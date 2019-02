General Mobile, yapay zekâ destekli yeni modeli GM 9 Plus’ı dünyaya tanıttı. Şirket bulunduğu ülke sayısını 45’e çıkaracak

GLOBAL bir marka olarak 34 ülkede faaliyet gösteren General Mobile, Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) General Mobile ailesinin en yeni üyesi olan "GM 9 Plus" modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. General Mobile, yapay zekâya dayalı derin öğrenme kapasiteli işlemcisi ve Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip olan GM 9 Plus modelini 25-28 Şubat tarihleri arasında Barcelona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) dünyaya tanıttı.



HEDEF 45 ÜLKEDE FAALİYET

General Mobile modellerinin kullanıcıların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini söyleyen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, "Turquality programı ile global olarak gücünü pekiştiren bir marka olarak en yeni ürünümüz olan 'GM 9 Plus' modelini ilk kez MWC'de tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'deki yıllık üretim kapasitesi 2.5 milyon adet olan fabrikamızla, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 45'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. GM 9 Plus, yapay zekâ ile güçlendirilen çift arka kamerası ve süper gece modu ile düşük ışıkta dahi olağanüstü fotoğraflar çekilebiliyor.



EN BÜYÜK EKRAN

İLK kez MWC'de görücüye çıkan 'GM 9 Plus, Android'in en güncel versiyonu olan Android 9 Pie işletim sistemini sunuyor. GM 9 Plus, FULL HD+ çentikli ekranı ve Dolby Vision sayesinde daha kaliteli görüntü elde etmeyi sağlıyor. Şimdiye kadarki en büyük ekrana (6.23") sahip olan GM 9 Plus hem hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunuyor hem de ince tasarımı ile tek elle kolayca tutulabilecek kadar da zarif. GM 9, her iki yüzeyi de Gorilla Glass ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı ve sağlam olarak tasarlandı.



2 YENİ TELEFON MODELİ

BARSELONA'DA ilk defa görücüye çıkan Venus V7'nin 6.2 inç 19:9 damla çentikli ekranı bulunuyor. Venus'ün orta segmentteki yeni telefonu çift SIM kart desteği, 8 MP ön ve 13+2 MP arka kamera ile dikkat çekiyor. Ayrıca V7'de yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor. Camı metalle bir araya getiren Vestel Z30, Google Asistan desteği ile sorulara cevap veriyor, günlük iş akışını planlıyor, sevdiğiniz şarkılarla gününüzü hoş geçirmenizi sağlıyor.



ANDROİD TV VESTEL'DE ÜRETİLECEK

VESTEL, Mobil Dünya Kongresi'ne (Mobile World Congress - MWC) altıncı kez katılırken Google Android TV'lerin Türkiye'de üretileceğini fuardaki standında paylaştı. Vestel, Google ile yaptığı iş birliği ile de Android Pie işletim sistemi TV'lerin Vestel City'de üretileceğini müjdeledi. Vestel Android TV ile tüketiciler binlerce uygulamaya erişebilecek ve TV'lerini Google asistan sayesinde sesli komut ile çalıştırabilecek.



GLOBAL BİR TEKNOLOJİ ŞİRKETİ

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Son birkaç yıldır çeşitli platformlarda Vestel'in global bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyoruz. Stratejimizin odağında küresel büyüme var. Mobil Dünya Kongresi'nin bu yılki teması 'akıllı bağlantı.' Biz de tam bu temaya paralel akıllı ürünlerimizi sergiliyoruz. Bu yıl hem Venus Z30'un satışa çıktığını müjdeliyor hem de segmentinde fark yaratacak V7'yi ilk defa görücüye çıkarıyoruz" dedi. Erdoğan, "Google ile akıllı telefon tarafında devam eden iş birliğimize ek olarak Android Pie işletim sistemli Android TV üreteceğiz. Android TV, hızlı ve kolay bir şekilde pazardaki değişikliklere tepki verebilen, geleceğe uyumlu ve güvenli bir platform" diye konuştu.