Unicorn’ların değeri 1 yılda ikiye katlandı

Dünyanın en büyük teknoloji girişimlerinin değeri bir yılda ikiye katlanarak 4 trilyon dolara çıktı. Crunchbase Unicorn listesine göre, şu anda dünyada bin 200’den fazla teknoloji şirketinin değeri 1 milyar dolar ve üzerinde

Değeri 1 milyar dolar ve üzerinde olan teknoloji girişim şirketlerinin (Unicorn) sayısı tüm dünyada bin 200'e ulaştı. Türkiye, tek boynuzlu at, yani Unicorn olarak tanımlanan teknoloji girişimleriyle 2020 yılında karşılaştı. Peak Türkiye'nin ilk resmi Unicorn'u olarak dikkat çekti.

Sonrasında Trendyol, Getir, Hepsiburada ve Dream Games Unicorn girişimler arasına katıldı. Trendyol ve Getir gibi perakende odaklı teknoloji girişimleri, çift haneli decacorn yani değeri 10 milyar dolar ve üzeri ilk girişimler oldu. Crunchbase rakamlarına göre bu şirketler, toplam olarak 700 milyar dolardan fazla yatırım fonu topladı. Bu yıl yeni bir dönüm noktasına ulaşılarak teknoloji gişimlerinin değeri ilk kez 4 trilyon doları aştı. Bu şirketlerin değeri 2020'ye göre iki kat arttı.



REKOR YIL OLDU

Ayrıca değeri 10 milyar dolar veya daha fazla olan Decacorn girişimlerin sayısı 59'a çıktı. Sadece bir yıl önce, 31 decacorn olduğunu dikkate alırsak, sayının ikiye katlandığını söyleyebiliriz. Decacorn girişimlerin üçü 100 milyar doların üzerinde değere sahip ve dünyanın en değerli özel girişimleri olarak karşımıza çıkıyor. 180 milyar dolar değerinde Şanghay merkezli TikTok'un sahibi ByteDance, ödeme platformu Hangzhou merkezli Ant Group, 150 milyar dolara ulaştı. Son olarak, Kaliforniya merkezli uzay teknolojisi şirketi SpaceX, 100 milyar dolar değerlemeye ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Unicorn listesine 2021'de benzeri görülmemiş şekilde 591 şirket katıldı. 141 şirket daha satın alma veya halka arz yoluyla ayrıldı. Bu, her iki açıdan da rekor bir yıl olduğuna işaret ediyor.







İLK TUR YAHOO'DAN

Crunchbase'de kaydedilen ilk tek boynuzlu at olarak tanımlanan Unicorn yatırım turu, Yahoo'nun 2005 yılında Çin internet ve e-ticaret devi Alibaba'ya 2.5 milyar dolar değerleme üstünden 1 milyar dolarlık yatırımıydı.

Yahoo, anlaşma yoluyla Alibaba'da yüzde 40 hisse sahibi oldu. Alibaba'nın Eylül 2014'teki halka arzı sırasında, Yahoo yüzde 22.6 ve SoftBank yüzde 34.4 hisseye sahipti. Alibaba, 231 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle halka arzında 21.7 milyar dolar topladı ve bu şimdiye kadarki en büyük teknoloji halka arzı oldu. Zamanla, 380 şirket Crunchbase Unicorn listesinden ayrıldı ve bu çıkışların en değerlisi Meta (Facebook) oldu.



YENİ UNICORN GİRİŞİMLER GELİYOR

Türkiye'de resmi olarak Unicorn olarak tanımlanmayan Sahibinden. com gibi girişimler var. Bu girişimler şu ana kadar resmi bir değerleme ile Unicorn unvanını almadı. Insider'ın yakın zamanda Türkiye'nin ilk Unicorn yazılım şirketi olması bekleniyor. Kurucu CEO Hande Çilingir ve 6 ortağın birlikte kurduğu Insider, yazılım şirketi olarak bu değerlemeye ulaşan ilk girişim olacak. Yine geçtiğimiz yıl yasal düzenlemeler sonrası finans teknolojisi girişimleri, siber güvenlik ve biyoteknoloji girişimlerinden birinin de Unicorn'lar arasına katılması bekleniyor.

