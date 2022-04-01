Girişim ekosistemi payını ikiye katladı

KPMG Türkiye, 212 işbirliği ile ‘Türkiye Start-up Yatırımları Raporu’nun altıncısını açıkladı. 2020’de tohum aşamasındaki girişimlerde 135 yatırım anlaşması yapılırken 2021’de rakam 229’a ulaştı. İşlem hacmi de 67 milyon dolardan 91 milyon dolara yükseldi

KPMG Türkiye, 212 iş birliğiyle hazırladığı 2021 yılını değerlendiren 'Türkiye Start-up Yatırımları Raporu'nu yayımlandı.

2021 yılında küresel çapta ve Türkiye'de girişim dünyasının karşı karşıya olduğu temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koyan rapora göre girişim ekosistemi, Türkiye'nin 2021 GSYH'sinin yaklaşık binde 6'sını oluşturarak 2020'ye kıyasla payını ikiye katladı.

2020'de tohum aşamasındaki girişimlere yapılan yatırım anlaşması 135 olurken, 2021'de önemli ölçüde artarak 229'a ulaştı.

Aynı şekilde, bu aşamadaki işlem hacmi de 2020'de 67 milyon dolardan 2021'de 91 milyon dolara yükseldi.



GLOBALDE DE REKOR KIRDI

Startups.Watch verilerinden elde edilen girişim ekosisteminin 2021 yılındaki performansını değerlendiren rapor, pandemi sonrası yükselen dijital platformlara ilginin devam ettiğini ve özellikle teknoloji sektörünün daha ön plana çıktığını ortaya koyuyor.

Rapora göre girişim ekosistemi hem küresel bazda hem de Türkiye özelinde tarihinin en yüksek yatırım faaliyetlerine tanık oldu. 2021'de küresel çapta 643 milyar dolarlık start-up yatırımı gerçekleşirken, 2020'deki 335 milyar dolarlık hacmin neredeyse iki katına yaklaşarak ekosistem globalde de rekor seviyeye ulaştı.







BULUT YAZILIMI İLK SIRADA

2021 mali yılı için oyun endüstrisi 51 işlem ile en yüksek sayıya sahipken, bunu 28 işlemle Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ve 23 işlemle fintech sektörü izledi.

E-ticaret sağlayıcıları, teslimat ve lojistik, oyun ve SaaS, sırasıyla işlem hacmine göre en fazla yatırım çeken sektörler oldu.

Satın alma sayısı 2020'de 27 iken 2021'de 18 artarak 45'e yükseldi, benzer şekilde satın alma hacmi ise 2020'ye kıyasla arttı.



OYUN SEKTÖRÜ BÜYÜYOR

Türk oyun sektörü büyümeye devam ederek yatırımcıların en çok önem verdiği alanlardan oldu. İlk on işlemden üçü oyun sektöründe, dördü ise teslimat ve lojistikte yapıldı.

Artan işlem sayısı ve işlem hacmi, Türkiye girişim ekosisteminin nasıl sağlıklı bir şekilde büyüdüğünün ve önümüzdeki yıllarda daha fazla başarıya imza atacağının önemli bir göstergesi olarak görülüyor.







1.4 MİLYAR DOLAR YATIRIM

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, Türkiye girişim ekosisteminde 2021'deki faaliyetlerin rekor seviyelerde geliştiğini söyledi.

Kaçmaz, "VC yatırımcıları ve melek yatırımcılar tarafından 252 start-up'a yapılan toplam 1.4 milyar dolarlık yatırımla 2020'deki 143 milyon dolarlık hacmin yaklaşık 10 katına ulaşarak daha önce görülmemiş seviyede yatırım faaliyetine tanık olduk. Yine aynı dönemde girişimlere ilişkin satın alma işlemleri hacmi ise 2.4 milyar dolarlık seviyesinde gerçekleşti" dedi.



BAŞARILAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

212'NIN kurucu ortağı Ali Karabey ise 2021 yılını şu şekilde değerlendirdi: "Türkiye'nin girişim ekosisteminde olumlu gelişmeler yaşandı. Startup'ların aldığı yatırımlar bir önceki seneye kıyasla 10 kat arttı. 2020 senesine kadar Türkiye'den çıkmış bir unicorn yok iken, Türkiye'nin unicorn sayısı bugün itibari ile altıya ulaştı. Bu raporda dikkat çeken konulardan biri tohum yatırımların sayısının artması. 2021'de tohum yatırımlar 220'ye ulaştı ve bu rakam toplam yatırım sayısının yüzde 85'ini oluşturuyor. Tohum yatırım alabilmiş girişimlerin fonların desteği ile hızlı büyüyerek başarı hikâyeleri yaratma şansını yüksek görüyoruz."



229 TOHUM YATIRIMI YAPILDI

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Direktörü Özge İlhan, yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi: "2021'de Türkiye girişim ekosisteminde çok önemli kilometre taşları aşıldı. Geçtiğimiz yılda Trendyol'un ilk Türk decacorn (değeri 10 milyar dolar ve üzerindeki şirket) olması, Hepsiburada'nın NASDAQ'ta milyar dolar değerlemeyle halka arz edilmesi, Getir'in çeşitli yatırım turları ile yaklaşık 1 milyar dolar fonlama elde etmesi ve Dream Games'in Türkiye'nin 2021 senesindeki en son unicornu olması gibi çok olumlu gelişmeler yaşandı. 2021 senesinde yakalanan ivmenin en temel nedenlerinden biri de yıllar önce tohumları atılan Türk girişimlerinin olgunluğa gelmesi. 2021 tohum yatırımları açısından da rekor bir yıl oldu. Startups.watch'dan aldığımız veriye göre toplam 229 tohum yatırımı gerçekleşti."



JETLEXA'YA 200 BİN $'LIK YATIRIM

VERİYE dayalı sözleşme yönetim platformu JETLEXA, APY Ventures'tan 200 bin dolar tohum yatırımı aldı. Bensu Aydın ve Emrullah Saruhan tarafından kurulan JETLEXA, şirketlerin sözleşme süreçlerini yöneten bir bulut hizmeti sunuyor. Veri odaklı sözleşme yaşam döngüsüyle çözümler sunan JETLEXA, müşterilerine finans ve zaman tasarrufu sağlayarak itibarlı sözleşme yönetim süreci sunmayı amaçlıyor. Yeni yatırımları hakkında konuşan Albaraka Portföy Genel Müdürü Muhammed Emin Özer, "Bu yatırımın JETLEXA'nın başta Türkiye ardından global operasyonlarına büyük bir ivme getireceğine inanıyoruz" dedi.

