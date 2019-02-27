Kendi filminizin yönetmeni olun

Akıllı telefonlarla sinematografik bir görüntü bile elde etmek mümkün. Sony Xperia 1’in Cinema Pro uygulamasıyla 4K kalitesinde 21X9 filmler çekilebiliyor

Mobil Dünya Kongresi boyunca pek çok yeni akıllı telefonla tanışıyoruz. Profesyonel fotoğraf ve video çekmenin neredeyse mümkün olduğunu gördük. Sony Xperia 1 sinematografik görüntünün akıllı telefonla çekilebileceğini gösteriyor. Sony Xperia 1'e Cinema Pro uygulaması yüklü bir şekilde geliyor. Uygulama profesyonel kamerada kullanabileceğiniz benzer ayarları yaparak 4K HDR kalitede video çekmenizi sağlıyor. Üstelik 21X9 görüntüyü sonra geniş ekran sinema perdesinde izleyin. Pil ömrü 3 bin 300 mAh olması yeterli mi? Deneyimledikten sonra karar verebiliriz.



ÖZEL EFEKTLER YARAT

Aslında pek çok telefonlarla benzer film çekimleri yapan uygulamalar olsa da herhalde gördüğümüz en iyi uygulama Cinema Pro'yu kullandığımız 6.5 inçlik dev ekrana sahip Sony Xperia 1 oldu. Film çekilirken veya çekildikten sonra özel efektler yaratarak çektiğiniz filmleri bir ödüllü yönetmen edasıyla hazırlamanız mümkün. OLED ekrana sahip telefonla 21X9 sinema desteği bulunan Amazon Prime Video, Netflix, YouTube ve Sony Pictures uygulamaları üzerinden film izlenebiliyor. Hatta telefonla çektiğiniz görüntüleri de büyük ekran televizyonda sinematografik film gibi rahatlıkla izleyebiliyorsunuz.



HOLLYWOOD'UN DOKUNUŞU

Cinema Pro uygulaması yalnızca Xperia 1'de cihaza yüklü olarak sunuluyor. Sony Mobile'in programcıları, geliştirme sırasında şirketin Cinealta serisi sinema kamera bölümü tarafından ilham almış. Avatar ve Titanic gibi gişe rekorları kıran Hollywood yönetmeni James Cameron gibi film endüstrisinde yakın gelecekte Sony'nin Cinealta kameralarına güvenecek. Temel olarak, uygulama profesyoneller için tasarlanmış bir kamera uygulaması. Standart uygulamadan farklı bir düzen sunan Cinema Pro; deklanşör, ISO, beyaz dengesi ve hatta ses seviyeleri gibi tüm ilgili ayarları bir bakışta görebiliyorsunuz. Şimdiye kadar planlanan dokuz görünümün yardımıyla videoda farklı ruh halleri oluşturulabiliyor.



OYUNCULAR UNUTULMAMIŞ

SONY, Xperia X1 ve Xperia 10 ve 10 Plus'a yeni birkaç özellik kazandırdı. Test ettiğimiz bu özelliklerle tüm oyunlar için, aynı zamanda her bir oyun için çeşitli sistem ayarları atayabiliyorsunuz. Bildirimlerin sayısından donanımın performans düzeyine kadar, bir oyun sırasında Xperia 1'in davranışını ayarlayabilirsiniz. Yoğun bir oyun seansı sırasında ön kameraya girebilmeniz ve hatta bu konuda yorum yapabilmeniz çok hoş. Hatırlatmakta fayda var; Samsung, Huawei, Razer ve Asus'tan gelen rekabet zaten akıllı telefonlarında benzer modlar sunuyor.