Mobil veri trafiği son 10 yılda 300 kat arttı

Mobil veri trafiği 3G’den 5G’ye ulaşıncaya kadar 10 yılda 300 kat arttı. Ericsson Mobilite Raporu’nun sunumunu yapan Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın veri ekonomisinin fırsatlarına ve siber güvenlik tehditlerine dikkat çekti

Ericsson Mobilite Raporu'nun 10'uncu yıl özel sayısı, 2011'den bu yana 5.5 milyar akıllı telefon kullanıcısının aramıza katıldığını ortaya ortaya koyuyor. Mobilite Raporu, 2011 yılından bu yana mobil veri trafiğinde neredeyse 300 kat artış olduğuna işaret ediyor. Mevcut ve geçmişe yönelik ağ verilerine dayanan bulguların yer aldığı raporda, son 10 yılı şekillendiren önemli eğilim ve olayların yanı sıra 2027'ye yönelik tahminler paylaşılıyor. Yalnızca 2021 yılının üçüncü çeyreğindeki mobil veri trafiğinin, 2011-2016 arasında oluşan tüm mobil trafiğinden daha fazla olduğunu ifade eden Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, Mobil Dünya Kongresi'nin düzenlediği Barselona'da sorularımızı yanıtladı.



OYUN GİRİŞİMLERİ



Yalçın, 5G abone sayısının 2027 yılı sonunda 4.4 milyarla o dönemdeki tüm mobil aboneliklerin yarısına ulaşılacağının tahmin edildiğini ifade etti. Yalçın, Türkiye'nin veri ekonomisi şirketlerine ve ilk milyar dolar değerlemeyi geçen şirketin mobil oyun girişimi Peak olmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi. Günlük hayatta, evde, araç ve fabrikalarda daha çok sensörün kullanılacağını söyleyen Işıl Yalçın, daha çok ağa bağlı cihazın olacağı hayatı ise şöyle anlattı: "Önceden hayatımız daha yalın ve basitti. Şimdi ağa bağlı. İnsandan çok makineler ağa bağlanacak. Karmaşık sistemlerin çalışma sorununu makineler çözecek. Daha çok işlemci, daha çok yapay zekâ ağa bağlı hayatın, yaşam kalitesinin artmasına pozitif katkı sağlayacak. Makine ile makine, sensörle sensör haberleşecek. 5G abone sayısının 2021 yılının sonunda 660 milyona ulaşmış olması öngörülüyor. Bu öngörü, 5G'nin bugüne kadarki en hızlı kullanıma alınan mobil nesil olacağı varsayımını önemli ölçüde güçlendiriyor. Bu artışın, 5G cihazlarının fiyatlarındaki kısmi düşüşün Çin ve Kuzey Amerika'da beklenenden daha fazla talep yaratmasından kaynaklandığı belirtiliyor."







SİBER GÜVENLİK AR-GE MERKEZİ



2022'nin ve 5G ile birlikte tüm dünyanın en önemli gündem maddesinin siber güvenlik olacağını belirten Işıl Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye olarak biz siber güvenlik konusunda daha şanslıyız. 12 Ar-Ge merkezinden 1 tanesi Türkiye'de açıldı. Üstelik Türkiye'de açılan 11'inci Ar-Ge merkezi siber güvenlik yetkinlik merkezi oldu. 12'nci merkez ise Tokyo'da açıldı. Talin'de açılan tesisin güvenlik altyapısını tümüyle bu mühendislerimiz çözdü. Yani siber güvenlik konusundaki her detaya son derece hazırlıklı olduğumuzu söyleyebiliriz.



TÜM SAYAÇLAR UYGULAMALAR AKILLANIYOR



Yeni tahminler, e-sağlık uygulamaları, giyilebilir cihazlar, lojistik varlık takibi, çevresel izleme, akıllı sayaçlar, akıllı üretim izleme ve takip cihazları gibi kullanım örneklerini kapsayan büyük IoT kurulumlarının önümüzdeki yıllarda daha da hızlanacağını ortaya koyuyor. Massive IoT kurulumlarının 2027 yılına kadar tüm hücresel IoT bağlantılarının yüzde 51'ini oluşturacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 2021 yılında 88 milyon olan sabit kablosuz erişim bağlantı sayısının 2027 yılında neredeyse 3 kat artarak, 230 milyona çıkması bekleniyor. Bu bağlantıların neredeyse yarısının 5G şebekeleri üzerinden taşınması bekleniyor.

