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TİMUR SIRT
25 Şubat 2019, Pazartesi TİMUR SIRT

5G deneyimine hazırlanıyor

Çinli Oppo, MWC 2019 öncesinde düzenlediği İnovasyon Etkinliği'nde, ilk 5G akıllı telefonunu ve "OPPO 5G Landing" projesini duyurarak 5G konusunda ilk adımları attı. 1 Nisan 2015 tarihinden bu yana 5G uyumlu bir telefon üretmek için tasarıma ve teknolojiye önemli yatırımlar yapan şirket şimdi ilk 5G akıllı telefon deneyimlerini yaşatacak. Şirket 4K, 8K video indirme / yükleme / bulutta oynatma, 3D görüntülü arama, 5G bulut oyunu ve çok oyunculu AR / VR oyunu, mağaza içi navigasyon gibi tüketicilerin hayatında devrim yaratacak deneyimleri hazırlanıyor.

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