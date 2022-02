Girişimlere 100 bin $’a kadar PİLOT desteği

TT Ventures, PİLOT hızlandırma programına 10’uncu dönem başvurularını almaya başladı. Girişimlere 100 bin dolara kadar nakit destek verilecek. Ekipler, direkt yatırım alma fırsatı yakalayacak

Türkiye'nin kurumsal ilk hızlandırma programlarından biri olan Türk Telekom PİLOT, yeni projelerle girişim ekosistemine verdiği desteği 10'uncu yılında daha da yukarı taşıyor. Yüzde 100 Türk Telekom iştiraki TT Ventures çatısı altında yoluna devam edecek olan Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT, yeni yapısı ve zenginleşen içeriğiyle 10'uncu dönem başvurularını almaya başladı. PİLOT'a kabul edilecek ekiplerden seçilen girişimlere 100 bin dolara kadar nakit desteği verilecek. Ekipler, Türk Telekom ile işbirliği yapma ve TT Ventures'tan direkt yatırım alma fırsatını yakalayacak. Program sonunda seçilen girişimler, ABD programına da katılma hakkı kazanacak.







Çevik girişimlerin dünya ekonomisine yön verdiğini belirten TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "TT Ventures olarak, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük ediyoruz. Ülkemizin bu alandaki gücünü ve başarılarını global arenaya taşıma potansiyeline sahip 'unicorn'larını ortaya çıkarma hedefiyle, Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT ile 2013'ten bu yana teknoloji girişimlerini destekliyoruz" dedi. Sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures aracılığıyla da büyüme aşamasındaki girişimlere yatırım yaparak uzun vadeli iş hedeflerini hayata geçirmelerine yardımcı olduklarını anlatan Özhan, şunları kaydetti: "PİLOT'un 10. döneminde programın yapısını da değiştirerek TT Ventures ile güçlerini birleştirdik. PİLOT'a kabul edilen girişimlerden seçilenlere TT Ventures ile yapacağımız yatırımlarda özel ayrıcalıklar sunarak, büyümelerine maksimum fayda sağlamayı hedefliyoruz. Gelişimlerine odaklanarak onlara ihtiyaçları doğrultusunda farklılaşmış gelişim ve yatırım planları sunacağız. Yeni dönem başvurularını almaya hazırız ve yeni girişimlerimizle bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz."



PROGRAM süresince ekipler, TT Ventures'ın geniş yatırımcı ağına erişim imkânı bulmanın yanı sıra 100'e yakın mentorla birebir görüşebilecekler. Ayrıca girişimler, Türk Telekom'un iş bağlantılarına da erişme fırsatı yakalayacak. Programa seçilen ekipler mentorlukların yanı sıra alanında uzman kişilerin vereceği çeşitli eğitimlere katılarak girişimcilik alanında yetkinliklerini geliştirebilecekler. Türk Telekom ile işbirliği yapma ve TT Ventures'tan yatırım alma fırsatı yakalayacak ekipler ayrıca; ofis alanı, teknoloji altyapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım destekleri de alacaklar. Şehir dışından katılacaklar konaklama imkânından faydalanabilecek. Program sonunda seçilen ekiplere ABD programına katılma hakkı sunacak. PİLOT hızlandırma programından bugüne kadar 91 girişim mezun oldu, 5'i PİLOT mezunu olan 9 girişime TT Ventures ile yatırım yapıldı. Türk Telekom'un PİLOT kapsamında bugüne kadar girişimlere yaptığı toplam nakit desteği 10 milyon TL'yi aştı.

ATLAS ROBOTİCS'E SCALEX VENTURES LİDERLİĞİNDE 750 BİN DOLAR YATIRIM

Otonom mobil robot çözümleri sunan Atlas Robotics, 750 bin dolar tohum yatırımı aldı. COO Kebabçıoğlu, "Hedefimiz 1-2 yılda global pazarda söz sahibi olmak" dedi

OTONOM mobil robot çözümleri girişimi Atlas Robotics, ScaleX Ventures liderliğinde 750 bin dolar tohum yatırım aldı. Tecrübeli robotik uzmanları Çetin Meriçli ve Tekin Meriçli tarafından 2021'de kurulan ve IT sektörünün deneyimli yöneticileri Aydın Ersöz ve Ümit Atalay'ın melek yatırımcıları arasında yer aldığı Atlas Robotics, bu yatırımla geliştirme faaliyetlerini hızlandırmanın yanı sıra güvenli ve verimli malzeme taşıma operasyonlarını yapay zekâ güdümlü araçlar (AIGV) teknolojisiyle ölçeklendirecek. Atlas Robotics'in tescilli AIGV teknolojisi, elektrikli transpaletleri, istifleyicileri ve forkliftleri dinamik bir üretim hattı ve depo ortamında güvenli ve verimli bir şekilde çalışabilen son derece akıllı otonom mobil robotlara dönüştürebiliyor. Atlas AIGV'ler, doğal özelliklere dayalı yerelleştirme ve insan ve dinamik engellere duyarlı güvenli navigasyon yetenekleri sayesinde mevcut altyapıda sıfır değişiklikle iş akışına entegre edilebiliyor.







