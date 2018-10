Akıllı telefon her dilden anlar

Mobil uygulamalar, her dilden anlayan asistana dönüşüyor. Seyahat veya iş amaçlı gezilerde Uzakdoğu veya Avrupa’da size anlık çeviri hizmetini online veya ofline olarak sunuyor

Akıllı telefonların sorunlarınızı hızla çözmesi için sadece yetenekli uygulamaları kurmanız yeterli. Çeviri amaçlı kullanılan uygulamalar bir süre sonra eliniz ayağınız olabiliyor. İki yıl önce Almanya'da hiç ummadığımız bir trafikte uzun süre kalınca, Arnavut asıllı sürücüyle sohbete başladık. Sürücümüz sadece Almanca konuşuyordu ve birkaç kelime İngilizce biliyordu. Ben de Almanca'ya yabancı olunca iletişim sorununu teknolojiyle çözdük. Android telefondaki Google Translate uygulaması Almancaİngilizce çevirisiyle rahatlıkla anlaşmamızı sağladı. Tıkalı trafikte anlaşmamızı sağlayan çeviri uygulaması birçok iş veya eğlence amaçlı seyahatte de adeta hayat kurtarıyor. Şüphesiz çeviri uygulamaların hiçbiri mükemmel değil. Ancak temel problemlerinizi çözebiliyor. Hatta bazen bu uygulamalar sanal klavye veya farklı sohbet yazılımlarının içinde çözüm üretebiliyor. Çeviri için kullanılan uygulamalar farklı yetenekleriyle öne çıkıyor. Kimi turistik seyahatlerde, kimi iş görüşmelerinde başarılı oluyor. Üstelik her uygulama tüm dillerde aynı başarıyı gösteremiyor. Her uygulama kullanıldıkça başarı ortalaması yükseliyor. Uzakdoğu dillerinde deneyimli olan uygulamaların çeviri başarısı ise daha yüksek. Biz 5 farklı uygulamanın özelliklerine yakından bakmaya çalıştık.



TRIPLINGO



İŞ GEZİLERİ İÇİN EN İYİSİ

TRIPLINGO yurtdışı seyahatlerde yanlış iletişimi en aza indirmeyi amaçlayan bir seyahat uygulaması. 42 dilde anında ses ve metin tabanlı çeviri yapıyor. Yerel gümrük ve görgü kuralları hakkında bilgi veriyor. En zeki özelliği ise satış fişlerinin ve akşam yemeğinin anlık görüntülerini seçtiğiniz dile dönüştürmesi. Uygulamada telefonun kamerasını kullanan makbuz çevirisi var. TripLingo'nun gerçek bir insan çevirmenini dakikada 3.50 dolar üzerinden kullanmak mümkün. Temel özelliklerin çoğu ücretsiz.



GOOGLE ÇEVIRİ



KÜRESEL ÇEVİRİ ASISTANI

GOOGLE'IN ana şirketi Alfabetik, bireysel sözcüklerden ziyade tüm cümleleri ayrıştırarak daha doğal dil çevirileri gerçekleştiren yapay sinir ağı öğrenimi çeviri motorunun artık 58 dil için çevrimdışı çalıştığını açıkladı. Google Translate uygulamasını telefonun kamerasından tetikleyen Google Lens, bir trafik işaretinin veya restoranda yemek menüsünün üzerine tuttuğunuzda yazılı çevirisini anında görmenize olanak tanıyor. Bu özellik şu anda çoğu Android telefon kamerasında bulunuyor. Ayrıca, Google Çeviri içindeki "kamera" seçeneği veya ayrı bir tamamlayıcı uygulaması aracılığıyla da uygulamaya erişilebiliyor. Metin, ses ve karakter tanıma (değişen kombinasyonlarda) tarafından her iki yönde otomatik olarak algılanabilen ve çevrilebilen 100'den fazla dil desteği bulunuyor. En önemlisi de çeviri kalitesini sürekli geliştiren bölgesel uzmanlık için temel yeteneklere sahip.



