Startups.watch’ın 3’üncü çeyrek verilerine göre bu yıl 28 girişime, 14 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Yılın ilk dokuz ayında ise 65 girişim 43 milyon dolarlık yatırım aldı. En büyük ilgiyi ise yine Vivensa, Lidyana ve Modanisa gibi e-ticaret girişimleri gördü

Türkiye girişim ekosistemi 3'üncü çeyrek rakamları Kolektifhouse Maslak 42'de düzenlenen Startups.watch etkinliğinde açıklandı.

2018'in temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan Startups.watch Türkiye girişim ekosistemi verilerine göre 28 yatırım anlaşmasında e-ticaret girişimleri aslan payını aldı.

Türkiye girişim ekosisteminde 3 ayda 14 milyon dolarlık yatırım anlaşması yapılırken, yılın ilk 9 ayında toplam rakam 43 milyon dolara ulaştı.



21'İ ERKEN AŞAMA YATIRIMI

Girişim etkinliğinde yatırım alan 3 girişim ve girişim sermayesi şirketi etkinlikte deneyimlerini paylaşma şansı buldu. E- ticaret dışında diğer yatırım anlaşmalarını da hizmet, perakende, restoran ve yemek sektörü girişimleri oluşturdu.

Yılın 9 ayında toplam 21'i erken aşama yatırım olmak üzere 65 girişim yatırım anlaşması yapmayı başardı.

Erken aşama yatırımların yüzde 18'i kurumlar tarafından yapıldı. 2017 yılı yatırım tutarı ve adedi bakımından diğer yılları geride bırakırken 2018'de kurumların oranının arttığı görülüyor.

Açıklanan hisse bazlı yatırımlarda Growth Circuit ve Gamer's Qube ön tohum aşamasında yatırım anlaşmasıyla dikkat çekti.



GİRİŞIM SAYISI ARTTI

Growth Circuit 7 girişime 25'er bin dolarlık ön tohum aşaması yatırımı yaparken, oyun girişimlerini yakından takip eden Gamer's Qube 2 girişime 70'er bin dolarlık yatırım anlaşması yapmayı tercih etti. Açıklanan yatırım anlaşmalarına bakılacak olursa girişim başına yatırım miktarı azalsa da girişim sayısının arttığı görülüyor.



TÜRKİYE İKİNCİ LİG'DE

Girişim ekosistemine ülkelerin ilgisi her geçen gün artıyor. Türkiye, bulunduğu konumu korumak yerine üst sıralara çıkarak rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

3'üncü çeyrekte 14 milyon dolarlık yatırımla Türkiye, Avrupa sıralamasında Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın üstüne çıkmasına karşılık İzlanda'nın gerisinde kaldı. Bu nedenle nüfusu ve ekonomisine oranla Türkiye hak ettiği konumda bulunmuyor. Teknoloji girişimlerine yatırım konusunda devletin ve kurumların daha cesur adım atması şart. Erken aşama dışında ileri aşamada yatırım alan girişimlerin sayısının artması ekosistemin daha da derinleşmesini sağlayacak.



E-TICARET KÜRESELDE REKABET ALANI

TÜRKIYE'YE giriş yapan Alibaba ve Amazon'un karşısında güçlü yerel rakipler bulunuyor. Startups. watch etkinliğinde e-ticaret paneline katılan Iyzico Kurucusu Barbaros Özbugutu ve Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan ile konuştuk. Son 16 yılda daha fazla KOBİ'nin e-ticaret konusunda adım attığını belirten Ziya Kızıltan, "Daha çok KOBİ oyuna dahil olarak yurtdışına satış yapmaya başladı. Tüketiciler güven problemini aştı. Türkiye'deki pazarın küresel oyuncular için cazip olduğunu kanıtlayan yerli oyuncular ortaya çıktı" diye konuştu. Türkiye'de kullanıcılar dışında güvenli ödeme sistemleri konusunda tüm altyapının geliştiğini kaydeden Barbaros Özbugutu, tüketicinin en baştaki algısının zaman içinde değiştiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Biz başladığımızda tüketici alışveriş yaparken kandırılmaktan korkuyordu. KOBİ olarak tarif edebileceğimiz girişimler internet üzerinden satışa odaklandı. Şimdi sosyal medyayı da etkin olarak kullanmaya çabalıyorlar. Biz de sadece yöneticilerin yakın olduğu konulara değil, ekibin ortak değerlendirmelerine göre yeni tüketici deneyimini yakından takip ediyoruz. Bu aşamada görünmez olarak tüketicinin en kısa sürede güvenli alışveriş yapma deneyimine odaklanıyoruz."



