araya getiren, yükseltilmiş Pixel görsel çekirdeği var.

Bu yılın en çok beklenen telefonlarının başında gelen cihazların bulunduğu yeni Pixel 3 serisinde ilk seferde göze çarpan özellik arka kapakta daha şık ve daha kaliteli görüntü sunan cam kaplama. Arkadaki cam, alt yarıda mat kaplama ile zımparalanmış tek bir panel. Bunun yanı sıra bu telefonların önceki modele göre daha ağır olduğunu görüyoruz.

Tam karar vermek için test etmemiz gerekse de Pixel 3 serisinin fotoğraf kalitesi yine kendisinden söz edileceğini gösteriyor.



DEV EKRANLARIN YARIŞI

iPhone X Max: 6.5 inç

Pixel 3 XL: 6.3 inç

Samsung Galaxy S9+: 6.2 inç

Samsung Galaxy Note 9: 6.4 inç

Huawei P20 Pro: 6.1 inç



Akıllı telefon değil tablete dönüşen cihazlara Phablet adını veriyorlar. 6 inç ve üstünde telefonlara başka bir şey demek olanaksız. Çerçeveler küçülse de artık ceplere sığmayacak kadar büyüyorlar.



OLED EKRAN LG TARAFINDAN ÜRETİLDİ

Daha önceki Pixel 2 ve Pixel 2 XL Güney Koreli LG ve HTC tarafından üretilmişti. Şimdi çentikli ekrana geçiş yapan markalardan biri olan Pixel 3 XL, kullanıcıların beklentilerine yanıt vermeyi planlıyor. Kablosuz şarjın da olduğu yeni nesil ürünler için pil ömrü ortalamanın üstünde. Ancak yine de deneyimledikten sonra fikir sahibi olabiliriz.



PİXEL TABLET GÖREVE HAZIR

Google'ın son etkinlikte tanıttığı 12.3 inç ekrana, yetenekli bir klavyeye ve 7 milimetre inceliğe sahip Pixel Slate tablet uzun pil ömrüyle mobil çalışmaya uygun. USB C girişiyle kolayca şarj olan tabletin klavyesi arka ışıkla aydınlatılabiliyor. Pixel Slate iki ayrı profile göre Chrome OS ve mobil işletim sistemi olarak kullanılabiliyor. Ayrılabilen klavye ile tablet ve dizüstü olarak kullanılıyor.



FACEBOOK ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLÜ SOHBET

Sosyal ağ üzerinden sohbetlere görüntü ekleniyor. Facebook yazılı yapılan sohbetleri kameralı yapmak için yeni 10 inç ekranlı Portal ve 15 inç ekranlı Portal Plus adlı tabletlerin duyurusunu yaptı. 12 megapiksel kamerasıyla yüksek çözünürlüklü görüntülü görüşme sağlayan ürünler ilk kez ortaya çıktı. Şirketin ürünlerine güvenerek oturma odasına kamera yerleştiren olur mu bilmem!



KOLUNUZDAKİ SAAT STRESE DÜŞMAN

Akıllı saatler kalp ritmini takip etmek dışında stres ölçümü için de kullanılıyor. Kullanıcının kendini iyi hissetmesini sağlamak için geliştirilen Galaxy Watch'ta bir yenilik olarak stres yönetimi takibi bulunuyor. Cihaz, yaşanan bir yüksek stres düzeyini otomatik olarak tespit ettiğinde, kullanıcının rahatlaması için nefes egzersizleri öneriyor. Geliştirilen uyku takibi fonksiyonu ise REM hareketleri dahil tüm uyku kademelerini takip ediyor. Böylece kullanıcıların uyku alışkanlıklarını düzenlemelerine ve dinlenerek güne başmalarına yardımcı oluyor. Türkiye'de de satışa sunulan Galaxy Watch'ta 39 farklı antrenman çeşidi izlenebiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda çevrimiçi ya da çevrimdışı Spotify modunda müzik dinleyebiliyor.