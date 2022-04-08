Canlı müzik ve eğlence platformu Musixen 2 milyon dolar yatırım aldı

Pandemi döneminde artan canlı müzik ve eğlence ihtiyacına yanıt veren Musixen platformu büyümesine 20 milyon dolar değerleme ile aldığı 2 milyon dolar yatırımla devam ediyor

Pandemi döneminde dijitalleşen bazı alışkanlıklar kalıcı hale geliyor. Pek çok girişim de karşısına çıkan krizleri fırsata çevirerek büyümesini hızlandırıyor. Dijital canlı müzik ve eğlence platformu Musixen, ikinci yatırım turunu da tamamladı. Plug and Play ve Re-Pie Portföy başta olmak üzere tüm mevcut yatırımcıların da katılım gösterdiği turda, Londra merkezli Platform XIT ve yeni melek yatırımcılardan, ilk değerlemesini bir sene içerisinde 7 katına çıkararak 20 milyon dolarlık değerleme üzerinden 2 milyon dolarlık yeni bir yatırım daha aldı. Musixen yatırım turundan elde edilen gelirle Avrupa ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde büyüyecek.







DİJİTALLEŞEN CANLI EĞLENCE

Türkiye girişim ekosisteminin son dönemdeki başarılı temsilcilerinden Musixen, ikinci yatırım turunu tamamladı. Müzik ve sahne dünyasının dijitalleşmesi hedefiyle faaliyetlerine devam eden yerli girişim Musixen, 20 milyon dolar değerleme üzerinden 2 milyon dolarlık yeni bir yatırım daha aldı. Türkiye girişim ekosistemine özellikle son dönemde yapmış olduğu yatırımlarla damga vuran Re-Pie Teknoloji Girişimi ve en büyük global teknoloji fonlarından biri olan Plug and Play gibi mevcut yatırımcılarının yanı sıra Londra merkezli yatırım fonu Platform XIT ile melek yatırımcıların katılımı ile turu başarıyla tamamladı.







KÜRESEL BÜYÜME ODAĞI

Küresel büyüme odağını kaybetmeden yoluna devam eden Musixen, yeni yatırımlar ile Avrupa ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde büyümeye odaklanacak. Kullanıcılara daha kaliteli hizmet sunmak için teknolojik altyapı ile birlikte Metaverse dünyasının müzik-eğlence merkezi olması için avatar deneyimi ve Musixen Token gibi yeniliklere yatırım yapılacak. Böylece kendi ekosistemini küresel büyüme ile taçlandırmaya çalışacak.



SANAL EĞLENCE DENEYİMİNE YENİ BOYUT

Musixen Kurucusu Çağrı Bozay, "Bugüne kadar 1.3 milyon indirme sayısına ulaştık. Bünyemizde 7 binden fazla sanatçı yer alıyor. Müzik ve eğlence sektörüne global olarak interaktif dijital deneyim ile yeni bir anlayış ve alışkanlık getirirken tüm dünyadaki müzisyenlerin keşfedilme yolcuklarında farklı gelir modelleri ile para kazanmalarına aracılık ederek yeni bir ekosistem oluşturmaya devam ediyoruz. Avrupa ve MENA bölgesinde büyümemizi hızlandırarak Musixen'i müzik ve eğlence dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri haline getirmek istiyoruz. Uzun dönemde sanal gerçeklik, avatar deneyimi, Musixen Token gibi yenilikler ile sektörün paydaşlarını dijital olarak geleceğe hazırlarken, global olarak müzik/eğlence sektörünün ana oyuncusu olmak en büyük hedefimiz" dedi.

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GEDİK'TEN FİNTECH ODAKLI YENİ YATIRIM

Gedik Yatırım, fintech odaklı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket; hiBoost ve Appcent ile birlikte mikrobirikim ve mikroyatırım uygulaması Yancep'e toplam 350 bin dolarlık yatırım yaptı

Sermaye piyasalarının her alanında lider olma vizyonuyla hareket eden Gedik Yatırım, yeni nesil teknolojiler ve dijitalleşme alanında faaliyet gösteren startup'lara desteğini sürdürüyor. Şirket, son olarak aralarında hiBoost ve Appcent'in de bulunduğu yatırımcılarla birlikte mikrobirikim ve mikroyatırım uygulaması Yancep'e toplam 350 bin dolar yatırım yaptı. Kademeli yatırım turunda ilk fazda alınan yatırım tutarı 130 bin dolar iken ikinci turda ise 220 bin dolar yatırım alınarak tur tamamlandı.