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TÜRK ŞİRKETİNDEN LONDRA MERKEZLİ DRYBRUSH'A YATIRIM

Türkiye'nin lider oyun şirketi Joygame, Londra merkezli oyun stüdyosu Drybrush'a yatırım yaptı. CEO Özberk Ölçer, "Sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz" dedi



Microsoft'un dev yatırımından sonra 2022'nin video oyun endüstrisi için yatırım ve birleşmelerin yılı olacağı tahminleri, yeni haberlerle doğrulanıyor. Uzmanlar, 2022'nin video oyun endüstrisi için yatırım, birleşme ve satın alma yılı olacağını tahmin ederken arka arkaya gelen haberlere bir yenisi de Türkiye'den eklendi. Geçtiğimiz haftalarda aldığı küresel yatırımla adından söz ettiren Türkiye'nin lider oyun şirketi Joygame, Londra merkezli oyun stüdyosu Drybrush'a yatırım yaptı. Joygame'in oyun yayıncılığındaki kuralları baştan yazmak istediğini ve yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Joygame CEO'su Özberk Ölçer, "Geçtiğimiz haftalarda duyurduğumuz yatırımla elde ettiğimiz finansal gücü, deneyimlerimizle ve doğru ortaklıklarla birleştirmek için adımlar atıyoruz. Üç Türk girişimcinin Londra'da hayata geçirdiği Drybrush oyun stüdyosuna yaptığımız yatırımla Türkiye ve İngiltere'deki farklı yetenekleri bir araya getirerek sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.







UZUN SOLUKLU OYUNLAR



Joygame 2022'ye hızlı bir başlangıçla gerçekleştirdiği Drybrush yatırımıyla Action-RPG türünde mobil oyunlar geliştireceğini de duyurmuş oldu. Drybrush'ın oyun endüstrisinin farklı alanlarında çalışan ve 2000'lerden bu yana tanışan üç Türk girişimci tarafından 2021 başında Londra'da kurulduğuna dikkat çeken Drybrush Games CEO'su Alper Türktaş, "Joygame'le hem enerjimiz hem de oyun sektörünün geleceğine dair vizyonumuz uyuştuğu için bu işbirliğine çok inanıyoruz" dedi. Drybrush Kurucu Ortağı ve Yaratıcı Yönetmeni Polat Yarışçı ise stüdyonun uluslararası tecrübeleri olan ve hayatını RPG oyunlarıyla geçirmiş bir ekip tarafından kurulduğunu vurgulayarak, "Her platformda derinliği olan ve uzun soluklu deneyimler sunan oyunların, oyuncular tarafından daha çok tercih edildiğini görüyoruz. Action-RPG oyun türüne ilginin yoğun olduğu bu dönemi Joygame ile birlikte yola çıkmak için en doğru zaman olarak görüyoruz" ifadelerini paylaştı.



7 STÜDYOYLA ORTAKLIK KURDU



Drybrush'la, oyun sektörünün reklam harcamaları ve yaratılan sanal heyecanlar yerine kaliteli oyunlar, oyuncu deneyimi ve komüniteye odaklanması gerektiği vizyonunda birleştiklerini vurgulayan CEO Özberk Ölçer, Joygame'in 2022 planları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Drybrush'ın da eklenmesiyle bugüne kadar toplamda 7 stüdyoyla ortaklık kurmuş olduk. 2022'de bu yatırımlarımızı üçe katlamayı planlıyoruz. Bu kapsamda hız kesmeden hypercasual, hybridcasual ve NFT tabanlı oyunlar geliştiren stüdyoları desteklemeyi sürdüreceğiz. Ortaklık kurduğumuz stüdyolarla birlikte geliştirdiğimiz oyunlarla uluslararası pazarlarda yer alarak küresel oyun endüstrisindeki büyüme hedeflerimize son hızla koşmaya devam edeceğiz."

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KADIN GİRİŞİMCİLER YATIRIMDA ASLAN PAYINI ALIYOR



Startups.watch verilerine göre 2022 yılı kadınların başında olduğu girişimlere yatırım anlamında hızlı başladı. 2022 yılının ilk aylarında, her 4 yatırımdan biri, yaklaşık yüzde 26'sı kadınların olduğu girişimlere geldi. Toplam 23 yatırımın yapıldığı dönemde 6 yatırım kadın girişimcilere yapıldı. Geçtiğimiz yıl 294 yatırımın sadece 40'ında kadın girişimci vardı ve oran olarak yüzde 14'te kalmıştı.



