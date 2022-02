Vatandaşın su tüketim haritasını çıkardılar

Türkiye’deki vatandaşların su tüketim alışkanlıklarına odaklanan BiSU girişimi, verileri çıkardı. Şirket bu verileri evlerde depolanabilen tüm ürünlere taşıyacak. Böylece, tasarruf odaklı alışverişin merkezi olacak

Eve damacana su sipariş etme alışkanlığı aslında müşterinin hangi saatlerde evde olduğu, hangi kalitede su tercih ettiği gibi pek çok veriye ulaşmayı sağlıyor. Veri odaklı BİSU girişimi damacana su alışkanlığıyla evlere girip tasarruf odaklı depolanabilen tüm market ürünlerine odaklanıyor.

Ergin Üner ve Ozan Alptekin kurucusu oldukları BiSU, Sanko Holding ve 500 İstanbul'un yanı sıra Hasan Aslanoba, Osman Kale, Engin Kale, TRAngels ve Alesta Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer gibi isimlerden aldığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

2015 yılında kurulan marka her yıl iki kat büyürken, pandemi döneminde büyüme oranını üçe katladı. 2022'de hızlı teslimat servisi BiRi ile birlikte ivme kazanarak 5 kat büyümeyi hedefliyor.



AKILLI TUŞLA BAŞLADI

BiSU girişiminin su tüketim alışkanlığını takip ederek ortaya koyduğu veri odaklı yaklaşımı büyümenin odağında yapılacak yeni işler konusunda heyecan veriyor.

Ergin Üner ve Ozan Alptekin'in girişimci ruhuyla hayata geçen BiSU markasının hikâyesi Stockholm'e kadar uzanıyor. Bilgisayar mühendisi Ozan Alptekin'in Stockholm'de akıllı bir tuşla hizmet veren smart dash button girişimini keşfetmesi ikiliyi harekete geçiriyor. O dönemde çok büyük bir gelişme olan ve tekrarlanan sipariş olanağı sunan bu uygulama üzerinden yola çıkarak BiSU'yu hayata geçirmişler.

Yani veri odaklı girişimin ilk adımını evlere girmek için tekrarlanan en önemli ihtiyaç damacana su olduğunu görüyorlar. Büyüyerek devam eden BiSU, Bi'Market ve haftanın her günü saat 24'e kadar hızlı teslimat ile damacana su ve içecek siparişi sağlayan BiRi ile yoluna devam ediyor.







MAHALLEDEN BİRİ GELİYOR

Mahallede bir deponun olduğu ve "BiRi" ismini koydukları dağıtıcıların 7 gün 24 saat 30 dakikada siparişi teslim ettiği BiRi, Türkiye'nin en bilinen birçok içecek ürününün de dahil olduğu servis, kullanıcılara birçok marka arasından seçme imkânı sunarak damacana teslimatında bir ilki gerçekleştiriyor. Anadolu Yakası'nda kısa sürede 31 depo açarak kullanıcılarıyla yeni hizmetini buluşturan BiSU, şubat ayın başında Avrupa Yakası'nda Beşiktaş ve Esenler depolarıyla bu hizmetini başlattı. Mart ayının sonuna kadar İstanbul Avrupa yakasında 40 yeni depo açarak İstanbul'un büyük bir bölümünü kapsamayı hedefliyor.

BiSU markasını pandemi sürecinde üçe katlayan Ergin Üner ve Ozan Alptekin büyüme hızını evde geçirilen sürenin uzaması, dolayısıyla da ev tüketiminin artmasıyla ilişkilendiriyorlar. İkili, sektörde ilk kez kredi kartı ile ödeme çözümü sunuyor olmalarının da onlara bu dönemde çok fazla avantaj sağladığını da belirtiyor.



HEDEF YURTDIŞINA TAŞIMAK

Veri odaklı girişim BiSU 2022'de, BiRi ile birlikte beş kat büyümeyi hedefliyor. Orta vadede hem coğrafik hem de kategori bazda genişlemek istediklerini belirten kurucu ortakların en büyük hedeflerinden biri ise iki yılda minimum bir ülkede lansman yapmak. 65 şehri kapsayan BiSU, su markalarının mevcut bayilerine sipariş yönlendiriyor. Ayrıca seçilmiş belirli markaları kendi dağıtım depoları ile tek bir çatı altında toplayarak kullanıcılarının akşamları ve pazar günleri sipariş verebilme, hızlı ve kaliteli teslimat, su ve harici tüm içecekleri tek yerden uygun fiyatla temin edebilme ihtiyaçlarına çözüm üretiyor. 2020 yılına göre iki kat büyüyen marka bu seneyi yaklaşık 157 milyon TL GMV ile kapattı.



