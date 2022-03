Teknoloji girişimleri 3 ayda 1.3 milyar $’la rekor yatırım çekti

Türkiye’de girişim ekosistemi rekor kırmaya devam ediyor. Teknoloji girişimlerine 2021’in tamamında 1.5 milyar dolar olan yatırım tutarı, bu yılın ilk çeyreği dolmadan 1.3 milyar dolara ulaştı

Türkiye'de "yeni nesil teknoloji girişimlerine yatırımın zamanı" dedirten rakamlar ortaya çıkıyor. Startups.watch verilerine göre 2021'in tamamında teknoloji girişimleri 1.5 milyar dolar yatırım alırken, 2022'nin ilk 3 ayı dolmadan toplam yatırım anlaşması 1.3 milyar doları geçti. Getir, DreamGames, Insider, Spyke, Midas gibi e-ticaret, oyun, fintek ve yazılım girişimlerin başını çekti.



ROL MODELLER ARTTI

Ventures60 "Girişimciliğin Tam Zamanı" başlığıyla düzenlenen etkinlikte konuşan 178 ülkede etkin Küresel Girişimcilik Ağı GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, kendi girişimcilik serüveninden yola çıkarak girişim ekosisteminde yaşanan değişimi şöyle anlattı: "20 yıl önce girişimcilik serüvenine başlarken mentor yoktu. Sadece iş dünyasında daha tecrübeli insanlara gittiğimizde onları dinleseydim şirketi 3-4 yıl sonra satmam gerekirdi. Ancak biz biraz gözü kara davrandık. Girişimcilik kelimesi yoktu. 'Kendi işimi yapıyorum' derdim. Bugün çok şey değişti. Hem yerli hem küresel fonlar var. Şimdi gençler çok uluslu şirketlerde çalışmaktansa girişimci olmayı tercih ediyor. Şimdi üniversitelerin girişimcilik ve kuluçka merkezlerinde destek olan yüzlerce girişim var. Daha önemlisi önlerinde rol modeller var."







5 BASAMAK YUKARI ÇIKTIK

Türkiye'nin girişim ekosisteminin hakettiği kadar yatırım alamadığını söyleyen Nevzat Aydın, StartupBlink küresel girişimcilik indeksine göre Türkiye'nin 5 basamak yükselerek 44'üncü sırada olduğunu ifade itti. Aydın, "Türkiye girişim ekosistemi 2021'de önemli büyüme elde etti. Ancak potansiyelin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Başarılı kadın girişimciler de var. Belki sayı olarak görünür olmasa da son derece etkin girişimlerin kurucusu ve yöneticisi oldular. Türkiye'nin Unicorn girişimleri Trendyol, Hepsiburada ve yazılım girişimi Insider'da ilham kaynağı kadınlar var. 5 yıl boyunca bu konuda sorun yaşayacağını düşünmüyorum" dedi.



İLHAM VEREN GİRİŞİMLER

Bugün Peak, Getir, Trendyol, Dream Games, Hepsiburada ve Insider gibi milyar dolarlık (Unicorn) girişimler sadece girişimlere değil, yatırımcılara da cesaret veriyor. Getir, 7 yıl önce kurulduğunda satılan Yemeksepeti ve 11 yıl önce satılan Gittigidiyor girişimlerinin kurucularına "erken sattılar" diye akıl vermek çok kolay. Ancak onlar Türkiye'nin ilham kaynağı ve öncüleri oldu. Google, Facebook gibi devlerin adını kimse bilmiyorken, Türkiye'de teknoloji girişimcisi olan girişimler şimdi yatırımcı şapkasıyla karşımıza çıkıyor. 20 yıl önce başarılı olan iş modelini birebir uygulamak bile zordu. Şimdi Türkiye'den çıkan Getir gibi orjinal fikirler bile milyar dolarlık yatırım bularak küresel oyuncu haline geliyor. Ancak her girişimcinin, sektörün öğrenme süreci var.