***



OYUNSEVERLER İÇİN GAMEON BAŞLIYOR

Türk Telekom, değer üreten anlayışı ile oyuncuların hayatında daha fazla yer alacağı ve kullanıcıların oyun deneyimlerine renk katacağı yepyeni bir marka GAMEON'u hayata geçirdi

TÜRK Telekom, oyuncuların dünyasına renk katacak yeni markası GAMEON'u tanıttı. GAMEON, oyun tutkunlarına özel internet kampanyaları, sektörde önde gelen dünyaca ünlü markalarla gerçekleştirdiği oyun iş birlikleri ve daha birçok fırsatla kullanıcıların oyun keyfine değer katacak. Türk Telekom, gelişen oyun ekosistemindeki kullanıcıların deneyimlerini daha da artırmak üzere tasarladığı GAMEON'u "Göster Gücünü" mottosu ile hayata geçirdi. Lansmana özel; 100 Mbps'ye kadar yüksek hızlı, yüksek yükleme (upload) kapasiteli fiber internet ve League of Legends (LOL) oyununa özel Efsane LOL Paketini içeren kampanya kapsamında bir ilke de imza atıldı. Dünyaca ünlü dijital oyun League of Legends'a (LOL) özel fırsatlar sabit internette dünyada ilk kez bir kampanya dahilinde oyun severlere sunuldu. Oyun severler yalnızca GAMEON'a özel LOL kampanyası ile kostüm, deneyim puanı ve para (RP) gibi oyun içi özel faydalara sahip olabilecekler. GAMEON, ayrıca oyun tutkunlarının değişen ihtiyaçlarına odaklanacak ve oyun ekosistemine yönelik zengin fırsatlar sunacak.







POPÜLER OYUN PLATFORMLARI

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, zengin bir yelpazede ürün ve hizmetlerimizle kullanıcılarımıza ulaşıyor, onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz. Oyun ekosisteminde yaşanan gelişmelerin ışığında, bu alandaki kullanıcıların deneyimlerini genişletecek bir dünyanın kapılarını açtık. GAMEON ile oyun severlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduk. Dijital oyun platformumuz Playstore ile bugüne kadar binden fazla popüler PC ve mobil oyunu ile çeşitli oyunların paketlerini dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunarken, şimdi GAMEON ile daha entegre bir platformun kapılarını açıyoruz. Oyunseverlere fiber altyapı gücümüzle yüksek hızlı internet sağlarken, donanım desteği, marka iş birlikleri, oyun içi sürprizler gibi birçok ihtiyaca odaklanan içeriklerle yanlarında oluyoruz" dedi.

***



GLOCALZONE DIŞ PAZARLARA AÇILACAK

yerinden, seyahat eden insanlar aracılığı ile alışveriş yapmanızı ve seyahat ederken de para kazanmanızı sağlayan Glocalzone, Koray Gültekin Bahar, Ahmed Faruk Karslı, Erman Turan, İlker Diker, Uğur Şeker, Bülent Tekmen, Kerem Seçkin, Angel Effect ve Angel Effect üye ağında yer alan bireysel yatırımcılar Gülin Ölçer, Muhammet Kaya isimlerinin de yer aldığı köprü turunda 420 bin euro yatırım aldı. Bu yatırımla birlikte tamamen global pazarlara odaklanmayı amaçlayan Glocalzone'un ilk hedefi Latin Amerika.







