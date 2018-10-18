Telefonda 3 boyut ve video montaj dönemi

Eskiden binlerce dolarlık cihaz ve saatlerin harcandığı modelleme işi için akıllı telefon yeterli oluyor. Huawei Mate 20 Pro anlık 3 boyutlu modelleme imkânı sağlarken, videolara anında montaj yapabiliyor

Mobil bir telefonda 3B modelleme için ilk adım atıldı. Huawei yeni tanıttığı Mate 20 serisi telefonla mobilde anlık 3 boyutlu modelleme ve video montaj dönemini başlattı. Artık akıllı telefonla anlık olarak 3 boyutlu modeli çıkarılan bir nesne, artırılmış gerçeklik uygulamasında kullanılabiliyor ve gerçek görüntüyle birlikte video çekilebiliyor. Elbette bu profesyonel bir modelleme değil... Sadece basit uygulamalar için kullanılıyor.



KASIMDA TÜRKİYE'DE

Yeni seri telefonlar Mate 20, 6.53 inç ekrana sahip. Yüksek performanslı Mate 20 Pro ise 6.39 inç ile satışa sunulacak. Dev ekranlı oyun ve iş uygulamaları için optimize edilmiş Mate 20 X de 7.2 inç OLED ekrana sahip olacak. Mate 20 serisi kasımda tüm dünyada ve Türkiye'de satışa çıkıyor. Mate 20 modeli Avrupe'da 799 euro, Mate 20 Pro 1.049 euro ve Mate 20 X 899 eurodan satılacak.



PORSCHE ÖZEL TASARIMI

Huawei 3 farklı telefon dışında Porcshe tasarımı limitli özel üretilmiş Porsche Design Mate 20 RS serisi telefonu ve Huawei Watch GT akıllı telefonu da tanıttı. Android 9 Pie güncel modeliyle gelen Huawei Mate 20 serisi, pil gücüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Huawei Mate 20, 4 bin mAh batarya ile gelirken, Huawei Mate 20 Pro 4 bin 200 mAh, Huawei Mate 20 X ise 5 bin mAh ile öne çıkıyor. Telefon ekranın üstündeki çentiği iPhone, ekran ve gövdenin genel formu ise Samsung telefonlara benziyor. Ancak yeni özellikleri iki dev firmaya kafa tutmaya kararlı.



VİDEOLARA HIZLI MONTAJ

Ekran üstünden parmak izi okuyucu özelliğine sahip Mate 20, hızlı yüz tanıma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Yeni üçlü Leica kamera ile fotoğraf ve video çekiminde birçok yeniliği de getirmeyi hedefliyor. Ultra geniş açı lens desteğiyle gelen üçlü Leica kamera, kullanıcılara geniş bir perspektiften çekim seçeneği sunuyor.

İçindeki Nano SIM dışında aynı boyutta Nano bellek kartı yuvası taşıyan cihaz, ayrıca hazır modlara da sahip. Mate 20 serisi, görseldeki insan unsurlarını ayırarak ve etrafındaki renklerin canlılığını artırarak, kişileri daha çarpıcı bir şekilde vurgulayabiliyor. Telefon Hoolywood efektlerini de otomatik olarak yapıyor. Ürünün "AI Spotlight Reel" özelliği ise klipleri otomatik olarak tanımlıyor.



YAKIN ÇEKIM İÇİN KAMERA

Mate 20 serisinin yeni kamera sistemi, objektiften 2.5 cm uzaklığa kadar nesnelerin net görüntülerinin çekilmesine imkân veren makro özelliğine de sahip. Cihazın ultra geniş açılı ve makro desteği sunan lens yapısı, seriyi aynı zamanda çok yönlü bir kamera haline getiriyor. Mate 20 serisinde, yapay zekâ destekli kamera modu bulunuyor. Kullanıcılar bu modu kullanarak, çektikleri video içeriklerinin tonunu, doygunluğunu ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor.



TELEFONLA KALORİ HESABI YAPIN

Huawei Mate 20 kamerasını ürüne tutup kalori hesabı özelliğine getirdiğinizde yediğiniz yemeğin yaklaşık kalori hesabını yapıyor. Ancak pizzaya ne kadar tereyağı koyduğunuzu da hesaplayamıyor. Mate 20 Pro'nun kamerasını ejder meyvesine tuttuğunuzda kalori miktarını 128 kcal olarak ölçüyor.



HASSAS KONUM BELİRLEME

Akıllı telefonun GPS anteni her zaman doğru sonuç vermiyor. Hava yağmurlu ve bulutlu olduğunda ölçümde hata oranı artıyor. Huawei yetkilileri Mate 20 serisinin GPS kullanarak konum belirleme özelliğini açtığınızda daha hassas ölçüm yaptığını iddia ediyor.



ABD'YE İNAT FİYATLAR EUROYLA AÇIKLANDI

Huawei'nin telefon lansmanlarını Avrupa'da düzenlemesi ve fiyatı euro üzerinden açıklaması tesadüf değil. Bu durum Çinli şirketlerle ABD hükümeti arasındaki mücadeleden kaynaklanıyor. Çinli Huawei ve ZTE firmalarının baz istasyonu ve altyapısı ABD'nin regülasyon kurumu Fedaral İletişim Kurumu kararıyla engelleniyor.



ÜÇ BOYUTLU OYUNCAK AYIYLA TEST

Tanıtım sırasında 3D modelleme yapılıp artırılmış gerçeklik uygulamasında kullanılması dikkat çekti. Mate 20 Pro serisi oyuncak bir ayının görüntüsü 3 boyutlu olarak canlandırıldı. Sonra 3 boyutlu görüntüye artırılmış gerçeklik uygulamasıyla daha önceden belirlenmiş yürüme gibi hareketler yaptırıldı. Aynı görüntüye insan girerek gerçekte olmayan bir oyuncak ayıyla hareketleri video kaydı yapıldı.



30 SANİYEDE HIZLI ŞARJ DÖNEMİ

Mate 20 serisi telefonların kablosuz şaj özelliğini desteklemesinin dışında iPhone X gibi kablosuz şarj edilebilen telefonları şarj etme (Reverce Charcing) yeteneğine de sahip. 30 saniyede hızlı şarj özelliği ürünle birlikte geliyor. Örneğin, son anda uçağa bineceksiniz veya evden dışarı çıkacaksınız. 30 saniyede telefonun pil kapasitesinin yüzde 20'sini doldurak süper hızlı şarj özelliği bulunuyor.