750 girişim Barselona’da melek yatırımcılarla buluştu

Mobil Dünya Kongresi’ne paralel olarak düzenlenen Avrupa’nın en büyük girişim etkinliği 4FYN girişimci ve melek yatırımcıları buluşturdu. Yapay zekâdan nesnelerin internetine kadar 750’nin üstünde girişim hayalleri için ilk adımı attı

Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne (Mobile World Congress - MWC 2019) paralel olarak gerçekleştirilen 4YFN (4 Years From Now) etkinliğine bu yıl 750 girişimci ve 700'ü aşkın yatırımcı katıldı. Avrupa'da yapay zekâ yatırım fonlarının 20 milyar doların üstüne çıkarılması girişim ekosisteminde daha ciddi beklentiler oluşmasına sebep oldu. Avrupa Birliği Yapay Zekâ (AI) teknolojisini geliştirme konusundaki bütçeyi arttırdı. Avrupa'daki yapay zekâ için araştırma fonunun 20 milyar euro'ya yükseleceği tarih ise 2020. 2018 sonunda Avrupa Komisyonu'nun başlatttığı Yapay Zekâ Koordineli Plan, dışında Yapay Zekâ Etik Kuralları'nın ilk taslağı da yayınlandı. Avrupa'da insan merkezli bir yapay zekâ stratejisi üzerinde duyuruluyor.



111 ÜLKEDEN KATILIM

Yine aralıkta, Avrupa'nın finanse ettiği AI4EU adlı bir projeyle, Ocak 2019'da başlayacak ve yapay zekâ için talep üzerine bir platformun Avrupa'ya açılacağı duyuruldu. Yeni Nesil İnternet (NGI) girişimi ise, nesnelerin interneti (IoT), blockzinciri gibi yeni teknolojiler konusunda kullanılıyor. 4YFN etkinliğine katılan girişimler yapay zekâ, blok zinciri, finans teknolojisi, sosyal girişim alanında farklılık yaratıyor. Tüm dünyadan girişimlerin yer aldığı etkinliğe, Kolombiya, Tayvan gibi farklı ülkelerden katılım vardı. 60'ın üstünde konuşmacının yer aldığı etkinliklerde en büyük ilgiyi blok zinciri ve yapay zekâ oluşturdu.



SUPERMAN KIYAFETINI EKRANDAN DENEYIN

MAĞAZALARDA dijital uygulamaların sayısı artıyor. Tüketiciler kısa zamanda ürünleri üstünde deneyerek karar vermek istiyor. Artırılmış gerçeklik uygulamaları en uygun kostümü belirlerken de kullanılıyor. BeeVip Consept Store girişimi tarafından tasarlanan ekranda ellerinizle uzaktan ekranı yönetiyorsunuz. Kıyafet kategorilerini seçip istediğiniz kategoride ürünü üstünüzde görüp kullanabilirsiniz.



KÖPEKLER SAĞLIK İÇİN TARTILIYOR

GÜNEY Koreli Hodoo girişimi hayvanseverler için geliştirdiği çözümle fuarda yer alıyor. Hodoo uygulaması bluetooth ile bağlandığı tartı ile hayvandaki kilo değişimleri sürekli ölçülüyor. Önce sahip olduğunuz hayvanın bilgileri uygulamaya giriliyor. Sonra WiFi üzerinden tartı ağa bağlanıyor. Hayvanın yatağı olarak kullanabileceği tartıda günlük haftalık ve aylık kilo değişimleri takip edilebiliyor. Hayvana uygulanacak diet planıyla kilosunun uyumlu olup olmadığı kolayca takip edilebiliyor.



GERÇEĞE YAKIN SİMÜLASYON

İNSAN organizması sanal ortamda yeniden yaratılırken bit ve byte'lardan oluşuyor. Elem girişimi sanal insan fabrikası girişimi insan bedeniyle ilgili mini bilgisayarlarla veriler toplayarak supercomputer ile gerçeğe en yakın simülasyon elde edilmesini sağlıyor. Hap kadar küçük mini bilgisayarlarla dev Supercomputer çözümleri birlikte kullanılarak gerçek verilere dayalı analizler yapılabiliyor. Böylece simülasyon için kullanılan modeller daha doğru şekilde ortaya çıkıyor.