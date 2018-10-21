Yemeğin kalorisinde telefonun gözü var

Akıllı telefonlar, yapay zekâ teknolojisini kullanarak yediğiniz gıdaları ve kalorisini tahmin etmeye çalışıyor. iOS ve Android uygulamalar yerine Huawei Mate 20, bu yetenekleri telefon kamerasına taşıyor

Akıllı telefonlar, yapay zekâ teknolojisini kullanarak yediğiniz gıdaları ve kalorisini tahmin etmeye çalışıyor. iOS ve Android uygulamalar yerine Huawei Mate 20, bu yetenekleri telefon kamerasına taşıyor



NESNE VE İNSAN TANIMA

Akıllı telefonların nesne ve insan yüzlerini ayırmasını sağlayan yetenekler, fotoğrafları düzenlemeye de yardımcı oluyor. Bir fotoğrafı ararken sadece koyduğunuz isim veya tarihe bakmanıza gerek yok. Deniz dediğiniz anda deniz kenarında çekilmiş fotoğrafları size listeliyor. Yani akıllı fotoğraf ve video arşivleri oluşturmanız mümkün. Google, fotoğraflar uygulamasıyla fotoğraf ve videolarınıza sınırsız bir depolama alanı sunarken, sizi hazine değerinde verilere ulaştırıyor. Fotoğraflar kimlerle, ne zaman, hangi sıklıkla ve nerede olduğunuzu bilmenizi sağlıyor. Böylece kullanıcılara araç kiralamadan otele, restorandan giyime pek çok öneri sunmanızı sağlıyor.



ZEKÂSI NEREDEN GELİYOR?

Akıllı telefonlar, yapay zekâ teknolojisini işlemci platform, işletim sistemi ve uygulamalardan alıyor. Yapay zekâ ise sensörlerden gelen verileri yorumlayarak kullanıcının hayatını kolaylaştıran çözümler üretiyor. Ancak bu çalışmalar henüz yüksek doğruluk oranını yakalayamıyor. Domates ve mozerella peyniri karışımını deniz kabuklusu diye tanımlayabiliyor. Şimdilik ürünleri tek tek gösterip tanıtmanız gerekiyor.



AKILLI TELEFON SAHİBİNİ TANIR

Birbirine çok benzeyen akıllı telefonlar yazılım ve yapay zekâ yetenekleriyle ayrılıyor. Sonuçta her marka mevcut teknolojilerden en iyi yemeği yapmaya çalışıyor. Yazılım, yemeğin baharatı gibi akıllı telefona farklı lezzetler kazandırıyor. Üstelik bu lezzet yapay zekâ teknolojisiyle kişiye özel damak tadı yeteneğini kazandırmaya başladı. Bunun yanı sıra artık her telefon kullanıcısının evini, ofisini ve aracını nereye park ettiğini biliyor. Bu basit bilgi size sabah trafik veya hava durumu bilgisi olarak geri dönebiliyor.