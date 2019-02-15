Kadın odaklı yatırım platformu

KADIN girişimlerin sayısı henüz yeterli değil. Startups.watch rakamlarına göre 2018 yılı sonunda kadın girişimlerin oranı yaklaşık yüzde 15 civarında. Bu rakamı yukarı çekmek için yeni platfomlar kuruluyor. Türkiye İş Bankası ve Arya, kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla geçen yıl başlattıkları işbirliğini 2019'da da sürdürüyor. Bu kapsamda İş Bankası, başarılı olan girişimcilerin ödüllendirildiği 'Arya Retreat Pitching Challenge' etkinliğine destek verecek. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Arya Retreat Pitching Challenge'a son başvuru tarihi 1 Mart. Programa katılmak isteyen girişimcilerin en az 2 yıldır faaliyet gösteren bir işletmeye ve ciroya sahip olması gerekiyor. ARPC programına katılmaya hak kazananlar, 18 Mart'ta Aryawomen.com sitesinde açıklanacak, program 30 Mart- 4 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Arya Hızlandırma Programı'na katılacak kadın girişimciler, 6 hafta boyunca alacakları eğitimin yanı sıra bire bir danışmanlık, koçluk ve tanıtım desteği gibi olanaklardan da faydalanacak. Kadın girişimciler, program boyunca yatırımcılarla yapacakları görüşmeler ile işletmelerini daha iyi tanıtma ve faaliyet alanlarını genişletme imkânına da sahip olacak. Altı haftalık eğitimin ardından 11 Mayıs'ta yapılacak yarı final ile katılımcılardan 10'u faaliyetlerini yatırımcılara sunacak.