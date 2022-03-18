Teknoloji devleri de yüzünü güneşe döndü

Apple, Amazon ve Walmart, dünyada güneş enerjisini en çok kullanan şirketler. Küresel fırsatları gören Smart Güneş Teknolojileri de halka arzdan elde ettiği gelirle, hücre teknolojisi ve start-up’lara yatırım yapmayı planlıyor

ABD'de teknoloji ve perakende sektörü başta olmak üzere, şirketler yenilebilir enerji konusunda verdikleri taahhütlere bağlı olarak güneş enerjisi yatırımlarını artıyor. ABD'deki Güneş Endüstrisi Derneği 2019 raporuna göre, teknoloji devi Apple 400 MW kurulu kapasite ile ilk sırada yer alırken Amazon ikinci sırada bulunuyor. Türkiye'de güneş enerjisinin kullanımı artarken yatırımlar da hız kazandı. Güneş enerjisinde 2009'dan bu yana sunduğu çözümlerle 95 milyon dolar ciroyu yakalayan Smart Güneş Teknolojileri, küresel oyunculuk hedefine hızlı koşmak ve hücre teknolojisi yatırımı için Borsa İstanbul'da halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alan şirketin arzı için bu hafta talep toplanacak.



HÜCRE TEKNOLOJİSİ YATIRIMI

Ar-Ge yatırımlarıyla birlikte, teknoloji girişimlerine (start-up) yatırım da planlayan Smart Güneş Teknolojileri'nin kurucu ortağı ve CEO'su Halil Demirdağ, halka arzdan elde ededecekleri güçlü kaynağın üçte birini İzmir Aliağa'da kuracakları hücre yatırımında kullanacaklarını söyledi. Yatırımlarını güneş panellerinin yapı taşı olan hücre teknolojisiyle büyüteceklerini ifade eden Demirdağ, "Halka açılma hikâyemizin arkasında markalaşma, kurumsallaşma ve 'küresel bir oyuncu olma fikri yatıyor" dedi. 10 yılda ciroda milyar dolarlık şirket olmayı hedeflediklerini ve hücre yatırımının Türkiye için ciddi potansiyel olduğunu kaydeden Demirdağ, şöyle devam etti: "Türkiye dünyada hücre alanında ciddi oyuncu olabilir. Ülkemiz otomotiv sektörü benzeri bir hamleyle güneşte de yan sanayisi ile güçlü bir oyuncu olma potansiyeline sahip. Türkiye dünyada güneş enerjisinde ilk 5'te değil ama bu iş bizim işimiz. Çünkü Türk müteahhitlik sektörü dünyada büyük projelere imza atıyor."







100 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİYOR

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği'nin (GENSED) Başkanlık görevini de yürüten Halil Demirdağ, "Türkiye'de güneş enerjisi sektöründe 100 bin kişi istihdam ediliyor. Yapılan hesaplamalara göre yıllık 3 milyar dolarlık güneş ekonomisi var" ifadelerini kullandı. Demirdağ, üretimde son teknolojileri kullandıklarını hatırlatarak, "Çift taraflı güneş panelleri kuruyoruz. Türkiye'de oldukça rekabetçi bir yer olan, güneşte en kuzey bölge olarak tabir edilen Sivas-Kayseri hattındaki Sarıoğlan'da işe başladık. 2015'e gelindiğinde güneş enerjisinde Türkiye yerli üretimin önünü açan düzenlemelere imza attı, ithalat durdu. Biz de toplamda 30 milyon dolarlık yatırımla Gebze'de şu an üretimimizin devam ettiği tesisleri kurduk" diye konuştu.



TEKNOLOJİ VE PERAKENDE SEKTÖRÜ GÜNEŞİ SEVİYOR

Güneş enerjisini şirketlerin sevmesi boşuna değil. Teknoloji ve perakende devleri kamuoyuna düzenli yaptıkları açıklamalarıyla geleceğe yönelik taahhütlerde bulundu. Güneş Enerjisi Endüstrisi Derneği (Solar Energy Industries Association -SEIA) 2019 yılı raporuna göre Apple, neredeyse 400 MW kurulu kapasite ile listenin ilk sırasında yer alıyor. İkinci sırada yine teknoloji devi Amazon ve perakende devi Walmart yer alıyor. Apple 5 milyar dolar maliyetle açtığı Apple Park'ta, ofis ve veri merkezlerine güneş enerjisi yatırımı yapıyor.