YATIRIMCI VE GİRİŞIMCILER DENEYIMLERINI PAYLAŞTI

STARTUPS.watch üçüncü çeyrek etkinliğinde o dönem yatırım anlaşması yapan 3 girişimci ve yatırımcılar bir araya geldi. Kendi deneyimlerini samimiyetle paylaşan girişimci ve yatırımcılar, çalışma şekli konusunda ipuçlarını paylaştı. Tasarruf olgusunun kafalarda oturmasını sağlayan ve paylaşım ekonomisi fikrini öne çıkaran Fazla Gıda girişimi, Ömer Akarca'dan yatırım aldı. Girişim fikri kadar önemli olan şeyin girişimcinin yaptığı işe tutkusu, donanımı ve inancı olması gerektiğinin altını çizen Akarca, girişimcinin yatırım anlaşmasında büyük önem kazandığını vurguladı. Akarca, "Artık içimden gelen sesi de dinleyerek yatırım yapıyorum. Tabii ki iş planına, diğer değerlere de bakıyorum" diye konuştu. Sanatla oyunu bir araya getiren Recontact girişimine yatırım yapan Hande Enes ise en başta kendisini yatırım turuna kabul etmeyen girişimden çok etkilendiğini belirterek, "Sadece girişimci değil, yatırımcı da her girişiminden yeni bir şeyler öğrenmeli. Ben her girişimden yeni bir şeyler öğrenmeye devam edeceğim" diyerek düşüncelerini paylaştı. Son olarak Mutlubiev girişiminin kurucusu Tayga Baltacıoğlu ve yatırımcısı Collective Spark'ın ortaklarından Atıl Erken, yatırım anlaşmasının sonuçlarını anlattı. Şehirlerde değişen yaşam tarzının Mutlubiev girişiminin pazarının genişlemesini sağladığını belirten Baltacıoğlu, "Artık eski komşuluk ilişkileri olmayınca, herkes dijital ortamdaki deneyimleri satın almaya başladı" dedi. Atıl Erken ise, Mutlubiev'in en başından bu yana küresel adımlar atmayı planları arasına koyan girişimin ekibine ve fikrine inandıklarını ifade etti.

Girişimler Startups.watch etkinliğinde sahneye çıktı



OYUN TUTKUNLARINI BULUŞTURAN PLATFORM

OYUN girişimlerinin sayısı artarken, yeni girişimlerin daha da yetenekli olması şart. Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot girişimi Playz oyun tutkunlarının dikkatini çeken küresel iddiaya sahip bir girişim. Oyuncuları ve oyunseverleri bir araya getiren interaktif buluşma platformu Playz ile oyunseverler, sosyalleşip kendi içeriklerini paylaşma, oyun arkadaşı bularak beraber oyun oynama ve oyun fenomenlerinin videolarını takip ederek onlarla etkileşime geçebilme imkânı elde ediyor.



DOKTORA SORMAK İÇİN UYGULAMAYI İNDİRİN

İŞ Bankası girişim hızlandırma programı Workup'ta yer alan Doktorderki, uzman doktorlara soru sorabildiğiniz bir mobil uygulama girişimi. Platform, acil durumlar dışında doktora gitmeye utanan, korkan ve zaman bulamayanlar için doktordan ilk görüş almayı mümkün kılıyor. Platform doktorlar için de doğru ve kaliteli soru soran hastalar anlamına geliyor. Doktorderki'nin en büyük motivasyonu ise internetteki bilgi kirliliğini engellemek olarak ön plana çıkıyor.



HER EKRAN DOKUNMATİK OLSUN

AKILLI dokunmatik ekranlı telefonlardan sonra her ekranın dokunmatik olduğunu düşünüp yeni alışkanlıklar kazandık. Bilgisayar ve televizyon ekranının bile dokunmatik hale geldiğini düşündük. Turkcell Arı Kovanı girişimi Wollox, her ekranı dev dokunmatik ekrana dönüştürecek çözüm olarak ortaya çıkıyor. Eğitime özel çözümlerin de yer aldığı platform, öğrencilerin uzaktan etkileşimli tahtaya erişmesini sağlıyor.



EĞLENİRKEN EĞİTİMLE ÖĞREN

DÖNÜŞÜM için hazırlık yapan şirketlerin, çalışanlar için sürekli eğitim konusunda çaba harcaması gerekiyor. İçerisinde oyunlaştırma senaryolarını da bulunduran Albarakatürk girişim hızlandırma programı Garaj'dan mezun olan Inooster, şirketlere yeni nesil bir çözüm sunuyor. Platform, oyunlaştırma ile çalışanların motivasyon ve verimliliğini arttırarak, şirketlerin belirledikleri hedeflere ulaşmalarını sağlayan performans ve sadakat çözümü sunan bir yazılım.



4 farklı hızlandırma programından gelen oyun, görüntüleme, eğitim ve sağlık alanındaki farklı girişimler, Startups.watch etkinliğinde sahne alırken, girişimlerini 4 dakikada yatırımcı, gazeteci ve diğer girişimlere anlatma fırsatı yakaladı.