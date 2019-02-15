‘96 genç fikirde İş Var’

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! programına 36 üniversiteden 96 girişimci adayı katıldı. Programda pazarlamadan sunuma kadar dersler veriliyor

TÜRKIYE genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! programının en önemli etaplarından biri olan Girişimcilik Kampı'na bu yıl Türkiye'nin 21 şehri ve 36 üniversitesinden 96 girişimci adayı katıldı. 60'a yakın konuşmacının yer aldığı TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Kampı'nda girişimci adayı gençler; İhtiyaç doğrulamadan pazara giriş stratejilerine, fizibiliteden sunum tekniklerine kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan bilgileri içeren beş günlük eğitim programına katıldı.



USTALARLA TANIŞTILAR

Ezber bozan startup deneyimlerini kurucularından dinleme ve ilham alma fırsatı bularak girişimcilik ekosisteminden 100'ü aşkın paydaşla tanışma ve network kurma imkânına sahip oldu. Sektör lideri TÜSİAD üyeleri, program paydaşları ve girişimcilik ekosisteminden onlarca mentora fikir danışarak, yenilikçi iş fikrini ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüştürme fırsatı edindi. BASF Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı'nın 2019 kampı ING Bank'ın sponsorluğunda ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Programın 2019 sponsorları arasında Fiba Grup, Mazars Denge, Eczacıbaşı Holding, Gürsan Teknik, Tüpraş ve UBS AG de bulunuyor.