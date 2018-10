Hem ekonomik hem akıllı telefon dönemi

Kamerası, ekranı, yetenekleriyle amiral gemisi telefon modellerini aratmayacak özelliklere sahip 2000 TL’nin altında akıllı telefonları gözden geçirin. Yapay zekâ kullanan, Android işletim sistemli ekonomik telefonlar vitrine çıktı

Akıllı telefonlar fiyatı döviz kuruna en hassas ürünlerin başında geliyor. Artık bir asgari ücretli insanın bu pahalı telefonlara göz ucu ile bakmasına olanak yok. Bu yüzden biz de bir asgari ücretli insan için 6 taksitte ödenebilecek uygun fiyatlı telefonlara yakından baktık.

Genelde ekonomik ürünlerin uzun süre rafta kalmasını istemeyen satıcılar stok tutmaktan kaçınıyor. Özellikle ekonomik modellerde stok tutmak daha da riskli. 2 bin TL civarında satılan telefonların yetenekleri pahalı amiral gemisi modellerin çok gerisinde değil. Artık piyasaya yeni sunulan giriş seviyesi bir telefonun fiyatı bin 500 TL civarında oluştu.



EKRAN 6 İNÇ ÜSTÜNE ÇIKIYOR

Ekonomik seride akıllı telefonların özelliklerine baktığımızda akıllı telefon ekranı minimum 5.5 inç. Ancak 6 inç ve üstünde modellere de rastlamak mümkün. Ekran büyüdükçe pil tüketiminin kontrolden çıktığını unutmayın. Ancak telefon ekranının çerçevesinin mümkün olduğu kadar küçük olması kullanım kolaylığı sağlıyor. Depolama kapasitesi 64 GB civarında ve Micro SD kartla depolama alanının artırılması da önem taşıyor.

Apple, Samsung gibi amiral gemisi telefon modellerinde stok tutulmasını engellemek için yeni ürünleri 4 haneli rakamlarla çekiyor. Artık büyük ithalat rakamları yok. Amiral gemisi telefonların satış adedi bu yıl daha da düşecek.



YAPAY ZEKÂ TELEFONU YÜZÜNÜZÜ TANIYOR

Performansı ölçerek öğrenme, infrared yüz tanıma ve gerçek zamanlı fotoğraf geliştirme deneyimlerini öğrenebilen Casper VIA A3 Plus, kullanıcılara ekonomik ama popüler teknolojileri ıskalamayan telefon deneyimi sunmayı hedefliyor. Yapay zeka yeteneği sayesinde telefon, işlemciyi zorlamayan oyunlarda yüzde 12, işlemciyi zorlayan oyunlarda ise yüzde 25'e varan oranlarda pil tasarrufu sağlıyor ve bu sayede daha uzun süre performanslı oyun keyfi yaşatıyor. Casper VIA A3 Plus'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri de yüz tanıma teknolojisi. Infrared kamera, yüzü en ince ayrıntısına kadar inceliyor ve gözle görülemeyen farklılıkları bile kolaylıkla algılayabiliyor.

256 adet yüz noktasını ve 16 yüz şeklini ayırt edebilen Casper- VIA A3 Plus, tüm ortamlarda yüz tarama sağlıyor. Yapay zeka teknolojisi fotoğraf, yüz tanıma dışında pil tüketimini düşürmek için de devreye giriyor.



4K VİDEO HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİYLE GELİYOR

Bu yıl Vestel'in yıldız ürünleri arasında yer alan Venus Z 20, video çekiminde 4K desteği ve 8 çekirdekli işlemcisiyle performans konusunda kullanıcısını üzmüyor. Venus Z20, 16 MP+5MP çift arka kamerası ve 8 MP flaşlı ön kamerası ile yüksek kalitede fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Çift kamera sistemi, portre modunda çekilen fotoğraflarda arka planı bulanıklaştırarak objeyi daha keskin efektle ön plana çıkarıyor.



GÜNCEL TEKNOLOJİLER VE ANDROİD DENEYİMİ

Google Android One işbirliği General Mobile markasını küresel rakiplerinden bile önce güncel işletim sistemi deneyimi yaşatıyor. Fiyatı 2 bin 500 TL üstüne çıkan General Mobile GM 9 Pro dışında bu yıl piyasaya sürdüğü GM 8 modeliyle de ekonomik telefon yelpazesini genişletiyor. Telefonun 5.7 inç ekranı 3 bin mAh pil kapasitesi ve 4 çekirdekli işlemcisiyle kullanıcılarına ortalamanın üstünde bir performans sağlıyor. Fiyat performans olarak kötü bir değer değil.



EKONOMİK MODELDE KÜRESEL RAKİPLER DE VAR

Samsung'un orta segment telefonları arasında yer alan J7 Prime modelinin devamı niteliğinde tanıtılan Galaxy J7 Prime 2, 3GB RAM ve 32GB dahili depolamaya sahip. Galaxy J7 Prime 2'de bu alan bir önceki modelden farklı olarak microSD kartlarla 256GB boyutuna kadar artırılabiliyor. Yenilenmiş bir 13 MP'lik ön kamera taşıyan J7 Prime 2'nin arka kamerası f/1.9 diyafram değerine sahip. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile kutudan çıkan ve 3300 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Galaxy J7 Prime 2 ekranı ve diğer yetenekleri yerli telefonların gerisinde kalıyor. Yani giriş seviyesi rekabetinde Samsung ve küresel markaların daha yetenekli ürünle ortaya çıkmaları şart.