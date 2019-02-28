Turkcell artık 3 kıta 39 ülkede

Turkcell’in ‘dijital ihracat hamlesi’, Lifecell ile 320 milyon kişilik pazara açılıyor. Şirket Arnavutluk’ta ALB Telecom, Nepal’de CG Corp Global, Karayipler’de ise Digicel ile işbirliği yapacak. Yeni açılımla Turkcell, 3 kıta 39 ülkede olacak

Dünyanın önde gelen şirketlerinin birbiriyle kıyasıya yarıştığı GSMA Mobil Dünya Kongresi- Mobile World Congress'e (MWC 2019) Turkcell, damga vurdu. Geçen yıl 'Dijital ihracat' hamlesi başlatan Turkcell, grup şirketi Lifecell ile Türkiye, Belarus, Ukrayna, KKTC, Moldova ve Almanya'daki müşterileriyle daha güçlü ilişkiler kurmayı sağlayan '1440' stratejisinin 9 operatör tarafından hayata geçirileceğini açıkladı.

Şirket, mevcut işbirliklerine ek Arnavutluk'ta ALB Telecom, Nepal'de CG Corp Global, Karayipler'de ise Digicel ile işbirliği yapacak. Lifecell'in dijital servisleri Türkiye'de Turkcell, KKTC'de Kuzey Kıbrıs Turkcell, Belarus'ta BeST, Ukrayna'da Lifecell, Almanya'da Lifecell Europe ve Moldova'da Moldcell'in ardından Arnavutluk'ta ALB Telecom, Nepal'de CG Corp Global, Karayipler'de ise Digicel ile birlikte 39 ülkede kullanılmaya başlanacak. İşbirlikleri ile Türkiye'nin uygulamaları, toplamda 320 milyon kişinin yaşadığı pazara açılacak.



60 OPERATÖRLE GÖRÜŞÜYOR

Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell İcra Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, 'dijital ihracat' hamlesini geçen yıl başlattıklarını anımsatarak, "Bu sürede onlarca operatörle görüşmeler yaptık. Digicel Group, ALB Telecom ve Moldcell, Lifecell'in dijital servislerini tercih ettiler. Nepal'den CG Corp Global ise Nepal'in ilk dijital operatörünü Lifecell ile kurmaya karar verdi. Bugün 3 kıtada, 9 operatör faaliyet gösterdikleri ülkelerde '1440' stratejisini hayata geçirmeyi başladı. Bu Turkcell'in değil Türkiye'nin başarı hikâyesidir" dedi.

Ekonomi Bakanlığı'nın 2018-2022 Stratejik Planı'na göre, yüksek teknoloji ürünlerin ihracattaki payının yüzde 6'ya yükseltilmesinin hedeflediğini hatırlatan Terzioğlu, "2020'de dijital servislerimizin çok daha geniş bir coğrafyada çok daha fazla operatör tarafından müşterilerine sunulduğu haberlerini paylaşacağız. Şunu bugünden söyleyebilirim ki 60 operatörle daha görüşme halindeyiz. Dünyada neredeyse görüşmediğimiz operatör yok, hız kesmeyeceğiz" diye konuştu.

"1440 stratejisiyle dünyanın ilk dijital operatörü olduk" diyen Terzioğlu, önümüzdeki dönem dijital operatörlerin yeniden söz sahibi olacaklarını kaydetti.



VERİLER TOPLANDIĞI ÜLKEDE MUHAFAZA EDİLECEK

Yaptıkları her projede yerel ekonomiyi büyütmeyi hedeflediklerini aktaran Terzioğlu, şöyle devam etti: "'1440' mesajını tüm dünyaya vermeye devam edeceğiz. Veriler, toplandığı ülkede muhafaza edilecek. Veri bugün petrolle eşleştiriliyor. Ülkelerin kendi verilerini kontrol edebilmeleri, işleyebilmeleri ve kendi ülkelerinde muhafaza edebilmeleri gerek. Hangi ülkede yer alıyorsak, o ülkede verisinin koruyucusu olmalıyız. Verilerin depolanmasında dijital emperyalizme son vermemiz gerek. Bizim Turkcell olarak kimsenin 1GB datasında gözümüz yok."



ALTYAPININ ÖTESİNE GEÇİYORUZ

Digicel Yönetim Kurulu Başkanı Denis O'Brien, "Müşterilerimizin dijital hayat ortakları haline dönüşeceğimiz yolculuğu başlatarak, altyapı sağlayıcısı olmanın ötesine geçiyoruz" dedi. CG Corp Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Binod Chaudhary da Nepal vatandaşlarına daha kaliteli dijital operatör hizmetleri sunmayı hedeflediklerini belirtti.