179 MİLYON DOLAR YATIRIM



Miktar olarak bakıldığında ise 460 milyon dolarlık yatırımın 179 milyon doları kadın girişimcilerin girişimlerine yapıldı. Bu sonuçla yatırım miktarının yüzde 39'unun kadın girişimcilere aktarıldığı ortayı çıkıyor. Miktarın büyük olmasındaki en büyük etken ise kadın girişimcisi olan Insider'ın mega yatırım almasıydı. 2022 yılında şu ana kadar yatırım alan kadın girişimcisi olan girişimler: Insider, Spyke Games, Vispera, Plastic Move, Fon Radar, Jobtogo oldu.







MİLYAR DOLARLIK GİRİŞİMLER



Trendyol'un ardından geçtiğimiz günlerde Insider'ın da unicorn olması ile beraber milyar dolarlık girişimler kulübündeki kadın girişimci sayısı 2'ye çıktı. 2022 yılının ilk aylarında 7 exit gerçekleşirken bunların 2 tanesi kadın girişimcilerden geldi. Alictus ve Patika exit ederken, tutar olarak bakıldığında ise Alictus 2022 yılının şu ana kadarki en büyük exit'i oldu ve kadın girişimcisi olması ayrıca dikkat çekti.



10 BİN KADINA EĞİTİM



Girişimcilik konusunda kadınlara yönelik projeler de artıyor. Türk Telekom'un Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle sürdürdüğü proje sayesinde; dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri ile 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 10 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle; kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmeyi ve ürettikleri ürünleri çevrimiçi kanallardan pazarlamalarına destek olmayı planlayan Türk Telekom, bu sayede kadınların üretim ekonomisine daha aktif katılımını sağlamayı amaçlıyor. Proje ile yeni dönemde daha fazla sayıda kadına ulaşılırken, eğitimlere katılan kadınlar arasından belirlenecek girişimcilere hibe desteği sunulacak.

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SİBER GÜVENLİĞİN BARİKAT'I B-LABS İLE ATAĞA KALKTI



Barikat Siber Güvenlik'in yakaladığı başarıda büyük payı olan Ar-Ge Direktörlüğü, "sürekli değişim ve gelişim" yaklaşımı doğrultusunda 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla "B-labs" markasına dönüştürüldü. B-Labs Direktörü Gülşah Çakır, "Veriler ülkemizde her 10 startup girişiminin 9'unun süreç içinde gelişemeden öldüğünü gösteriyor. B-labs, gelecek vaat eden fikirler için doğup büyüyecek uygun bir ortam yaratma, bir kuluçka merkezi olma, bu girişimler için finansal ve yönetimsel desteği sağlayarak eksiklerini giderme ve ilerleyen aşamalarda bu fikirlere tüzel kişilik kazandırarak globale kadar açılabilecek bir ürüne dönüştürme hedefiyle yola koyuluyor. Sadece Barikat'a değil tüm sektöre çözümler geliştirmesi beklenen B-labs, modern startup fonksiyonlarını yerine getirerek, Barikat'ın sahip olduğu siber güvenlik know-how ve saha ihtiyaçları tespit ederek sermayesini tüm iş dünyasına kendi ismi ile sunuyor" dedi.







İNSAN KAYNAĞI İHTİYACI



Gerek Türkiye'de gerekse globalde satış ağını hızlıca büyütmek istediklerini ifade eden Gülşah Çakır, en önemli ihtiyacın insan kaynağı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Direkt satış kanallarını ayrıca kendi içimizde konumlandırmış olup özellikle finansal işlemleri e-ticaret platformlarından yapan firmalara, bankalara, büyük holdinglere ve siber saldırı sonrasında oluşabilecek zafiyet sonrası para ve prestij kaybına uğrayacak kurumlara destek olmak asıl hedeflerimiz arasında yer alıyor. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan vasıflı insan kaynağı sorununa ilişkin yeni politikalar belirliyoruz. Yeni mezun arkadaşlarımıza siber güvenlik alanında eğitimler vererek sonrasında onlara siber güvenlik dünyasına ürün geliştirmeleri için fırsat tanımaktayız."



DENEYİMLİ İNSANLARLA ÇÖZÜM



Halihazırda büyümeye devam ederken ayrıca B-labs bünyesinden bir mentor kadrosu oluşturduklarını ifade eden Gülşah Çakır, "Mentor kadromuz öncelikli olarak siber güvenlik olmak üzere teknoloji sektörlerinde üst düzey yöneticilik veya danışmanlık yapan, hala aktif olarak sektörün içinde yer alan isimlerden oluşuyor. Kendi deneyimlerimiz üzerine sektörün en önemli isimlerinin de tecrübelerini ekleyerek çok başarılı projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.