WAYGO



ASYA GEZILERİ İÇİN EN İYİSİ

UZAKDOĞU için benzersiz bir yol arkadaşı. Çin Hanzi, Japon Kanji ve Kore Hanja karakterlerinin kullanıldığı yerlerde, Waygo vazgeçilmez bir uygulama. Dört yıllık uygulama, dikey veya yatay olarak gösterilip gösterilmedikleri, cümleleri benzersiz bir şekilde yorumlama yeteneğine sahip. Herhangi bir resmi kamera rulonuzdan çevirebiliyor. Waygo, sadece yiyecek için özel bir yeteneğe sahip. Bu, çevrilmiş kelimelerinizin veya metninizin yanında yer alan ifadelerin görüntülerini sunuyor. Waygo'nun özelliklerinin çoğu v çevrimdışıdır. Bu nedenle, yurtdışı dolaşım ücreti oranlarıyla ilgili endişelenmenize gerek yok. Tüm bu yetenekler 7.99 dolardan başlayan fiyat etiketine değiyor. Waygo'nun algoritmaları da Asya'da kullanım için uzman.



MICROSOFT TRANSLATOR



BÜYÜK GRUPLAR İÇİN EN İYİSİ

DIĞER çeviri programlarıyla karşılaştırıldığında Microsoft, daha az sayıda dil desteği sunuyor. Toplamda 60'tan fazla dilde çeviri hizmeti veriyor. Birden fazla dili aynı anda çevirebilme yeteneği ile öne çıkıyor. Bir şirketin altı bölgesel ofisinden yöneticilerle, global müşterilerle toplantılarda veya bir toplantı salonunda uygulama gruplara hızlıca çeviri hizmeti sunuyor. Uygulamanın dillerinden yalnızca 40 tanesi çevrimdışı olarak kullanılabiliyor.



ITRANSLATE



ÇOK YÖNLÜ SOHBET USTASI

BU uygulama kullanıcılara çok yönlülük imkânı sunuyor. Yazdığınız her şeyi 100'den fazla dile çeviriyor. Bunlardan 24'ü için çok sayıda erkek ve kadın sesinde metin-sesli çeviriler çıkarıyor. Çoğu gezgin ücretsiz uygulama ile kendini rahat hissedecek. Ancak 33 dilde çevrimdışı çeviri için Pro'ya yükseltme yapılması gerekiyor. 4.99 dolarlık aylık abonelik ayrıca, uygulama içi web sitesi çevirisi de sunuyor. Diğer uygulamaların aksine, iTranslate Apple kullanıcıları için açık avantajlar sunuyor. Örneğin, bir iPhone sadece "nesne tanıma" özelliği ile öğeleri tanımlıyor ve yerel adlarını öneriyor. Sesle çeviri ve Apple Watch entegrasyonuyla öne çıkıyor



ANDROID



KLAVYESINE ANLIK ÇEVİRİ DESTEĞİ

SANAL klavyeler anlık çeviri desteğiyle hayatınızı kolaylaştırıyor. SwiftKey ise Microsoft Translator ile entegre olarak kullanılan gerçek zamanlı ve çift yönlü çeviri desteği sunuyor. Bu özellikle, SwiftKey klavye uygulaması yüklü Android telefonlarda metin yazarken anlık çeviri hizmeti sağlıyor. Yazma anında çevrilen metinler karşı tarafa istenen dilde iletiliyor. Yeni özelliğiyle SwiftKey, kullanıcılarına 60'tan fazla dilde kolay, hızlı ve akıllı çeviri hizmeti sunuyor. Bulunulan yerden veya bir dili anlama seviyesinden bağımsız olarak, dil engelini kırmak için tasarlanan Microsoft Translator, konuşmaları karşılıklı olarak farklı dillere gerçek zamanlı çeviriyor. Entegrasyon, kullanıcıların uygulama içindeki konuşmadan ayrılmadan ve metni kopyalayıp yapıştırma zahmetine girmeden hızlı ve kolay bir şekilde çevirmelerini mümkün kılıyor. İster Facebook'ta ailenizle mesajlaşın, ister WhatsApp'ta yurtdışındaki arkadaşlarınızla konuşun ya da Microsoft Kaizala'da iş yazışmaları yürütün veya e-posta yazın, Swift- Key, kullanıcıların kendilerini farklı dillerde anında ifade edebilmelerine yardımcı oluyor. Gelen mesajlar da aynı anda çevrildiğinden sohbet esnasında kopma yaşanmıyor.