HEDEF DAHA GENİŞ KİTLE

Gedik Yatırım olarak sermaye piyasalarının gelişimine ve derinleşmesine önem verdiklerini ifade eden Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Onur Topaç, finansal okuryazarlığın artmasını sağlayacak her türlü teknolojik girişimi takip ettiklerini belirtti. Topaç, şöyle konuştu: "Gedik Yatırım olarak yatırım ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Bunun en yeni örneği de Yancep. Yancep de bizim yaklaşımımıza paralel olarak birikim ve yatırım yapmayı kolaylaştıran bir fintech (finans teknolojileri) girişimi olarak yatırım sürecini demokratikleştirmeye odaklanıyor. Kullanıcıların, risk profiline göre modellenmiş portföylere yatırım yapmasını sağlayarak küçük tutarlarla birikim ve yatırım yapabilmeyi mümkün kılarak yatırım alışkanlığını daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyor."



ÜRÜN ORTAYA ÇIKACAK

Yancep Kurucu Ortağı Hilmi Kaya da yatırım turu ile öncelikli amaçlarının minimum uygulanabilir ürün (MVP) çıkarıp hızlı bir şekilde kullanıcılarla buluşturmak olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Aldığımız tutarın büyük bir kısmını teknik ekibe ve ürüne harcayacağız. Önemli bir kısmını da pazarlama faaliyetleri için ayırıyoruz. Yancep olarak misyonumuz finansal anlamda fırsat eşitsizliklerini gidermek. Herkesin kolayca yatırım yapabilmesini ve birikim sahibi olabilmesini arzuluyoruz. Yatırım turuna katılan yatırımcılarımızın da aynı vizyonda olması bizi çok mutlu ediyor. Bu yatırım turunda Gedik Yatırım'ın, girişim ekosisteminden hiBoost'un ve yazılım sektöründen Appcent'in olması sermayenin bilgi, birikim ve tecrübe ile harmanlandığı 'Smart Money' tabirini karşılıyor."

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MÜŞTERİ DENEYİMİNE YAPAY ZEKA ETKİSİ

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT; gerçek zamanlı konuşma, ses, duygu analizi, memnuniyet ölçüm araçları, chatbot gibi teknolojik çözümlerle uçtan uca mükemmel müşteri deneyiminde sektöre yön veriyor. Yapay zekâyı entegre ettiği çözümleriyle müşteri deneyiminde mükemmelliği hedefleyen AssisTT, yeniliğe, gelişime ve geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor.







Son yıllarda önemi artan müşteri deneyim merkezlerinin teknoloji yatırımlarıyla farklılaştığını söyleyen AssisTT İş Geliştirme ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nimet Güventepe, "Teknolojik ürünlerimizle müşterilerimize yenilikçi çözümler sunarken yapay zekânın da desteğiyle iş süreçlerimizi geliştirerek müşteri deneyiminde mükemmelliği bir üst lige taşıyoruz" dedi.

Güventepe, AssisTT'in trendleri yakalamanın yanında, insan kaynağına da önemli ölçüde yatırım yaptığını belirterek, "Nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik yatırımlarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz " diye konuştu.

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MALWATİON 13 AYDA YÜZDE 542 DEĞERLENDİ

Siber güvenlik tehditlerinin simülasyonunu yapan Malwation Siber Güvenlik Teknolojileri girişimi 45 milyon TL değerleme ile tohum yatırım turunu tamamladı. Malwation girişimi aldığı yatırımı bulut tabanlı güvenlik çözümü geliştirmeye ve yurtdışı açılımını tamamlamayı hedefliyor.







13 AYDA DEV BÜYÜME

Escort Teknoloji tarafından yapılan açıklamada, "İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre, 18.02.2021 tarihinde 7 milyon TL şirket değeri üzerinden yüzde 5 oranında iştirak ettiğimiz Malwation Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş, 13 ayda şirket değerini yüzde 542 artırarak bu defa 45 milyon TL değerleme üzerinden yeni yatırım aldı" denildi.