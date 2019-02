Her cihaza yapay zekâ bulaştı

Akıllı telefondan akıllı ampüllere kadar her cihazda yapay zekâ kullanılıyor. Yapay zekâ telefonun işlemcisi, pili, kamerası ve işletim sisteminde kullanıcıyı tanıdıkça hayatı daha da kolaylaştırıyor

Uzun süredir her cihazın tanıtımında yapay zeka kelimesini duymadan toplantı bitmiyor. Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2019) yeni tanıtılan her cihazdan servislere, teknoloji girişimlerden dev şirketlere, fuardan kongre salonlarına her yerde yapay zeka konuşuluyor. Avrupa Birliği'nin 2020 yılına kadar yapay zeka konusunda fonların 20 milyar Euro'ya yükseleceği konuşuluyor. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği, rekabetin en sert yaşandığı akıllı telefonlarda yapay zeka farklı amaçlarla kullanılıyor. Pili daha tasarruflu tüketmek, işlemciyi daha efektif kullanmak, fotoğraflarda kaliteyi artırmak, işletim sistemi ve uygulamalarda en iyi sonucu almak için yapay zeka kullanılıyor.



KAMERALARI YÖNETEN ZEKÂ

Akıllı telefonların fark yaratan yapay zeka teknolojisi en çok kameralarda kullanılabiliyor. Google Pixel 3XL de olduğu gibi tek kamera ile çalışırken kamera öğünse de yapay zeka ve yazılımın iş yaptığını herkes biliyor. Ayrıca çoklu kameralarda kullanılan yapay zeka en iyi sonucun belirlenip kullanılmasında kullanılıyor. Dün tanıtılan Nokia 9 Pureview telefon Zeiss imzası taşıyan 5 kamerasının yanında yapay zeka yazılımıyla en doğru görüntüyü seçiyor. Şimdi çok kameradan hangisinin ne zaman devreye gireceğini yapay zekadan daha iyi belirleyecek güç yok. Üstelik her güncelleme ile mevcut yetenekleri artırmak veya hataları da ortadan kaldırmak mümkün.



AB'DEN 20 MİLYAR EURO FON

Avrupa Birliği Yapay Zeka (Artificial Intellienge - AI) teknolojisini geliştirme konusundaki bütçeyi arttırdı. Avrupa'daki AI için araştırma fonunun 2020 yılına kadar 20 milyar Euro'ya yükseleceği açıklandı. 2018 yılı sonunda Avrupa Komisyonu'nun Yapay Zeka Koordineli Planı başlatıldı. Ayrıca Yapay Zeka Etik Kuralları'nın ilk taslağı yayınlandı. İnsan merkezli bir yapay zek stratejisi üzerinde duyuruluyor. Yine Aralık ayında, Avrupa'nın finanse ettiği AI4EU projesi, Ocak 2019'da başlayacağını ve AI için talep üzerine bir platformun Avrupa'ya açılacağını duyurdu. Yeni Nesil İnternet (NGI) girişimi AI, nesnelerin interneti (IoT), blockzinciri ve ötesi gibi teknolojiden yararlanma konusunda kullanıyor.



BİZİ DAHA SAĞLIKLI HALE GETİRİYOR

AVRUPA'NIN yapay zeka konusundaki kazanımlarını sıralayan Avrupa Birliği Komisyonu İletişim Ağları ve İçerik Hizmetleri Genel Direktörü Roberto Viola, "Avrupa'daki yapay zekâ bizi daha sağlıklı hale getiriyor, daha temiz hava ve enerji veriyor, çevrimiçiyken veya hareket halindeyken güvende tutuyor ve işimizin gelişimi arttırıyor. Yapay zekâ akıllı telefonun trafik hattı kontrolüne yardımcı olmada da önemli bir rol oynayacak. Merkezde trafik ışık dönüşlerini gerçek zamanlı olarak karadaki trafik akışı taleplerini yönlendirmeyi, mevcut park yeri ve genel bilgi sistemlerinin yönetimini kapsıyor" dedi.



EFSANE SÖZDEN ANLAYAN 5 MODEL TELEFONLA GELİYOR

NOKIA markasını yeniden dönüşünü sağlayan HMD Global, 5 yeni ürünü duyurdu. 30 euroluk temel ihtiyaçlara yönelik Nokia 210'dan amiral gemisi 5 kameralı Nokia 9 PureView modeline kadar pek çok farklı ürünün tanıtıldı. Ses, insanların akıllı telefonlarıyla etkileşimde bulunma şeklini değiştiriyor. Nokia 4.2 ve Nokia 3.2'dan başlayarak özel düğmesiyle Google Assistant'a erişmenin en hızlı yolunu sunuyor. Nokia 9 PureView'ın arkasındaki ZEISS Optik teknolojisine sahip dünyanın ilk beşli kamera sistemi, doğru canlı renklere sahip görüntüler için iki renkli sensöründen ve üç tek renk sensörden oluşuyor. Bu sensörler birlikte çalıştığında bir akıllı telefondaki tek bir standart sensörün 10 katı kadar ışığı toplayabiliyor.