KÜRESEL YOLCULUK

Atlas Robotics COO'su Ahmet Kebabçıoğlu, yeni yatırıma ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Teknolojiyi geliştiren, yatırım yapan ve ürün-çözüm üreten kurumlar da aynı şekilde büyüme ve güçlenme sürecinde kalacaklardır. Robotik, yapay zekâ teknolojileri önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde üretimin ve endüstrinin vazgeçilmez platformları olacak. Atlas Robotics, günümüz teknolojisinde çok önemli bir alanda ilerliyor. 2021 yılı bizim için çok önemli bir kilometre taşı oldu. Teknikte ulaştığımız başarıyı ScaleX Ventures ile çok daha yukarılara taşıyabilecek bir güce kavuştuk. 1-2 sene içerisinde global pazarda söz sahibi bir firma olacağımıza inancım tam." ScaleX Ventures'ın Kurucu ve Yönetici Ortağı Dilek Dayınlarlı ise AIGV teknolojisinin küresel tedarik zincirindeki potansiyelinin büyük olduğunu vurguladı. Dayanırlı, "Özellikle e-ticaretin geniş çapta benimsenmesiyle birlikte, ürünlere zamanında ve düşük maliyetli bir şekilde erişme talebi sürekli artıyor. Ancak salgın gibi faktörler tedarik zincirinin kolayca kırabileceğine işaret ediyor. Tam da bu noktada robotik depolama ve malzeme elleçleme çözümleri bir yandan sürece esneklik getirirken diğer yandan depo sahipleri ve operatörlerinin üretim tesisi giderleri gibi maliyetlerini de azaltma imkânı sunuyor. Atlas Robotics'e yatırım liderliği yapmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

GAME FACTORY VE GOOGLE İŞBİRLİĞİ SEKTÖRÜ BÜYÜTECEK

Google'ın startup destek programı Google for Startups'ın dünyada oyun alanındaki ilk partneri Game Factory oldu. Game Factory, Türk oyun sektörüne fayda sağlayacak

DÜNYANIN dört bir tarafından çeşitli kategorilerdeki partnerleriyle, girişimini kurmak ve büyütmek isteyenlere destek sağlayan Google for Startups, dünyada oyun alanındaki ilk partnerliğini Game Factory ile yaptı. Şu anda Türkiye'de 70'ten fazla oyun stüdyosuna eğitim, mentorluk, ekip arkadaşı bulma, yatırımcı networkü sağlama, oyun yayınlama gibi destekler sağlayan Game Factory, global Google partnerliğiyle oyun geliştiricilere daha fazla imkân sunacak.







TÜRKİYE'DE ETKİNLİĞİ ARTACAK

Google for Startups'ın Global Hızlandırıcı Operasyonları ve Partnerlikleri Başkanı Kevin O'Toole, Google'ın Game Factory ile yaptığı partnerlikten dolayı heyecanlı olduklarını belirti. O'Toole, sözlerine şöyle devam etti: "Google olarak Game Factory ile resmi partnerliğimize başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türk startup ekosisteminin ve özellikle oyun sektörünün önemli ölçüde büyümesini göz önüne aldığımızda, Türkiye'deki etkinliğimizi artırmak bizim için önemli. Türkiye'deki girişimcileri Game Factory aracılığıyla desteklemeye devam edeceğimiz ve Game Factory'deki oyun stüdyolarına Google'ın en iyi ürünlerini, teknolojilerini ve uzmanlarını sağlayacağımız için heyecanlıyız."



EKOSİSTEMİ BÜYÜTÜYOR

Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory'nin CEO'su Efe Küçük ise Google partnerlikleri sayesinde Türk oyun sektörüne daha fazla destek sağlayabileceklerini ifade etti. Küçük, "Google ile partnerliğimizi bir üst seviyeye taşıdık. Bu ortaklık ciddi büyüme hızına ulaşan ve globalleşme yolunda olan Game Factory ve Türk oyun sektörüne büyük fayda sağlayacak. Bu sayede ekosistemimize daha fazla destek sunabileceğiz. Ayrıca, Google for Startups'ın oyun alanındaki ilk partneri olduk. Oyun girişimciliği ve kuluçkası konusundaki uzmanlığımızı, Google'ın da networküyle bir araya getirerek Türk oyun ekosistemine daha fazla fayda sağlayıp hep birlikte büyüyeceğiz" dedi.



