5G ile sürücüsüz traktör dönemi

Barcelona’daki GSMA Fuarı’nda Türk Telekom, uluslararası anlaşmalara imza attı. Akıllı tarım uygulamaları ve sanal gerçeklik oyunlarında kullanılan 5G altyapısı için Huawei ve Türk Telekom işbirliği yaptı

İspanya'nın Barselona şehrinde GSM Birliği tarafından düzenlenen Mobil Dünya Kongresi, 5G konusunda yeni anlaşmalara sahne oluyor. Türk Telekom ve Huawei, 5G'ye hazır şebekelerin geliştirilmesi ve kaliteli şebeke uygulamaları için stratejik vizyon paylaşımının yanı sıra endüstriyel 5G uygulamalarını ve ekosistemi geliştirecek anlaşma imzaladı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da katıldı. Huawei ile, TurkTech 2.0 İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) kapsamında, TARNET'in desteğiyle, tarımda verimliliği artıracak Tarım 4.0 uygulamalarından Akıllı Traktör Sistemleri 5G üzerinden denendi. Artırılmış gerçeklik oyunu HADO, 5G ile farklı lokasyonlardaki takımlar arasında oynandı.







BİRLİKTE GELİŞTİRECEKLER

Türk Telekom ve Huawei işbirliği kapsamında, 5G'ye hazır şebekelerin geliştirilmesi ve kaliteli şebeke uygulamaları için stratejik vizyon paylaşacak. İşbirliği ile 5G servislerinin desteklenmesi ve son kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi için dijital dönüşümü çeşitlendirecek teknolojiler denenirken, sahalardan maksimum enerji kazanımı sağlanmasına yönelik, "sıfır" karbon stratejisi de geliştirilecek. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'de dijital dönüşümün öncü kurumu olarak, iştiraklerimiz ve 5G alanında yetkin mühendislerimizle, tüm çalışmalarımızı milli sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Bu motivasyonla çıktığımız yolda teknolojiyi insanın iyiliği ve faydası için üreten, geliştiren ve sektöre değer katan dünyanın sayılı operatörlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, eğlence ve kentleşmede 5G ve ötesi teknolojilerin sunduğu çözümlere ihtiyaç var. Huawei ile imzaladığımız sözleşme kapsamında 5G ekosistemini ve uygulama alanlarını geliştirmeyi, bu konudaki denemeleri yaparak şebekelerimizde uygulamayı hedefliyoruz" diye konuştu.







DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

HUAWEI Türkiye Genel Müdürü Jing Li de törende yaptığı konuşmada "Vizyonumuz her zaman, müşterilerimiz için değer yaratmak oldu. Bir yandan da, 5G teknolojileriyle yerli endüstrilerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek için işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Türk Telekom, Türkiye yolculuğumuzun başından beri bizim stratejik iş ortağımız oldu. Huawei Türkiye ailesi adına, bize duydukları güven için kendilerine en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Bu önemli iş birliğinin Huawei'in Türkiye'deki 20. yıldönümüne gelmesinden de ayrıca mutluluk duyuyorum. Her zaman olduğu gibi müşterilerimiz ve Türkiye'nin bilişim ekosistemi için daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.



SÜRÜCÜSÜZ TRAKTÖR TARLADA ÇALIŞIYOR

TARIMDA verimliliği artıracak Tarım 4.0 Uygulaması 'Otonom Traktör' denendi. TurkTech 2.0 anlaşması kapsamında Türk Telekom ve Huawei, TARNET işbirliğiyle, yerel 5G endüstriyel ekosistemini geliştirmek ve bu alanda uygulamalar gerçekleştirmek amacıyla Akıllı Tarım (Tarım 4.0) alanında Akıllı Traktör Sistemleri'nin bir parçası olan Otomatik Dümenleme'yi hayata geçirdi. Tarım teknolojileri kullanarak tarım sahalarının verim ve kârlılığını artırmayı hedefleyen projede, traktör sürücüsüz olarak tarlayı sürerken, daha hassas ve doğru tarımsal işlemlerin yapılabilmesi 5G şebekesi desteğiyle sağlanıyor. Çalışma kapsamında ayrıca, yapay zekâ desteğiyle video analizleri yapılarak, traktör rotası üzerinde herhangi bir sapma tespit edildiğinde, 5G bağlantılı mobil uygulama üzerinden çiftçi anlık olarak bilgilendiriliyor.



