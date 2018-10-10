En küçük PC ekran arkasında kayboldu

Yerim dar diyen işletmelerde küçük ekran arkasında kaybolan mini PC'ler hayat kurtarıyor. MinFujitsu en küçük masaüstü bilgisayarı Esprimo G558'i tanıttı. Esprimo G558; bir ekranın arkasına bağlanacak kadar küçük ancak masaüstü ve web tabanlı ofis uygulamalarını iyi bir şekilde çalıştırabilecek kadar güçlü bir cihaz olarak dikkat çekiyor.

Yeni Esprimo G558, Fujitsu Esprimo PC serisindeki en küçük cihaz olma özelliğini taşıyor.

Sadece 0,86 litre toplam hacmi ile ultra kompakt tasarımıyla öne çıkan Esprimo G558, geleneksel mikro masaüstü bilgisayarlardan yüzde 96 daha küçük olmasının yanı sıra, en yeni 8. nesil Intel Core işlemcilerle çalışıyor. Kapladığı alan ve karışıklığın minimum düzeye indirilmesinin yanı sıra minimum ısı ve gürültü seviyesi sayesinde bir duvara, bir masanın altına veya bir ekranın arkası gibi ihtiyaç duyulan her yere monte edilebiliyor.

Fujitsu P24-9 TE ekran ile eşleştirildiğinde, tek bir USB-C kablosu ile güç ve ağ bağlantısı sağlayabiliyor. Ultra küçük oluşu ve son derece esnek montaj seçenekleri sayesinde yeni Esprimo G558 mini PC, hepsi bir arada masaüstü PC'lerine alternatif oluyor.