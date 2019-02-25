5G deneyimine hazırlanıyor

Çinli Oppo, MWC 2019 öncesinde düzenlediği İnovasyon Etkinliği'nde, ilk 5G akıllı telefonunu ve "OPPO 5G Landing" projesini duyurarak 5G konusunda ilk adımları attı. 1 Nisan 2015 tarihinden bu yana 5G uyumlu bir telefon üretmek için tasarıma ve teknolojiye önemli yatırımlar yapan şirket şimdi ilk 5G akıllı telefon deneyimlerini yaşatacak. Şirket 4K, 8K video indirme / yükleme / bulutta oynatma, 3D görüntülü arama, 5G bulut oyunu ve çok oyunculu AR / VR oyunu, mağaza içi navigasyon gibi tüketicilerin hayatında devrim yaratacak deneyimleri hazırlanıyor.