GELECEĞIN SPORU HADO 5G ÜZERİNDEN OYNANIYOR

TÜRK Telekom ve Huawei'nin 5G uygulamaları ve işbirlikleri kapsamında yaptığı diğer bir çalışma da 'Geleceğin Sporu' mottosu ile bilinen artırılmış gerçeklik tekno spor oyunu HADO oldu. HADO Türkiye Teknospor A.Ş.'nin desteğiyle gerçekleşen inovasyon çalışmasında, artırılmış gerçeklik gözlükleri ve giyilebilen sensörler yardımıyla oynanan oyunun 5G şebekesi üzerinden farklı fiziksel lokasyonlardaki takımlar arasında oynanması sağlandı. 'Yakan Top' oyununun günümüzdeki dijital hali olan ve bir branş sporu olarak kabul edilen oyun 5G'nin düşük gecikme ve yüksek bant genişliği özellikleri sayesinde, HADO takımları tarafından aynı fiziksel lokasyondalarmış gibi oynayabildi. 5G sayesinde farklı mekanlarda bulunan farklı yörelerin takımları, seyahat etmeden ve kendi mekanlarından ayrılmadan birbirleri ile aktif ve kondisyonel bir maç yapma fırsatı bulabildiler.



YAPAY ZEKA VE BULUT BİLİŞİMİ

TÜRK Telekom, Netaş ve ZTE ile de İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) imzaladı. Şirket, çözüm ortakları ZTE ve Netaş ile, yapay zekâ ve bulut bilişimi içeren yeni nesil teknolojilerin ve uygulamaların Türkiye'de hayata geçirilmesi için çalışacak. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Halihazırda erişim, IPTV ve uç cihaz alanlarında altyapı çözüm ortağımız olan ZTE ve Netaş ile yeni nesil teknolojilerin ülkemizde hayata geçirilmesine yönelik imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi'nin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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BİO STARTUP PROGRAMI'NA BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup 2022 için başvuru süreci başladı. Programa dahil olacak biyogirişimciler, sektörün uzmanlarından tematik eğitim ve mentorluk alacak

TÜRKİYE'DE biyoteknoloji alanında girişimler için hızlandırma programları düzenleniyor. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) tarafından desteklenen, yürütücülüğünü ReDis Innovation'ın üstlendiği BIO Startup Programı, 31 Mart'a kadar başvuruları kabul edecek. Programa dahil olacak biyogirişimciler, sektörün uzmanlarından tematik eğitim ve mentorluk alacakları Biyogirişimcilik Kampı'na katılacaklar. Kampı takiben küresel şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ve yatırım karar vericilerinin yer alacağı BIO Startup Demo Day'de sunumlarını yapacaklar. Girişimcilerden öne çıkanlar birebir görüşmelerle uluslararası ekosistemin aktörleriyle bir araya gelme şansı yakalayacak.







SAĞLIK BİYOTEKNOLOJİSİ

BIO Startup Programı'na başvurular www.biostartup2022. com üzerinden yapılabiliyor. Programa katılım hakkı kazanlanan biyogirişimciler 4 Nisan'da açıklanacak. Bu senenin odak alanlarını sağlık biyoteknolojisi ile ilgili olarak, ilaç keşfi, tıbbi cihaz, dijital sağlık, evde sağlık çözümleri, tamamlayıcı sağlık uygulamaları, genomik, hücre tedavisi ve sağlık takviyeleri oluşturuyor.