APPLE'IN EN İYİ UYGULAMALARINDAN

2 Milyon indirme sayısı ile kullanıcı sayısını her geçen gün katlayan BiSU, su siparişinde tüketicilerin yaşadığı birçok soruna da çözüm getiriyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden fiyat, marka, ürün, pH değeri gibi seçenekler karşılaştırma ve seçme özgürlüğü sunuyor. Ergin Üner ve Ozan Alptekin aynı zamanda bu pazara getirdiği kredi kartı ödeme seçeneği ile de bir ilki gerçekleştirdi. BiSU uygulaması 2017'de Apple'ın hayatı kolaylaştıranlar kategorisinde yılın en iyi uygulamalarından birine seçildi.

***



FİNANS TEKNOLOJİSİNE 11 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Getir, Peak, Twitter ve Coinbase yatırımcıları Türkiye'den bir finans teknolojisi girişimi Midas'a 11 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı

Türkiye'de bireysel yatırım alanında uzmanlaşan, Amerikan borsalarına yatırımı hızlandırıp kolaylaştıran Midas, Revo Capital, Spark Capital, Earlybird Digital East, ve Capital One'ın kurucusu Nigel Morris'ten 11 milyon dolar yatırım almayı başardı. Başarılı yatırım hakkında konuşan Midas'ın Kurucu ve CEO'su Egem Eraslan, "Anlaşma imzalandıktan sonra kutlama yapmak istiyorduk. Ancak bir anda aldığımız sorumluluğun ne kadar büyüdüğünü gördük. Biz öncelikle Türkiye'de yatırım denince akla ilk gelen yatırım uygulaması olmak istiyoruz. Sıradan bir e-para uygulaması olmak yerine yatırımla ilgili her varlığın yönetiminin yapıldığı tek uygulama olmak istiyoruz. Yani kullanıcı yatırım aracı için farklı bir uygulama açmamalı. Türkiye'nin en kapsamlı yatırım uygulaması olmak için çalışıyoruz" dedi.







3 AYDA YÜZDE 150 BÜYÜDÜ

Bir yıldan kısa bir süre içinde yerli ve yabancı fonlardan 11 milyon doların üzerinde bir yatırım aldıklarını anlatan Eraslan, şöyle devam etti: "Son 3 ayda yüzde 150 büyüdük. Bugün on binlerce kullanıcımızın yatırım yolculuğuna eşlik ediyoruz. Twitter ve Snapchat'in yatırımcıları arasında yer alan, fintech alanında Coinbase, Plaid, Wealthfront, Alpaca, Marqeta gibi şirketlere yatırımları bulunan Spark Capital'ın Türkiye'deki ilk yatırımıyız. Bu yatırımı TL bazlı enstrümanlar ve kriptopara ürünlerini geliştirmek, aynı zamanda diğer finans uygulamalarına yatırım altyapısı sağlamak için kullanacağız."



REGÜLASYON ÖNEMLİ

Türkiye'de kullanıcıların yatırım sürecini kısaltan ilk ve tek SPK lisanslı aracı kurum olduklarını ve hesap açılışı, para transferi, hisse alım-satımı gibi tüm işlemleri hızlandıran altyapı ve teknolojiyi sunduklarını anlatan Eraslan, "Bir alt limit sınırı olmadan, 1.5 dolar gibi düşük işlem ücreti ile bireysel yatırımcılar için Amerikan borsalarında işlem olanağı sunuyoruz. Midas kullanıcıları Google, Apple, Starbucks, Facebook, Tesla gibi dünyaca ünlü şirketlere yatırım yaparak kazançlarına da ortak olabiliyor" dedi.



ÖNCE EKİBE YATIRIM YAPACAĞIZ

Regülasyonlarla yönetilen finans sektöründe yurtdışına açılmanın çok da kolay olmadığının altını çizen Eraslan, yol haritalarını şöyle anlattı: "Yatırım aldığımız bir kaç günde bile ekibimize 6 kişi daha katıldı. Biz en kapsamlı finans uygulaması olmak için hızlı hareket zorundayız. İnsan yatırımı bu konuda ilk sırada yer alıyor. Midas, Türkiye'de ilk defa 'parça hisse' ile yatırım yapma imkânı sunuyor. Yani Midaslılar, Amerikan borsalarında bütçesine uygun tutar veya adetle hisse alım-satımı yapabiliyor. Türkiye'de bir ilk olan bu özellikle yatırımcılar, hisse senedi fiyatı ne olursa olsun dünyaca ünlü şirketlere kolayca yatırım yapabiliyor. Hesap açtığın diğer bütün aracı kurumlar, periyodik olarak senden sabit bir ücret alır. Midas'ta açtığın hesap için herhangi bir ücret ödemene gerek yok. Midas ile işlem yapmasan bile ek ücret ödenmiyor."

***



AKILLANAN ŞEHİRLER TASARRUF EDİYOR

Türk Telekom yapay zekâ teknolojilerini odağına aldığı çalışmalarıyla kent yaşamına dair tüm alanlarda sürdürülebilir çözümler sunuyor. Şirketin Yeni Nesil Şehir Platformu adı altında 13 kentte hayata geçirdiği çözümlerle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlandı.

