MWC 2019 akıllı telefonda 4 güçlü akım

MWC 2019'da Çinli firmaların rüzgârı etkinlikler başlamadan kendini gösterdi. Yeni telefonlarda 5G, çoklu kamera, katlanabilir ekran ve yapay zekâ gibi 4 güçlü akım öne çıkıyor. Çinli Xiaomi telefon dışında 20 Euro'ya satılacak Mi LED akıllı ampül ile evde ışıkları sesli açılıp kapanmasını sağlıyor.

Önce Oppo 10X yakınlaştıran üçlü kamerayı açıkladı. Ardından Çinli Xiaomi Mi 9 üçlü kameraya sahip modelinin Avrupa'da 449 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını duyurdu. Yapay zekâ yeteneklerine sahip 48 megapiksellik kamerasıyla dikkat çeken Xiaomi Mi 9'un Türkiye'de ne zaman satılacağı henüz belli değil. Fuar öncesi Samsung S10 modeliyle çoklu kamera konusunda ön kameraya da el atmıştı. 2019'da 5G uyumlu telefonların sayısının artacağını göreceğiz. Testlere başlayan Çinli Oppo'dan sonra Xiaomi, Samsung S10 5G, One Plus ve Huawei 5G uyumlu telefonları 2019'da piyasaya süreceklerini açıkladı. Ancak 5G uyumlu olduğu açıklanan telefonların geçiş ürünü olacağı çok açık. 5G uyumlu Mi Mix3, Xiaomi'nin yeni nesil cihazı olduğu açıklandı.



KATLA EKRANI GELDİK

Fuar öncesinde Samsung, büyük ekran, kavisli ekrandan sonra katlanabilir ekranlı Galaxy Fold'u duyurmuştu. Galaxy Fold mayısta Türkiye'de satışta. Barselona'da Samsung'dan sonra Huawei Mate X katlanabilir ekran konusunda Samsung'u yalnız bırakmıyor. Katlanınca ana ekran 6.6 inç açılınca 8 inç olan Huawei Mate X fuar öncesi tanıtıldı. Mate X'in fiyatı 2.299 euro olarak açıklandı.