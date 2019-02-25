Uzaklar kayıpsız 10 kat yakın

Bugün kapıları açılan Mobil Dünya Kongresi öncesi firmalar yılın telefon trendleri hakkında ipuçları verdi. Uzakları 10X yakınlaştıran, 5G uyumlu ve katlanabilir ekranlı telefonlar kongrenin yıldızı olacak

GSM Birliği (GSMA) tarafından 25-28 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen ve internetmobil teknoloji dünyasının en önemli firmalarını, telekom operatörlerini bir araya getiren Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress - MWC 2019) kapılarını bugün açtı. Kongreye bu yıl 200'ü aşkın ülkeden yaklaşık 107 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

10 yıl önce Ericsson, Nokia gibi Avrupalı markaların, Cisco ve Motorola gibi ABD'li teknoloji markalarının ağırlığının olduğu kongrede şu sıralar Çinli firmaların ağırlığı göze çarpıyor. Bunlardan biri de Oppo. Dünyanın 5'inci büyük markası olarak kabul edilen ve Türkiye'de operasyona başlayan Oppo, dünyadaki ilk kayıpsız 10X yakınlaştırma yeteneğine sahip üçlü kamera teknolojisini de kongrede tanıttı.



KAYIPSIZ YAKINLAŞTIRIYOR

Herhangi bir kalite kaybı olmadan profesyonel tarzda fotoğraf çekme fırsatı sunan 10x kayıpsız yakınlaştırma teknolojisine sahip telefoto mercek, ultra geniş açılı mercek ve ana kameradan oluşan üçlü mercek yapısından oluşan üçlü kamera ile hızlı çekim yapıyor. Fotoğraf çekerken kubbenin üstünde duran güvercini veya uzakta duran arkadaşınızı 10 kat yakınlaştırarak profesyonel kamerayla çekim yapar gibi kayıpsız fotoğraf çekmeyi sağlıyor. Çekim sırasında titremeye karşı daha yüksek hassasiyet elde etmek için hem ana kameradaki hem de telefoto lensinde Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğini de kullanılıyor. Firma bir yandan da Qualcomm ve Ericsson altyapısını kullanarak ilk 5G uyumlu cihazının testlerini gerçekleştirdiğini açıkladı. Fuarda Qualcomm standında yüksek performanslı bulut oyun şirketi Shadow ile ortaklaşa geliştirdiği bulut oyunu SoulCalibur6'nın canlı bir demosunu deneyimleme fırsatı sunacak.