GÜNEŞ RİZE'DE BİLE ALMANYA'DAN VERİMLİ

Güneş enerjisindeki verimlilik konusunda Türkiye'nin Almanya'dan daha iyi olduğunu, Demirağ şöyle anlattı: "Güneş enerjisinde inanın bizim en zayıf gördümüz illerden biri olan Karadeniz- Rize bile Almanya'dan iyi durumda. Ülkemizin en iyi bölgeleri ise Almanya'dan 2.5 kat verimli." Halil Demirdağ, "Türkiye'de 5000 MW'lık üretim kapasitesi var bunun 1300-1500 MW'ı ancak üretiliyor. Hayata geçen yeni düzenlemeler ve gelecek olan kararlarla sektörün büyümesi hızlanacak" dedi.

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MİCROSOFT TÜRKİYE AR-GE MERKEZİ AÇILDI

Türkiye'ye yatırımlarını sürdüren Microsoft, Microsoft Türkiye bünyesinde faaliyet gösterecek Ar-Ge merkezinin açılışını yaptı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin'in ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve Microsoft Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Ralph Haupter'in katıldı. Microsoft Ar-Ge merkezi bünyesinde kamu paydaşları ve Türkiye'nin start-up ekosistemi bir araya getirilerek yerli yazılım ve inovasyonda Türk şirketlerin potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalar yürütülecek. Microsoft Türkiye için stratejik öneme sahip olduğu vurgulanan Ar-Ge merkezi çatısı altında açık kaynaklı veri tabanları (PostgreSQL), bulut üzerinde ölçeklenen dağıtık sistemler ve yüksek performansta büyük veri işleme alanlarına odaklanılacak. Ar-Ge merkezi sayesinde Türkiye'nin bilgisayar mühendisliği alanında yetiştirdiği yeteneklere kendilerini geliştirme ve uluslararası düzeyde uzmanlarla çalışma fırsatı sunulacak.







100'ÜN ÜSTÜNDE MÜHENDİS

Microsoft Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Ralph Haupter, Microsoft'un Türkiye'ye olan inancına işaret ederek, "Merkezimiz Washington'da olmasına rağmen Estonya'dan Hindistan'a dünyanın dört bir yanında bilim insanları ve mühendisler istihdam ediyoruz. Türkiye'deki Ar-Ge merkezi yatırımımız da bu vizyonun bir parçası. Türkiye'de giderek büyüyen ekibimiz açık kaynak gibi stratejik konularda Ar-Ge çalışmalarına başladı" ifadelerini kullandı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin de, bu yıl 30 mühendisle faaliyet göstermeye başlayan Ar-Ge merkezinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde 100'ün üzerinde mühendis istihdam edileceğini söyledi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek teknolojiye ivme kazandırmanın ve girişimleri desteklemenin önemine dikkat çekerek, "Eğer dünyada ilk 10 ülke arasına girmek istiyorsak yüksek ve orta teknolojili ürünlerde ivme kazanmamız gerekiyor" dedi. Microsoft Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde çok önemli projelerin geliştirileceğine inandıklarını belirten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da, "Teknoloji alanında faaliyet gösteren diğer firmaları olduğu gibi Microsoft Türkiye'nin de çalışmalarını da yakından takip ediyoruz" diye konuştu

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TEKNOSA'DA E-TİCARET HACMİ 5'E KATLANACAK

Pandemiyle artan e-ticaret trafiği yeni pazar yerlerinin yolunu açarken güçlü teknoloji şirketleri de online satış kanallarını pazar yerine dönüştürüyor. Bu kapsamda son hamle Teknosa'dan geldi. Teknosa.com'u pazaryerine dönüştüren şirket, yeni satıcıları da sistemine dahil etti. 1 Şubat'ta aktif olarak başlayan pazar yerine şimdiye kadar 70 satıcı dahil oldu. Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, pazar yeri ile e-ticaret hacimlerini 3 yıl içinde 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yıl 169 milyon TL'lik yatırım planlıyoruz. Hali hazırda Teknosa sisteminde 18 milyonu aşkın müşterimiz var" dedi.