MENTORLÜK DESTEĞİ

Başvurusu uygun görülerek programa kabul edilen biyogirişimciler, 7-27 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Biyogirişimcilik Kampı süresince sektörün önde gelen profesyonellerinden tematik eğitim ve mentörlük alacaklar. Online eğitim süresince workshoplara katılacak olan biyogirişimciler regülasyon, patent, gibi konularda yol haritaları üzerine çalışma ve mentorluk seanslarına katılma şansına sahip olacaklar. Bu hazırlık sürecini tamamlandıktan sonra ise 28 Nisan'da BIO Startup Demo Day'de sunumlarını yapacaklar. Öne çıkanlar, 9 Mayıs- 15 Haziran tarihleri arasında BIO Startup Küresel Şirket ve Yatırımcı Buluşmaları'nda küresel biyoteknoloji ekosisteminin aktörleri, yatırımcılar ve şirketlerle bir araya gelecek.



YENİ DENEYİM VE FIRSAT

AIFD Yatırım Politikaları Direktörü Serah Kekeç, BIO Startup Program ile ilgili şunları söyledi: "Bizler AIFD olarak altıncı kez gerçekleştirdiğimiz BIO Startup Program ile Türkiye'de inovasyon ekosistemine katkı sağlayacağımız alanda, yani startupların uluslararasılaşarak ticarileşmesi konusunda fayda sağlamaya devam edeceğiz. 2022'de programa eklenen BIO Startup Akademik Girişimcilik Modülü ile startup havuzumuzun büyümesine destek olmak için henüz şirketleşmemiş ve proje aşamasında olan potansiyel girişimcilerin ticarileşme yol haritalarını tasarlamaya destek olmayı hedefliyoruz. Patent ve proje taramasıyla üniversitelerdeki ilgili araştırmacıların belirlenmesi ve akademik girişimcilik modülüne davet edilmesi de bu yılki hedeflerimiz arasında."

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NETAŞ'TAN TÜRKÇE ARAYÜZLÜ SUNUCU

NETAŞ, ana hissedarı ZTE'nin dünya performans şampiyonu sunucusunu yerlileştirdi. Türkiye'de üretilen yerli sunucu, Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı. Netaş, ana hissedarı ZTE'nin sunucu ürünleri R5300 G4 ve ZTE R5300 G4X'i Türkiye'de ilk kez üretti. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng ile Netaş Telekom İş Birimi Genel Müdürü Bülent Elönü katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "2016'da Netaş'ın çoğunluk hissesini aldığında ZTE'ye koyduğumuz şartlardan biri; Netaş'ın bir Türk firması olarak kalması ve Netaş'ın misyonuna yakışır şekilde yerli üretimi desteklemesiydi. Bugün burada, yerli sunucu ile bu misyonun yerine geldiğini görmek çok güzel. Global firmalar ile yerli firmalarımızın iş birliğini önemsiyoruz. 5G ve ötesi vizyonumuzda; yerlilik en yüksek oranda olacak. ZTE ve Netaş'ın birlikte yerlilik çalışmalarının daha da artmasını istiyoruz" dedi. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise "Sunucu tarafında yerliliği sağlıyor olmamız çok önemli. Gelecekteki ihtiyaçlara yönelik şekillenebilecek bir sunucu ihtiyacını tanımlayabiliyor olmamızın sektörümüz açısından çok büyük bir katma değer olduğuna inanıyorum" diye konuştu.







TÜRKİYE KİLİT PAZAR

ZTE'nin küresel pazardaki 5G dahil yenilikçi telekomünikasyon teknolojilerindeki rolüne dikkat çeken ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng ise şunları söyledi: "Yenilikçi teknolojilere gösterdiği hızlı uyum ile Türkiye çok kilit bir pazar. Türkiye ve Türkiye'nin yakın coğrafyasının dijital geleceğine Netaş ile ilham olmak istiyoruz."