TÜRKİYE KÜRESEL OYUNCULARIN RADARINDA

Ventures60 etkinliğinde söz alan ve Türkiye'de örnek alınacak çok değerli girişimler olduğunun altını çizen Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan, girişim ekosisteminin bugün sahip olduğu koşulları şöyle özetledi: "Bugün Türkiye küresel oyuncuların radarında. Girişimciler yatırımcı seçme lüksüne sahip oldu. Girişimciler kafalarındaki sınırları da, küresel ölçekte iş yaparak fiziksel sınırları da aştı. Hikâye çok önemli hale geldi. Çalışanlar girişimlerde hayalin parçası olmalı. Güven, birlikte eğlenmek, birlikte zaman geçirmek çok önemli. Başarıyı paylaşmak çok değerli geldi. Çalışanın büyümeden pay alması için Türkiye'de düzenlemeye ihtiyaç var. Evrensel işgücü yeteneğini kaybetmek istemiyorsunuz. Şirketi ileri taşıyacak en önemli problemlerden biri. Türkiye'de oyun sektörü lokomotif sektör oldu. Ancak ikinci büyük dalga geliyor. Büyüme aşamasında bulut tabanlı iş yapan kurumsal yazılım tarafında yeni girişimler geliyor. Yurtdışına açılması kaçınılmaz olan kurumsal yatırım şirketlerinin sayısı artacak." İleri teknoloji girişimlerinin sabırla oluştuğunun altını çizen Aslan Doğan, girişim ekosisteminde uzun vadede oluşan tecrübebin artmaya devam edeceğini söyledi.



KURUMSAL YAZILIMDA YENİ UNİCORN'LAR GELECEK

İleri teknoloji girişimlerinde sağlık sektöründe güzel örneklerin ortaya çıkmaya başladığını belirten Türk Telekom girişim sermayesi iştiraki TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "İleri teknoloji girişimleri konusunda Virasoft girişim, kanser tanısı konmasını kolaylaştıran veri seti ile yurtdışına açılıyor. ABD'de önemli bir büyüme potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca yurtdışındaki fırsatları da yakından gözlüyoruz. Bir sonraki Unicorn'un kurumsal yazılım tarafından geleceğini düşünüyorum. Siber güvenlik ve veri odaklı girişimlerin büyüme potansiyeli arttı. Türkiye'de bu konuda önemli insan kaynağı ve deneyime sahip" değerlendirmesinde bulundu.



AYAKTA KALMAYI BİLEN TAKIMA YATIRIM YAPIYORUZ

Girişimcilik ekosisteminin büyümesinde, ilham veren kurumlarda çalışanların etkili olduğunu belirten girişim sermayesi şirketi 500 İstanbul İş ortağı ve yöneticisi Arın Özkula Ventures60 etkinliğinde yaptığı konuşmada yatırımcıların erken aşamada odaklandığı konuları şöyle özetledi: "Biz her koşulda ayakta kalmayı bilen takımlara yatırım yapıyoruz. Şu anda 500 İstanbul portföyünde 3 Unicorn var. Insider bunlardan biri. CarbonHealth değerlemesi 3 milyar dolardan 5 milyar dolara gidiyor. Onların mühendislik grupları da Türkiye'de yer alıyor. Yine Firefly girişimi de Silikon Vadisi'nde iş yapsa da Türkiye'de mühendislik merkezleri var."

***



BULUT GÜVENLİK ÇÖZÜMÜ RESMO 1.3 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

Bulut tabanlı güvenlik çözümü sunan Resmo girişimi, ScaleX Ventures ve Fatih Aslan'dan tohum öncesi 1.3 milyon dolar tutarında yatırım aldı

Bulut tabanlı yazılımların güvenlik ihtiyacını karşılayan Resmo girişimi, ScaleX Ventures'ın liderlik yaptığı tohum öncesi yatırım turunda 1.3 milyon dolar yatırım anlaşması yaptı. Resmo Girişimi, 2018'de Atlassian tarafından satın alınan Opsgenie'deki iki mühendis Serhat Can ve Mustafa Akın tarafından kuruldu. Amazon Web Services'in 'kullandığın kadar öde' mantığıyla inşa ettiği servisler konusunda uzman olan mühendisler bulut tabanlı yazılımlara güvenlik çözümü geliştiriyor.