400 BİN ÜRÜNE ULAŞACAK

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de, şirketin 2021 yılına ait cirosunun 7.5 milyar liraya ulaştığını belirterek, bunun yüzde 15.3'ünün online kanallardan geldiğini ifade etti. Türkiye'de kendi sektöründeki ilk pazaryeri iş modelini hayata geçirdiklerine dikkat çeken Sezgin, "The Boston Consulting Group (BCG) ile birlikte çalışarak tasarladığımız pazar yeri modeli ile teknoloji ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir deneyim ve Teknosa güvencesiyle müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Ürün çeşitliliğimizi şimdiden 10 kat artırdık. Üç yıl sonunda teknosa.com'da ürün çeşitliliğini en az 400 bine ulaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.



HEDEF 1 MİLYON YENİ MÜŞTERİ

Teknosa.com'un yaygın mağaza ağına sahip olduğunu aktaran Sezgin, şunları anlattı: "Bu bizi diğer pazar yerlerine göre ayırıyor. Mağazaları olan pazar yeri iş modelimizle fark oluşturacağız. Önümüzdeki süreçte pazar yeri operasyonları ile mağaza operasyonlarımızı evlendirerek pazar yerini de kapsayan kesintisiz çoklu kanal deneyimi sunacağız. Sadece dijital kanallarımızın trafiğini üç yılda en az iki kat artırmayı ve 1 milyon yeni müşteri kazanmayı planlıyoruz. Şu anda Teknosa'dan alınsın ya da alınmasın, teknoloji ürünlerine hem garanti içi hem garanti dışı bakım-onarım hizmeti sunarak sektörden farklılaşıyoruz."

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MOBİL OYUN GİRİŞİMİ REVEL GAMES'E 4.5 MİLYON DOLAR TOHUM YATIRIM

Mobil oyun şirketi Revel Games erken aşama yatırım turunu 4.5 milyon dolarlık bedelle kapattı. Yatırım turuna küresel çevrimiçi oyun geliştiricisi ve yayıncısı Garena liderlik ederken, Metaverse Platformu Sandbox kurucuları Sebastien Borget ve Arthur Madrid'in yanı sıra Akın Babayiğit, Ümit Boncukçu, Barış Alnıaçık ve Kenny Carvalho gibi melek yatırımcılar katıldı. Revel Games, teknoloji ve mobil oyun sektöründe tecrübeli Ayşe İnal, Aycan Aracı, Emre Pehlevan ve Alican Hasırcı tarafından 2021'de kuruldu. Ekip, ilgi çekici oyun deneyimleri geliştirmek için yaratıcılığı ve teknolojiyi birleştirerek gündelik bulmaca türünde yeni oyunları hayata geçirmeyi hedefliyor.







MOBİL OYUN DENEYİMİ

Revel Games Kurucu Ortağı Ayşe İnal, "Önceliğimiz güzel bir takım oluşturmak ve oyuncular için yenilikçi oyun deneyimleri yaratmak. Yatırımcılarımızın bize duyduğu güven hepimiz için heyecan verici" dedi. Türk Telekom oyun platformlarına yaptığı yatırımları sürdürürken girişim sermayesi iştiraki TT Ventures aracılığıyla da oyun girişimlerini yakından takip ediyor.

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GETİR 11.8 MİLYAR DOLAR DEĞERLEMEYE ULAŞTI

Getir, son yatırım turunda aldığı 768 milyon dolar yatırımla 11.8 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Geçen yıl mart ayında unicorn unvanını alan Getir, bir yıl gibi kısa sürede ulaştığı değerleme ile 10 milyar dolar barajını aşarak hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa'nın ilk decacorn'u oldu. Dünyadaki unicorn şirketlerinin listelendiği CB Insights'ın yayınladığı verilere göre, Getir 1.052 şirket arasında son değerleme ile 36. sıraya yükseldi. Bu değerleme aynı zamanda Getir'i Avrupa'daki unicorn şirketler listesinde 4. sıraya taşıdı. Getir Kurucusu Nazım Salur, "Getir'in Avrupa'da sektöründe ilk decacorn olması, Türkiye girişimcilik ekosisteminin neleri başarabileceğini gösteriyor. Ortalama 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile buluşması yatırımcılar tarafından da büyük ilgi görüyor. Son yatırım turunda yatırımcılarımızın ilgisi, bize güvenlerinin ve uluslararası pazarlardaki büyümemize olan desteklerinin de göstergesi. Yeni kaynakla hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki faaliyetlerimizi büyüteceğiz" dedi.