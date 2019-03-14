Binali Yıldırım İstanbul’u akıllandıracak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul’u akıllandıracak projeleri açıkladı: Kameralarla şehir 7/24 izlenecek. Akıllı kavşakla trafikte bekleme süresi azalacak. Metroda internet kesilmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, teknoloji yazarlarıyla bir araya geldi. İstanbul'u akıllı şehir yapacak projelerini anlattı. Buna göre, Bayrampaşa'ya 1.5 milyar lira yatırımla Türkiye Teknoloji Merkezi kurulacak. Pendik'te Teknoloji Geliştirme Merkezi oluşturulacak. Gençlere 500 milyon TL'lik girişim fonu desteği sunulacak. İstanbul'daki kamusal alanlar, parklar, meydanlar 7/24 kameralarla kontrol altında tutulacak. Sokaklara kurulacak sensörlerle gürültü kirliliğinin önüne geçilecek. Yeraltı metro istasyon ve araçlarında internet ücretsiz olacak. Ulaşım Asistanı ile en kısa, en ucuz rotalar yerelde anlık çözüm üretecek. Akıllı kavşak uygulamaları yoğunluğa göre akış ayarlayarak trafikte beklemeyi azaltacak. Hangi tarafta sıkışıklık varsa oraya yeşil ışık yanacak. Sıfır atıkla sağlanacak geri dönüşüm geliri öğrencilere 'İstanbulkart'ta indirim olarak yansıyacak. Akıllı şehir projelerini 5.5 milyon gençle birlikte üreteceklerini anlatan Yıldırım, "Girişimci gençlerin ilk ve en büyük müşterisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olacak. İstanbul 4.0 adını verdiğimiz akıllı şehir projelerini gençlerle birlikte inşa edeceğiz. İstanbul'un yıllık 232 milyar dolar olan gelirini 300 milyar doların üstüne çıkaracağız" dedi.



TEKNOLOJİ MERKEZİ GELİYOR

Girişimlere rakip olmayacaklarını, tersine girişimci dostu belediye olacaklarını söyleyen Yıldırım, girişimcilere teknoloji merkezinin müjdesini de verdi. Yıldırım, şöyle konuştu: "Bayrampaşa'da 1.5 milyar lira yatırımla kurulacak olan Türkiye Teknoloji Merkezi, 'Fırsat olsa neler yaparım' diyen girişimcilerin yeni yuvası olacak. Garajda kurulan ve tek sermayeleri akıl teri olan Facebook, Google gibi şirketler dünyanın en büyük gelirlerine imza atarken, Türk gençleri daha konforlu teknoloji üssüne kavuşacak. Burası yapay zekanın da merkezi olacak."



METROLARA BEDAVA İNTERNET

YILDIRIM, 518 kilometre uzunluğa ulaşacak metro hatları ile toplu ulaşımın yüzde 48'inin yer altında gerçekleşeceğini hatırlattı: "Yeraltı metro istasyon ve araçlarında internet erişimi kesilmeyecek, üstelik ücretsiz olacak. İstanbulluların bilgi dünyasıyla iletişimi kesilmeyecek. Ulaşım Asistanı ile en kısa, en ucuz rotalar yerelde anlık çözüm üretecek. Akıllı kavşak uygulamaları yoğunluğa göre akış ayarlayarak trafikte beklemeyi azaltacak. Hangi tarafta sıkışıklık varsa oraya yeşil ışık yanacak." Yıldırım, bina ve yapıların çatı/teras alanlarının güneş panelleri ile donatılacağını, şehrin temiz enerji kaynakları ile besleneceğini söyledi. Öte yandan, Beyaz Masa uygulaması üzerinden gelen her şikâyet ve talep ilgili birimlere iletilip ivedilikle çözülecek.



ÇÖPÜ DÖNÜŞTÜRÜP GELİRİNİ ÖĞRENCİYE VERECEK

PENDİK'TEKİ 1.500 dönümlük belediye arsası üzerine Teknoloji Geliştirme Merkezi kuracaklarını anlatan Yıldırım, "Teknoloji firmaları burada belediyenin sağlayacağı kaynaklarla Ar-Ge bütçelerini arsa ve inşaata harcamadan ürün geliştirecekler. Böylece çağın ötesinde teknolojik yeniliklere imza atacaklar" dedi. Kamusal alanlar, meydanlar ve parkların kameralarla 24 saat kontrol atında tutulacağını anlatan Yıldırım, "Buralarda halkın huzurunu bozanlar anlık tespit edilecek ve anlık müdahalede bulunulacak" diye konuştu. Yıldırım, İstanbul'da sokaklara kurulacak sensörlerin ölçümleri yaparak gürültüyü anlık tespit edeceklerini de vurguladı. Yıldırım, kaynağında çöp ayrıştırma projesi ile sıfır atık politikası uygulayacaklarını, geri dönüşümün gelirini, öğrencilerin 'İstanbulkart'ına ulaşım indirimi olarak yansıtacaklarını da kaydetti.