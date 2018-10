Herkes işini buluta taşıyor

Dev şirketler artık elektrik hizmeti alır gibi teknoloji servislerine kullandığı kadarını ödeyecek. Maliyeti düşürmek, güvenliği artırmak ve zamandan tasarruf etmek isteyen Airbus, SAP, Carrefour gibi şirketler, Google Cloud servislerini kullanmaya başladığını açıkladı

Bulut teknolojisi, şirketlerin en çok şikâyet ettiği performans, maliyet, güvenlik ve hız problemlerini çözüyor. Türkiye'de çok konuşulan ancak büyük şirketlerin tümüyle yatırım yapmaktan kaçındığı bulut teknolojisi platformuna Avrupalı dev şirketler yatırım yapmaya başladı. Londra'da Next 2018 Cloud etkinliğinde bir araya gelen 8 bin katılımcı, bulut ve yapay zekâ teknolojilerini konuştu. 150 yıl önce kurulan Telegraph gibi medya kuruluşları, 3 boyutlu modellemeler kullanan tasarımcılar, Airbus, Carrefour ve SAP gibi dev şirketler Avrupa'nın en büyük bulut teknoloji etkiliği Google Cloud Next 2018'de bir araya geldi. İş dünyasından yöneticiler, geliştiriciler ve bilgi teknolojisi profesyonellerinden oluşan katılımcılar, 125 farklı toplantıda deneyimlerini paylaştı.



AVRUPA'DA 5 BÖLGEYE YATIRIM

Google Cloud İcra Kurulu Başkanı Diane Greene, 130 bin G-Suit müşterisi olduğunu belirterek, "Google Cloud Platformu'nu son olarak Carrefour da katıldı. Google Cloud Platfom ve yapay zekâ teknolojilerini Avrupa'da son bir yılda SAP, Airbus, Zoological Society gibi dev kurumlar kullanmaya başladı. Google, özel bir yatırımla ABD ile Fransa'yı fiber kablo üzerinden bağlarken, Avrupa bağlantısını güçlendirdi. Ayrıca şirket, 5 yeni bulut bölgesini Londra, Almanya, Hollanda, Finlandiya ve Zürih olarak belirledi" dedi. Google'ın Londra'da Deepmind, Paris'te Brain ve Almanya'da yapay zekâ merkezleri kurduğunu vurgulayan Greene, Avrupa'da 20 ülkede bulut ve yapay zekâ eğitim bölgelerinin bulunduğunu söyledi.



'İZİNSİZ PAYLAŞILDI' DEVRİ BİTİYOR

Son dönemde spor kulüpleri için de değerli hale gelen sporcuların antrenman ve maç verileriyle ilgili "silindi veya izinsiz paylaşıldı" dertleri bulut teknolojisyle ortadan kalkıyor. Güvenlik dışında kullandığın kadar ödeme yöntemi, kullanıcıları demokratize eden performans artışı ve hız konusunda bulut teknolojisinin rakipsiz olduğunu gösteriyor.





4X4 BULUT TEKNOLOJİSİ FARKI ORTAYA ÇIKIYOR



Yeni mesleklerin kapısı açıldı

BULUT teknolojisi her şirkette yeni iş alanları yaratacak. Bunun yanı sıra mevcut çalışanlar da dönüşüme hazır olmak zorunda. Başlangıçta mevcut verilerin toplanıldığı alanlar belirlenirken, çalışanlar, müşteriler ve IoT cihazlardan toplanan veriler anlamlı sorgulamalar için hazırlanıyor. Var olan verilerin çöpe dönüşmemesi için veri analizcilerin sosyal çıktılara, sonra da tekliflere veya yeni servislere dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun için veri madenciliği yapan satış ve pazarlama elemanları ortaya çıkacak.



Daha demokratik iş yapma kültürü

BULUT teknolojisiyle birlikte iş yapma kültürleri de değişiyor. Küçük olan kurumlar büyükler karşısında avantaj sağlayacak. Bir sağlık kurumu tanı koyarken yüksek maliyetli cihazlar satın almaktan kurtulacak. Daha doğru teşhisler koyabilmek için büyük hastanelerle eşit şanslara sahip olacak. Bulut teknolojiyle evde 3 boyutlu tasarım ve modelleme yapan tasarımcının sahip olduğu güç, stüdyolarla aynı seviyeye gelecek. Artık bulut teknolojisiyle kullanıcının sahip olduğu yetenekler öne çıkacak.



Kulüpler 'veriler silindi' demesin

BULUT teknolojisinde verilerin fiziksel olarak nerede saklandığının artık önemi kalmıyor. Bir spor kulübüne veya şirkete ait veriler kolay kolay silinemiyor ve aktarılamıyor. Güvenlik tehditlerine karşı proaktif olarak koruma da sağlanıyor. Güvenlik Merkezi'ndeki yeni bir araştırma aracı, yöneticilerin hangi kullanıcıların virüs bulaştığını belirlemesine yardımcı oluyor.



Lisans ödemeleri bitiyor

GOOGLE Cloud Platformu kullanıcıları arasında yer alan kurumların deneyimlerine baktığımızda donanım ve yazılıma ödenen lisans ücretlerinin ortadan kalkması, hız ve çevik iş yapma yetenekleri öne çıkıyor. Kullandıkça öde yöntemi, sistem çalıştığında anlamlı hale geliyor. Eğer çalışmıyorsa kasanız boş demektir.



METAL GÖVDELER GİTTİ TELEFONLAR CAMLANDI

AMIRAL gemisi olarak tarif edilen akıllı telefonlarda metal gövde artık tarihe karışıyor. Telefonlar sağlamlık, renk, kablosuz şarj gibi pek çok sebepten dolayı cam gövdeye dönüyor. iPhone, X serisinden bu yana metal gövde yerine camı tercih ederken, Samsung ekran ve ana gövdeyi hem S9 hem de Note serisinde uzun süredir camın katkısıyla şekillendiriyor. Dokunduğunuz anda amiral gemisi telefonlardaki gibi yüksek kaliteli olduğu hissini veren 3D cam eğimli arka yüzeyi ise Galaxy A9'da görmek mümkün. Galaxy A9'un ilk bakışta dikkat çeken tasarım özelliklerinden biri ise geçişli renk seçenekleri oluyor. Üründe klasik bir telefon sevenler için gece siyahı rengini sunuyor.