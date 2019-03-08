Değişimin anahtarı kadın girişimciler

Türkiye’de teknoloji ve internet girişimlerinde kadın kurucuların oranı, son 8 yılda ortalama yüzde 14 oldu. Kadın girişimciler başta e-ticaret olmak üzere, pazar yeri ve biyoteknoloji konusunda girişimlere imza atıyor

Türkiye'de kadın girişimciler en çok e-ticaret konusunda iş yapıyor. E-ticareti pazar yeri ve biyoteknoloji girişimleri takip ediyor. Girişim ekosistemi konusunda uzman araştırma kuruluşu Startups.watch verilerine göre Türkiye'de 2010 ile 2018 arasında ortalama teknoloji ve internet üzerinden iş yapan kadın girişimci oranı yüzde 14 civarında. 2018'de kadın girişimci oranı Türkiye'de yüzde 16.9. Türkiye'de henüz sığ olan girişim ekosisteminde iniş-çıkışlar olsa da oran yüzde 11 ile yüzde 17 arasında gidip geliyor. Dünyayı ve Türkiye'yi kadın teknoloji girişimleri değiştirebilir. Kadın girişimler erkeklerde yetersiz olan duygusal zekânın artmasını sağlayabilir. Siber güvenlik, oyun, sağlık, sosyal girişim alanlarında kadın girişimlerinin sayısının artması toplumsal gelişimi hızlandıracak.



TRENDYOL ÖRNEK OLDU

Startups.watch analisti Senem Deniz Sağıroğlu Ünsal'ın açıkladığı rakamlara genel olarak bakıldığında Türkiye'nin global ortalamalardan çok da geride olmadığı görülüyor. Kadın girişimcilerimizin aldığı yatırımlar yüzde 11 ile yüzde 61 arasında değişen oranlara sahip. 2012'de Türkiye'de girişimlere 31.4 milyon dolar yatırım yapılmış, bunun yüzde 61'inde kadın girişimcilerimiz söz sahibi olmuş. Tabi burada kurucusu kadın olan Trendyol'un aldığı yatırımın büyük etkisi var. Bu oran 2013 senesinden itibaren başlayan düşüş seyrini toparlayarak 2018'te yüzde 27'lere çıktı. Bu yıl yüzde 30 bandının aşılması bekleniyor. Daha aktif rol alan ve daha çok çalışan kadınlarımızla bu bandın aşılması an meselesi. Geçtiğimiz sene Trendyol'un rekor bir fiyatla Alibaba tarafından satın alınması hem girişim ekosistemimiz için güzel bir haberdi, hem de Trendyol'un başında kadın girişimci olması açısından çok değerliydi. Yine benzer bir şekilde kurucusu kadın olan Insider girişiminin, Sequoia Capital'dan yatırım alması geçen senenin en güzel gelişmelerinden biriydi. Aytül Erçil'in ilk girişiminden çıkış yapması, ikinci girişimi olan Vispera'da da ciddi yatırımlar alması hepimizi gururlandırdı. Yine Tazi.ai kurucu ortağı Prof Dr Zehra Çataltepe eşsiz heyecanıyla hem öğrencilere hem de diğer kadın girişimcilere ilham veriyor.



ADIM ADIM KADIN LİDERLİĞİ

Armut.com Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdikleri finansal okuryazarlık projesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. 2010-2018 arasında kadın girişimciler en çok eticaret, pazar yeri, biyoteknoloji, bebek ve ebeveyn ile ilgili konularda girişim kurdular. Bireysel değil toplumsal faydayı önceliklendiren kadının rolü, kurdukları girişimlerin alanlarında da belli oluyor. Son yıllarda yatırımlarda pastadan en büyük payı yapay zekâ, otonom araç, fintech gibi konular alıyor. Teknolojiye yönelen dünyada, kadın girişimciler özellikle bu konularda yeni girişimlerle var olmalı. Türkiye girişimcilik ekosisteminde kadınlarımız çok başarılılar. Birçok kadın girişimcimiz ekosistemin büyümesinde önemli katkılar sağlıyor. Bu örnekler ile daha da başarılı kadın girişimciler ortaya çıkacağına inancımız büyük.