TÜRK OYUN STÜDYOLARINA KÜRESEL YOLCULUK

GOOGLE for Startups partnerliği kapsamında Game Factory, Türk oyun geliştiricileri global Google networküyle tanıştıracak. Bu network kapsamında Game Factory kuluçka merkezinde bulunan oyun geliştiricileri; Play Store, AdMob, Ads, YouTube gibi çeşitli Google ürünlerinde çalışan uzmanlardan mentörlük alabilecekler. Ayrıca Google ve Game Factory ev sahipliğinde gerçekleşecek olan yerel ve global etkinliklere de katılma fırsatına sahip olacaklar.



GOOGLE KREDİLERİ SAYESİNDE GİDERLER AZALACAK

GOOGLE for Startups'ın dünyadaki ilk oyun partneri Game Factory, oyun geliştiricilere Google Workspace, Firebase, Ads gibi ürünlerden kredi sağlayacak. Bu krediler sayesinde oyun geliştiriciler hem giderlerini azaltacaklar hem de Google uzmanlarından alacakları mentorluklarla bu ürünleri en verimli şekilde kullanmayı öğrenecekler. 70'ten fazla oyun stüdyosu ve 4000'den fazla oyun geliştiricisine destek sağlayan Game Factory sıfırdan oyun sektörüne girmek isteyenlerin yanı sıra halihazırda oyun geliştiren kişi ve ekiplere kapısını açıyor. Google for Startups'ın dünyadaki ilk oyun partneri Game Factory kuluçka merkezinin başvuruları gamefactory. gs adresi üzerinden devam ediyor.

OYUN SEKTÖRÜ NFT TEKNOLOJİSİYLE BULUŞUYOR

SEKTÖRDE "hypercasual", "simulasyon" ve "casual" türlerinde geliştirdikleri oyunlarla deneyim kazanan NDG Studio, Boğaziçi Ventures ve Mert Fırat'tan aldığı yatırımla odağını tamamen "casual" türüne ve NFT oyunlara çevirmeyi hedefliyor. Yıllık 2 milyar doların üzerinde ihracat gelirine sahip olan Türkiye oyun sektörü, NFT oyunlar ve metaverse gibi önemli gelişmelerin de etkisiyle her geçen gün büyümeye devam ediyor. Oyun, Fintech, Perakende Teknolojileri ve Dijital Sağlık alanlarına yatırım yapan BV Growth fonu ile uluslararası pazarlarsa hızla ölçeklenebilen teknolojilere yatırım yaparak ekosistemin büyümesine katkı sağlayan Boğaziçi Ventures, Mert Fırat'ın da katılımı ile, hypercasual ve casual türlerinde çeşitli oyunlar geliştirip dünyanın önde gelen yayıncılarıyla çalışmış olan NDG Studio'ya toplam 3.125 milyon TL yatırım yaptı. Boğaziçi Ventures ortaklarından ve başarılı teknoloji girişimlerine sahip, seri yatırımcı ve oyun sektörü uzmanı Burak Balık, "Boğaziçi Ventures olarak yaptığımız her yatırıma ailemize yeni katılan kişiler olarak baktığımız için, başarıya giden yolda birlikte yürürken iyi anlaşabileceğimiz ve bizimle aynı hayalleri kuran ekipleri seçme konusunda titiz davranıyoruz. NDG de bu anlamda bizleri son derece mutlu eden bir yatırım" dedi. Balık, ekibe güvendiğini ve birlikte hayalini kurdukları planların en kısa sürede hayata geçeceğine inandığını söyledi. cının tam olduğunu da ekledi.







HEDEF ABD, AVRUPA VE ASYA

NDG Studio kurucu ortağı Ufuk Serdar Demir, aldıkları yatırımla casual ve NFT oyunlara yönelmek istediklerini ve Boğaziçi Ventures ile yaptıkları partnerlikle kısa süre içinde başarı yakalayacaklarına inandığını ifade etti. Kazandıkları deneyim ile yatırım sonrasında yeni bir vizyonla ilerleyeceklerini dile getiren Serdar Demir "Boğaziçi Ventures partnerliği, sektördeki tecrübesi ve bilgisiyle birlikte çok kısa sürede büyüyeceğimize olan inancımız tam. Bu partnerlikten doğacak güç ile casual ve NFT oyun alanlarında başarı yakalayacağımıza eminiz. Amerika, Avrupa ve Asya pazarlarında casual oyunlarımızla yüksek pazar payı elde edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.