Türk Telekom tarafından işlenen verilere göre, akıllı teknolojilerle donatılan kentlerde kamu kaynakları daha etkin bir şekilde kullanılırken, şehir yaşamı da kolaylaşıyor.







DİJİTAL NESİLLER

Örneğin Elazığ'da yapılan uygulamalarla 2021'de trafikte bekleme süresi yüzde 33 oranında azaltılırken sürücüler de akaryakıt tüketiminde günlük toplam 4 bin 982 litre tasarruf elde etti.

Mersin'de hayata geçen Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi uygulamasıyla ise 2021'de günlük yaklaşık 11 bin 694 litreye denk gelen akaryakıt tasarrufu sağlanırken, yaklaşık 19.5 ton daha az karbondioksit salınımı oldu.

Aksaray Belediyesi ile 'Yeni Nesil Bisiklet Projesi'ni yürüten Türk Telekom, proje ile kent sakinlerine çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım olanağı sunarken, bisikletli ulaşım ile Birleşmiş Milletler'in 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne doğrudan katkı sağladı. Kütahya'da ise Türk Telekom'un yeni nesil şehir çalışmalarıyla Kütahya Belediyesi halka açık Wi-Fi, akıllı duraklar, banklar ve direkleri kapsayan Yeni Nesil Şehir Mobilyalarını hayata geçirdi.

Kütahya Belediyesi ayrıca mobil anket, dijital vatandaş yazılımı gibi halkın belediye yetkilileri ile etkileşime geçebildiği mobil uygulama ile yeni nesil çözümlere kavuştu.

Türk Telekom tarafından Sosyal Medya Yönetim Yazılımı ile 'Dijital ve İnteraktif Belediyecilik' vizyonu desteklenen belediye sayısı ise 51'e yükseldi.

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, "Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, teknolojiyi insana ve doğaya faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. İnsan odaklı projelerimizle şehir yaşamını kolaylaştırıyor, 'Yeni Nesil Şehir Platformu' adı altında belediyelere kent yaşamına dair çözümler sağlıyoruz. Yapay zekâ çözümlerimizle sağlıktan ulaşıma, enerjiden güvenliğe pek çok alanda kent sakinlerine daha iyi bir yaşam sunuyoruz" ifadelerini kullandı.



ULAŞIMDA ZAMAN KAYBI

Kaza, yol çalışmaları gibi nedenlerle meydana gelen gecikmeler, trafiğe dair sorunlar akıllı ulaşım sistemlerinin sunduğu çeşitli olanaklarla çözüme kavuşuyor ve en aza indiriliyor. Türk Telekom'un bu süreçlere dair geliştirdiği ve yeni nesil şehircilik çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği Elektronik Denetleme Sistemi Karaman, Kars, Antalya, Kırşehir, Edirne, Denizli, Kocaeli ve Konya'da; Yeni Nesil Kavşak ise Düzce, Mersin ve Elazığ'da trafik kaynaklı sorunların azalmasında önemli rol oynuyor.

***



GÜMRÜKLERE AKILLI DİJİTAL GÖZ GELİYOR

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument Pre-Accession Assistance/IPA II) fonu ile finanse edilen CEdetect'te yeni bir hamle başlatıldı. Buna göre Gümrük Muhafazanın Tespit Kapasitesinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi ile yapay zekâ ve büyük veri teknolojilerini kullanan bir veri yönetim aracı geliştirilerek Ticaret Bakanlığı'nın gümrük gözetim ve kontrol fonksiyonunun artırılması hedefleniyor.







TİCARET HIZLANACAK

'Muhafız' adı verilen bu yazılım ile farklı veri kaynaklarından gelen büyük veri hem yığın hem de akan veri olarak işlenerek yapay zekâ algoritmaları ile analiz edilecek, elde edilen yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme modelleri, akan veri ile kullanılarak canlı ve gerçek zamanlıya yakın ya da ihtiyaca göre zaman performanslı çözümler sunabilecek. Böylece insan gözüyle ortaya çıkarılamayacak sayı ve karmaşıklıktaki analizler ve risk ilişkiler, projede yapay zekâ teknolojileri ile tespit edilebilecek. Proje sayesinde gümrük kapılarında kaçakçılık ve usulsüzlüklerle mücadelede etkinliğin artırılmasının yanı sıra, karar verme ve gümrük kontrol süreçlerinin hızlanmasıyla dış ticaretin de hız kazanması amaçlanıyor.



YERLİ PROJE

TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) liderliğinde, milli ve özgün bulut bilişim, büyük veri ve yapay zekâ uygulamaları kullanılarak geliştirilen MUHAFIZ yazılımı, testlerde yüksek başarı oranı sergiledi. Sistemin proje tesliminden kısa bir süre sonra, Bakanlık saha personelinin kullanımına açılması bekleniyor. Proje kapsamında çoğunluğu mühendis olan 30'u aşkın kişi görev alıyor. Proje konsorsiyumunda HAVELSAN ve BYS Grup yer alıyor.