HIZLI BÜYÜME

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen tüm ana metriklerinde minimum yüzde 300 büyüyen Glocalzone, tüm dünyada uluslararası alışverişin en temel pazaryerlerinden birisi olmayı amaçlıyor. Ürün almak isteyen insanlar için dünyanın her ülkesini ve ürününü erişilebilir kılan Glocalzone, seyahat eden insanların da seyahatleri esnasında ek gelir elde ederek hem masraflarını azaltmalarına yardımcı oluyor, hem de sonraki seyahatleri için ek bütçe oluşturmalarına olanak sağlıyor. Salgın süresinde bile büyümeyi durdurmadıklarını belirten Glocalzone CEO'su Doğan Turan, bundan sonraki tek amaçlarının bu modeli dünyanın farklı ülkelerinde test edip, farklı pazarlarda da modeli ispat etmek olduğunu belirtti. Yatırımcılar arasında yer alan Koray Gültekin Bahar, "Bireysel olarak da kullanıcısı olduğum Glocalzone'a global yolculuğuna ilk adım olan bu turunda da hem bireysel hem de yönetim kurulunda yer aldığım Angel Effect olarak yatırım sağladık. Hem fikre, hem girişimceye olan inancımız ile globalde ilerlemelerini izleyecek olmak bizi çok heyecanlandırıyor" dedi.

***



VİDEO ALIŞVERİŞİNE 4.4 MİLYON $ YATIRIM

Video alışveriş platformu ClickMeLive 4.4 milyon dolar tohum yatırım aldı

Canlı yayında ürün tanıtımlarını izlerken alışveriş yapabilme imkânı sunan video alışveriş uygulaması ClickMeLive, 4.4 milyon dolar tohum yatırımı aldı. ClickMeLive'ın yatırımcıları arasında SGN Family Office, Yıldız Ventures'ın yanı sıra Codeway Studios Kurucusu Anıl Şimşek, Platform XIT Kurucuları Deniz Güven ve Tarkan Ersubaşı, Dr. Nuri Demirdöven ve Çetin Amato bulunuyor. Geçen yılın haziran ayında kurulan ve Türkiye'de online alışverişi eğlenceli video içerikleriyle zenginleştirip, canlı yayın esnasında alışveriş imkânı sunan video alışveriş platformu ClickMeLive, henüz ilk yılını geride bırakmadan 2021 yılının en büyük tohum yatırımlarından birine imza attığını duyurdu.







ÇİN'DE YARIM TRİLYON DOLAR

ClickMeLive CEO'su Kurt Onur, kullanıcılara yeni bir alışveriş deneyimi sunan uygulamanın e-ticaret dünyasının yeni trendi olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Pandemiyle birlikte dijital dönüşüm hızlanırken, tüketici beklentileri de ciddi ölçüde değişti. Özellikle Z kuşağının video içerik destekli alışveriş tecrübesiyle bu yöndeki talepleri giderek artarken, dünya genelinde Asya başta olmak üzere pek çok ülkede online alışveriş deneyimini eğlenceli videolarla destekleyen ve böylelikle eğlenceyi anında satın alma ile harmanlayan uygulamalara yatırımlar artıyor. Yapılan araştırmalara göre canlı yayın üzerinden online alışveriş pazarının değeri Çin'de 2017-2020 yılları arasında ciddi bir artış gösterdi ve söz konusu dönemde yıllık bileşik büyüme oranı 4 kat arttı. Çin'de 2017 yılında 3 milyar dolar olan pazar büyüklüğünün 2020 yılında 171 milyar dolara ulaştığı tahmin edilirken, pazarın değerinin 2022 yılında 423 milyar dolara ulaşması bekleniyor."



HIZLA SATIŞA DÖNÜŞÜYOR

Çin'deki büyüme ve ABD pazarındaki hareketlilik referans alındığında, kullanıcıların video izlerken alışveriş yapmasına olanak sağlamanın yanı sıra canlı sohbet ve yenilikçi etkileşim özellikleriyle izleyicinin katılımını da destekleyen video alışveriş uygulamaları üzerinden satışların 2026 yılına kadar tüm e-ticaretin yüzde 10 ila 20'sini oluşturabileceğine dikkat çeken Kurt Onur, "Standart e-ticaret sitelerinde görüntülenen bir ürünün satışa dönüşme oranı yüzde 1 ila 1.5 arasındayken, video alışveriş uygulamalarında izlenen bir ürünün satışa dönüşme oranı yüzde 20 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Tüm bu araştırmalar, oranlar ve sayılar kullanıcılarına değer yaratma noktasında markalara yeni bir kanal sunan video alışveriş trendinin potansiyelini gözler önüne seriyor" dedi.