İŞE ODAKLANIYOR

Türkiye'de ve dünyada hızla büyüyen bulut tabanlı yazılım hizmetlerinin güvenlik konusunda yetersiz kaldığını gözlemleyen Resmo girişimi şimdi bu alana daha çevik bir hizmet sunuyor. Topladığı verilerle, yazılım geliştirici ve güvenlik ekiplerinin hızla bilgilenmesini de sağlıyorlar. Serhat Can ve Mustafa Akın giderek karmaşıklaşan güvenlik süreçlerinin daha basit ve yönetilebilir olmasını sağlayarak yazılım ekiplerinin kendi süreçlerine odaklanmasına katkı sağlıyor. Şirketlerin 'kullandığın kadar ödeme' mantığıyla bulut çözümlerine odaklandığı bir dönemde güvenlik hizmetlerinin daha da büyük önem kazanacağı tahmin ediliyor. Uzaktan çalışma olanaklarının arttığı günümüzde her yeni kullanıcı, bulut tabanlı hizmetlerde potansiyel güvenlik açığı haline geliyor. İşte bu aşamada güncelleme, uyumluluk ve güvenlik süreçlerinin kolay yönetilmesi önem taşıyor.

***



ESOR INVESTMENTS, VİSPERA'YA 500 BİN DOLAR YATIRIM YAPTI

Şimdiye kadar tüm girişimlerine 160 milyon TL yatırım yapan ve desteklemeye devam eden girişim sermayesi yatırım firması olan Esor Investments, 2022'nin ilk yatırımını perakende sektöründe ürünlerin raftaki düzen, stok ve satış adetleri takibi sorununa video tanıma ve yapay zekâ ile çözüm geliştiren Vispera'ya yaptı.







VİSPERA CAZİP YATIRIM

Esor Investments kurucu ortağı Şevki Kuyulu, yapay zekâ teknolojisi bazlı girişimlere yatırım yaptıklarının altını çizerek, "Vispera, perakende sektörünün en önemli sorunlarının başında gelen ürünlerin raftaki düzen, stok ve satış adetleri takibini video tanıma ve yapay zekâ ile çözen çok başarılı bir Türk girişimi. Hem görüntü işleme hem de yapay zeka teknolojilerini kullanan Vispera, perakende pazarında önemli bir soruna pratikte çalışan ve çok fayda sağlayan bir çözüm oluşturmuş durumda. Esor Investments olarak ek yatırım konusunda oldukça motiveyiz" diye konuştu.



HEDEF ABD PAZARI

Vispera Eş CEO'su Aytül Erçil ise, "Esor Investments'ın yatırım için şirketimizi tercih etmesi bizim izin çok değerli. Perakende sektöründe mağaza içi uygulama, izleme ve denetim süreçlerinin mükemmelleştirilmesi hedefiyle kurulmuş bir teknoloji firmasıyız. Kendi geliştirdiğimiz görüntü işleme/makine öğrenmesi teknolojisi sayesinde, sektörde insana dayalı ve hataya açık geleneksel yöntemlerden çok daha hızlı, güvenilir ve maliyet avantajlı perakende uygulama ve denetim çözümleri sunuyoruz. Bir yandan global satış ve partnerlik ağlarımızı genişletirken, bir yandan da Ar-Ge ve inovasyon ekibimizi büyüterek yeni ürünler ve yeni özellikler çıkarmaya devam ediyoruz. Amerika pazarına açılmak ve sabit kamera çözümü olan 'Shelfsight' isimli ürünümüzü yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.