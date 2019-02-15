Fikirden üretime en kısa yol

Tridi Dijital Merkezi, girişimcilerin modelleme çalışmaları için hizmete girdi. Merkez, tasarımcılara hız kazandıracak

Gırışımcılerın üç boyutlu modelleme ve üretim için prototip elde etme ihtiyacını karşılayacak Tridi Dijital Üretim ve Tasarım Merkezi, Ar-Ge projelerinin hız kazanmasını sağlayacak.

Üniversite-sanayi iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olacak olan İTÜ MAGNET FAB TRİDİ'de bir yıl sonunda 1000'den fazla prototipin çıkması, 50'den fazla endüstriyel tasarım projesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Merkezde 19 adet üç boyutlu yazıcı, 2 adet lazer kesim makinesi ve 4 adet CNC makinesi yer alıyor.

İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle, Türkiye'nin fikirden ürüne dijital süreçlerle yürütülen en kapsamlı dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB TRİDİ kapılarını açtı.

Türk Telekom gibi dev telekom şirketlerinin Ar-Ge operasyonlarının da bulunduğu İTÜ Teknokent, 5G testlerinin de yapılmasına olanak sağlıyor.



LAZER KESİM SİLİKON KALIP

Alanında uzman bir start-up olan Tridi ile iş birliği halinde inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı bir sistem kurgulayan İTÜ ARI Teknokent, bu merkez ile büyük, orta ve küçük ölçekli sanayiden endüstriye, öğrencilerden bireysel kullanıcılara kadar geniş bir kitleye prototipleme ve ön seri üretim süreçlerinde değer yaratmayı hedefliyor. İTÜ MAGNET FAB TRİDİ; endüstriyel 3D baskı, silikon kalıplama, lazer kesim, yüzey işlemleri ve tasarım hizmetlerinin yanı sıra üretimin içinde bulunmak isteyenlere kendi kullanabilecekleri bir ortak üretim ve çalışma alanı da sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "2001'de Türkiye'de iki teknoloji geliştirme bölgesi varken bugün 84 teknopark var ve bunların 61'i aktif. Şimdiye kadar teknoparklarımızda 4 milyar dolara yakın ihracat, 119 milyar lira da satış gerçekleştirildi.

5 binin üzerinde teknopark firmamızda hali hazırda 40 binin üzerinde araştırmacımız çalışıyor. Bakanlık olarak bugüne kadar teknoloji geliştirme bölgelerine 984 milyon lira destek verdik" diye konuştu.