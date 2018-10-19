Yapay Zekâ arızayı bildirip kazayı önlüyor

Dünyada üniversite ve şirketler yapay zekâya yatırım yapıyor. Yapay zekâ ulaşım araçlarında oluşabilecek olası arızaları önceden doğru tahmin ederek kazaları önlüyor. Türk girişimci Delphisonic de 10 milyon $’lık projesiyle İsviçre Demiryolları’na hizmet vermeye başladı

Yapay zekâ teknolojisi denilince akla ilk olarak robotlar ve insansız hava araçları geliyor. Oysa yapay zekâ, bugün hayatımızda olan ulaşım ve üretim araçlarını hatasız kullanmamızı sağlıyor. Türkiye'de ortaya çıkan yapay zekâ girişimleri, demiryolları üretiminde oluşabilecek hataların nerede olduğunu önceden tahmin edebiliyor. Grand View Research tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, 2025'e kadar yapay zekâ, kullanıldığı diğer endüstrilerle birlikte 58.9 milyar dolarlık ekonomiye ulaşacak. Harvard Üniversitesi yapay zekâ bölümü kurulması için 1 milyar dolar ayırdı. Türkiye'de de bu teknolojiye yatırım yapan üniversite ve şirketler var.



YATIRIMLAR VERİMLİ KULLANILMALI

Ancak bu alana yapılacak yatırımların artırılması gerekiyor. Mesela, Türkiye bu zamana kadar ulaşım konusunda önemli yatırımlar yaptı. Kara, deniz ve havayollarında yapılan yatırımların sağlıklı işlemesi için girişimlerin akıllı çözümlerine ihtiyaç var. Yapılan altyapı yatırımlarının kalitesi korunmalı ve verimliliği artırılmalı. İşte bu noktada yapay zekâ çözümleri devreye giriyor. İnsan hatasından, malzeme ve araçta oluşacak arızalara kadar pek çok konuda doğru tahminler yapılırsa, verimli bir çalışma ortamı yaratılıyor. Üretim konusunda verimliliği artıracak endüstri 4.0 projeleri için hem kurumlar hem de girişimler yapay zekâ teknolojilerini kullanıyor.



10 MİLYON DOLARLIK PROJE

Geçtiğimiz günlerde TİM'den en hızlı büyüyen girişimci ödülünü alan Delphisonic, demiryollarında ve Ro-Ro gemilerinde kullandığı yapay zekâ çözümünü üretim alanında da faaliyete geçirdi. Delphisonic, demiryolu, rüzgâr türbini, denizcilik, havacılık, petrol ve endüstriyel üretim sistemleri için yapay zekâ ve bulut tabanlı arıza erken uyarı yazılım çözümleri geliştirdi. İlk ihracatını İsviçre Demir Yolları'na yapan şirket, 10 milyon dolar değerlemeyle küresel rekabete açılma yolunda ilk yatırımını aldı.





TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK ENDEKSİNDE 37'NCİ SIRADA

GEÇTIĞIMIZ günlerde gerçekleştirilen girişimcilik ödülleri töreninde Türkiye'nin durumuyla ilgili örnekler veren TİM Başkanı İsmail Gülle, 2018 Küresel Girişimcilik Endeksi'ne göre Türkiye'nin 137 ülke arasında 37'nci sırada yer aldığını, start-up yetenekleri ve yenilikçilikte ise çok daha üst sıralarda olduğunu söyledi. 2015'te TEB ile yola çıkarak Türkiye'nin geleceğine ışık tutan girişimcilere katkı sağlayacak TİM-TEB Girişim Evleri'ni açmaya başladıklarını belirten Gülle, "Bugüne kadar 650'den fazla girişimci yetiştirdik.. TİM-TEB Girişim Evleri bünyesinde yer alan girişimciler geçtiğimiz yıl 330 milyon TL ciroya ulaşırken, ihracatları ise her geçen gün katlanarak arttı. Girişimciler birçok teknolojik gelişmeyi başarıyla tamamladı" değerlendirmesinde bulundu.